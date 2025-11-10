Trijų tėvų vaikas: vienoje šalyje tai nebėra fantazija

Neseniai mokslininkai pranešė apie aštuonių sveikų vaikų gimimą Jungtinėje Karalystėje, pradėtų taikant vadinamąją „trijų žmonių DNR“ technologiją.
Apie tai skelbia „The Conversation“.
Šios procedūros metu embrionui panaudojama DNR iš numatyto tėvo spermos ir motinos kiaušinėlio, taip pat mitochondrijas turinčios ląstelės iš kitos moters (donorės) kiaušinėlio.
Šis procesas, žinomas kaip mitochondrijų pakaitinė terapija, leidžia moterims, turinčioms tam tikrų genetinių sutrikimų, pastoti neperduodant ligos savo palikuonims.
Kitose šalyse tokia donorystė yra draudžiama arba griežtai kontroliuojama.
Apribojimai grindžiami politiniais ir etiniais svarstymais dėl žmogaus embrionų naudojimo tyrimams, nežinomo ilgalaikio poveikio vaikų sveikatai ir platesnių žmogaus embrionų genetinės modifikacijos pasekmių.
Taip pat kyla abejonių dėl etinių ir teisinių padarinių, susijusių su vadinamųjų „trijų tėvų“ vaikų atsiradimu.
Tačiau teigti, kad po šios procedūros vaikas iš tiesų turės tris tėvus, nėra tikslu, nes donoro DNR sudaro tik apie 0,1 proc. vaiko genetinės informacijos. Todėl vaikas nepaveldi donoro fizinių savybių.
Šis metodas taikomas tik mitochondrijų ligomis sergantiems žmonėms ir yra griežtai reglamentuojamas. Jis nėra plačiai naudojamas.
