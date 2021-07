Trečdalis savivaldybių paskiepijo pusę ir daugiau gyventojų

Sąrašo lydere išlieka Neringa, kur paskiepytų gyventojų dalis siekia 85,8 procento.

Tarp didmiesčių pirmauja Alytus, čia pasiskiepijo 51,1 proc. gyventojų. Kaune pasiskiepijo 50,4 proc., Panevėžyje – 50,3 proc., Vilniuje – 49,5 proc., Šiauliuose – 44,1 proc., o Klaipėdoje – 37,6 proc. gyventojų. Uostamiestis – penkta vangiausiai besiskiepijanti savivaldybė.

Vakcinavimo tempai per savaitę nežymiai pagreitėjo, tačiau išliko vangūs: nuo praėjusio penktadienio iki šio ketvirtadienio per parą pirmąjį skiepą vidutiniškai gavo 3648 žmonės, savaite anksčiau tokių vidutiniškai buvo 3310. Iš viso per šią savaitę pirmąja doze paskiepyti 25,5 tūkst. žmonių, o savaite anksčiau – beveik 23,2 tūkst. žmonių.

Tarp amžiaus grupių rekomenduojama 70 proc. paskiepytųjų dalis yra pasiekta tik dviejose: 65–69 metų ir 70–74 metų grupėse. Vangiausiai skiepijasi jauniausi šalies gyventojai.

Paskiepytų gyventojų dalis Lietuvoje šiuo metu siekia 46,4 procento.