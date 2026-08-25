Trečdalis žmonių šio testo neatlieka, nors jis gali išgelbėti gyvybę

Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys yra viena dažniausių onkologinių ligų, tačiau anksti jį nustačius gydymo rezultatai paprastai būna geri. Švedijoje įdiegta visuotinė patikros programa – 60–74 metų žmonėms tyrimas siūlomas kas dvejus metus.
Dalyviai namuose gauna tyrimo rinkinį ir turi pateikti išmatų mėginį. Jis tiriamas ieškant labai mažų, plika akimi nematomų kraujo kiekių. Jei kraujo aptinkama, žmogui siūlomi papildomi tyrimai, dažniausiai – kolonoskopija.
Ilgalaikiai duomenys parodė didesnę naudą
Stokholme ir Gotlande reguliari storosios ir tiesiosios žarnos vėžio patikra pradėta dar 2008 metais. Karolinskos instituto ir Umea universiteto mokslininkai dabar galėjo stebėti programos dalyvius iki 14 metų ir įvertinti, kaip patikra susijusi su rizika mirti nuo šios ligos.
„Ankstesnis programos vertinimas parodė, kad žmonėms, gavusiems kvietimą pasitikrinti, rizika mirti nuo šios ligos buvo 14 proc. mažesnė. Dabar galėjome parodyti, kad tarp tų, kurie iš tikrųjų dalyvauja patikroje, mirtingumas yra gerokai mažesnis.“, – sakė Karolinskos instituto docentas ir vyresnysis gydytojas Johannesas Blomas, vienas tyrimo autorių.
Dalyvavimas patikroje siejamas su 43 proc. mažesne mirties rizika
Mokslininkai palygino žmones, kurie 2008–2012 metais buvo pakviesti dalyvauti patikros programoje, su kontroline grupe, kurios nariai kvietimą gavo vėliau arba jo negavo visai.
Tyrėjai statistiniais metodais atsižvelgė į veiksnius, galėjusius paveikti rezultatus, pavyzdžiui, į kontrolinės grupės žmones, kurie vėliau įgijo teisę dalyvauti patikroje, ir į tuos, kurie buvo pakviesti, tačiau tyrimo neatliko.
Įvertinus šiuos veiksnius paaiškėjo, kad vien kvietimas dalyvauti patikroje buvo susijęs su 26 proc. mažesne rizika mirti nuo storosios ir tiesiosios žarnos vėžio.
Tarp žmonių, kurie iš tikrųjų dalyvavo patikroje ir atliko testą, mirties rizika buvo net 43 proc. mažesnė.
„Nors patikra siūloma nemokamai, o testą atlikti paprasta, maždaug trečdalis žmonių mėginio nepateikia. Mūsų tyrimas pabrėžia, kaip svarbu dalyvauti storosios ir tiesiosios žarnos vėžio patikroje, ir rodo, kad ji iš tiesų gali išgelbėti gyvybių.“, – sakė J. Blomas.
Stebėta daugiau nei 376 tūkst. žmonių
Tyrime dalyvavo 376 511 žmonių. Per stebėjimo laikotarpį užregistruotos 1 668 mirtys nuo storosios ir tiesiosios žarnos vėžio.
Didelis dalyvių skaičius, ilgas stebėjimo laikotarpis ir galimybė naudotis Švedijos sveikatos registrais buvo vieni svarbiausių tyrimo privalumų.
Vis dėlto mokslininkai pažymi, kad skaičiavimai priklausė nuo statistinių korekcijų, kurios buvo taikomos siekiant sumažinti įvairių galimų paklaidų poveikį, todėl tam tikro neapibrėžtumo išlieka.
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