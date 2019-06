Tik kokybiškai ir saugiai atliktos tatuiruotės puošia kūną

Odoje tatuiruočių trafaretai išlieka visą gyvenimą, todėl tatuiravimui atlikti naudojami dažai neturi kelti pavojaus vartotojo sveikatai, jie turi būti sterilūs, naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir turint jų saugą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba.

2016 m. Europos Komisijos parengtame leidinyje „Tatuiruočių ir ilgalaikio makiažo sauga: Galutinė ataskaita“ (angl. Safety of tattoos and permanent make-up: Final report) teigiama, kad 12 proc. (daugiau nei 60 mln.) europiečių ir beveik 24 proc. amerikiečių įskaitant paauglius yra pasinaudoję šia paslauga. Taip pat pažymima, kad tatuiravimo manija daugiausiai įtraukia paauglius ir jaunus suaugusiuosius, taip pat pastebima, kad moteriškos lyties atstovės labiau linkusios pasidaryti tatuiruotę nei vyrai. Situacijos analizė Lietuvoje minėtame dokumente nepateikiama, nes mūsų šalyje tokie duomenys nekaupiami ir nesisteminami.

Skaudžios sveikatos išeitys ir griežta paslaugų kontrolė

Nesant sistemingo duomenų rinkimo, tikrasis po tatuiravimo paslaugos atsiradusių komplikacijų (dažniausiai dermatologinio pobūdžio) paplitimas šiuo metu nežinomas, tačiau pagal turimą informaciją dauguma skundų dėl nesaugių ir nekokybiškų paslaugų atlikimo yra susiję su žaizdos gijimo eiga išsivysčius ūmiai infekcijai. Taip pat pasitaiko ir kitų problemų tokių kaip odos alerginės reakcijos, uždelstas padidėjęs odos jautrumas, kas gali sukelti lėtinių autoimuninių padarinių. Europos Komisijos ataskaitoje teigiama, kad odos vėžio rizika dėl tatuiruotės procedūrų nebuvo nei įrodyta, nei paneigta.

ES nėra specialių teisės aktų dėl tatuiruočių produktų. Kartu su kitais vartojamais produktais jie patenka į Europos parlamento ir tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendrosios gaminių saugos (angl. Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety), kurioje reikalaujama, kad ES rinkai būtų pateikti tik saugūs produktai.

Lietuvoje tatuiravimo paslaugų teikimą reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 117:2007), kurioje apibrėžiami privalomi bendrieji ir specialieji sveikatos saugos reikalavimai.

Mažėjanti administracinė našta ir reikalavimai paslaugų teikėjams

HN 117:2007 nurodyta, kad asmenys, norintys teikti tatuiravimo paslaugas, privalo turėti leidimą-higienos pasą. Minėtas dokumentas patvirtina, kad veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Leidimo-higienos paso originalas ar kopija turi būti pateikiamas paslaugų vartotojams matomoje vietoje. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 52 straipsnį, vertimasis ūkine komercine veikla neturint leidimo-higienos paso užtraukia baudą nuo 300 iki 850 eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 900 iki 1700 eurų. Įstatymų ar kitų teisės aktų nežinojimas nuo administracinės atsakomybės neatleidžia.

Atliekant paslaugą, kai yra pažeidžiamas odos vientisumas, kyla pavojus užsikrėsti virusinėmis ir bakterinėmis ligomis, todėl prieš teikiant tatuiravimo paslaugas, vartotojo oda nuplaunama vandeniu ir muilu, dezinfekuojama. Tatuiravimo paslaugoms teikti naudojami vienkartiniai sterilūs ar sterilizuoti daugkartiniai instrumentai turi būti išpakuojami klientui matant. Grožio paslaugos teikėjas vartotojui turi paaiškinti procedūros atlikimo galimą riziką vartotojo sveikatai, komplikacijas, apie galimas organizmo reakcijas, elgesį prieš ir po procedūros, papildomą priežiūrą. Asmenims iki 18 metų, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo, yra draudžiama teikti tatuiravimo paslaugas. Asmenys, teikiantys tatuiravimo paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą ir išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus, turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus.

Nuo 2019 m. birželio 4 d. įsigaliojus HN 117:2007 pakeitimams nebeliko prievolės grožio paslaugų teikėjams rengti grožio paslaugos teikimo aprašo taip pat įsigaliojus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatams, susijusiems su asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo reikalavimais, nebereikia kortelėje ar žurnale registruoti kiekvieno paslaugų vartotojo, kuriam suteiktos tatuiravimo, ilgalaikio makiažo ir papuošalų vėrimo paslaugos.

Turite klausimų dėl grožio paslaugų teikimo, nusiskundimų ar kitų pastebėjimų? Susisiekite su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentu! Nemokama konsultacija visuomenės sveikatos saugos klausimais ir kvalifikuotų specialistų rekomendacijos leis greičiau ir lengviau įgyvendinti numatytus planus, sutvarkyti reikiamus dokumentus, džiaugtis saugiomis ir kokybiškomis paslaugomis.