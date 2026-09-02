Tėvų klaidos, galinčios pakenkti vaikų dantims

Vaikų ir paauglių odontologė Eglė Vitaitė paaiškino, kaip dažnai reikėtų lankytis pas specialistą, kiek kartų per dieną valyti dantis ir nuo kokio amžiaus vaikas jau gali tai daryti savarankiškai.
– Ar pakanka tik kartą metuose prieš mokyklą patikrinti vaikų dantis?
– Deja, ne. Nors norėtųsi rečiau pas mus lankytis, bet bent du kartus metuose vaikai turi pas mus pasirodyti, nes per metus maža skylutė gali virsti nervo uždegimu. Jeigu vaikas turi didesnę ėduonies riziką, reikėtų ateiti dar dažniau. Dažniausiai odontologas tada skiria profilaktinius vizitus kas 3–4 mėnesius.
– Dantų priežiūra yra labai svarbi. Nuo kelerių metų vaikas jau gali pats savarankiškai prižiūrėti savo dantukus, pavyzdžiui, valyti pats?
– Tėveliai dažnai turi įtemptą rutiną, daug darbų, tą atsakomybę nori atiduoti anksčiau vaikams, bet reikėtų išlaukti 8–9 metų, kai jau pilnai atiduodame laisvę jiems valytis dantis patiems. Rytais galime šiek tiek anksčiau, nuo 6–7 metų, leisti valyti dantis patiems, bet vis tiek turime patikrinti, kaip jiems sekasi valyti tuos dantukus.
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– Ar pakanka du kartus išsivalyti dantukus pačiam, ar reikėtų dar kažkokių priemonių? Kaip išsirinkti dantų pastą?
– Užtenka du kartus išvalyti vaikui dantis. Jeigu paprasčiausias patarimas, kaip rinktis dantų pastą, turime žiūrėti, kiek ji turi fluorido. Reikėtų, kad nuo pirmojo dantuko iki 3 metų būtų 1 tūkst. vienetų fluorido. Toliau mes norėtume, kad nuo 3 metų būtų 1,5 tūkst. Jeigu jūsų vaiko pasta praturtinta natrio hidroksiapatitu, ksilitoliu, ji yra dar veiksmingesnė. Reikėtų vengti natrio sulfato sudėtyje, abrazyvių pastų. Jeigu yra galimybė, žiūrėti, kad pastoje nebūtų titano dioksido.
– Kalbant apie pastos kiekį, ar tiesa, kad pakanka mažo žirniuko, ar galima negailėti jos?
– Čia nereiškia, kad daugiau yra geriau. Pastos tikrai nereikia dėti daug. Mažiesiems mūsų pacientams iki 3 metų dedame išvis tik ryžio grūdo kiekį. Nuo 3 metų ir visą gyvenimą dedame žirnio grūdo. Noriu akcentuoti, kad, išsivalius dantis, perteklių pastos išspjauname, bet nebeskalaujame. Ji turi likti ant dantukų ir per naktį stiprinti tuos dantukus.
– Kokie yra didžiausi dantų priešai? Saldumynai išlieka ar yra dar kažkas, ką norėtumėte paminėti?
– Dantų ėduonis yra ne tik saldumynai, susideda iš daug ko. Visi žinome, kad saldainių daug valgyti yra negerai ir turime valyti dantis du kartus dienoje, pastą naudojame su fluoru. Noriu atkreipti dėmesį: dažnas užkandžiavimas net ir sveiku maistu dantims kenkia. Vaikai turėtų turėti mitybos rutiną. Tai turėtų dažniausiai būti trys pagrindiniai maitinimai ir du užkandžiai. Pakankamas skysčių vartojimas, kad turėtume iš ko tas seiles gamintis. Vanduo yra sveikiausias dantims. Kai mums trūksta skysčių, mažėja seilių gamyba, neturime natūralaus dantų apsivalymo. Taip pat labai svarbu, kad vaikas taisyklingai kvėpuotų pro nosį. Kvėpavimas per burną irgi sausina burną. Mes turime liežuvį netaisyklingoje padėtyje, jau mūsų visa burnos sistema, visi žandikauliai vystosi netaisyklingai.
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