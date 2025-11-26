Trokštate gražios šypsenos? Privalote tai žinoti

Ką turite žinoti prieš planuodami tiesinti dantis ir ar tos kompensacijos užteks visam gydymui, pasakojo „Precize“ klinikos įkūrėja, gydytoja odontologė Gintarė Žmuidinavičienė.
– Ar jau galima džiaugtis? Nes kai kas, galbūt, pacientams, vaikams kainuos mažiau? Ar čia yra tam tikrų niuansų, kuriuos turėtų žinoti pacientai?
– Džiaugtis galima, nes kiekviena papildoma kompensacija visus džiugina. Tačiau, žinoma, yra tam tikrų niuansų. Galbūt į ką reikėtų atkreipti dėmesį – ta kompensacija yra taikoma ne kiekvienam vaikui, pacientui, kuriam reikalingas ortodontinis gydymas bet koks, ar ne? Turi atitikti tam tikras diagnozes, kurias patvirtina gydytojas ortodontas.
Ir, galbūt, antras niuansas, į kurį taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, yra tas, kad ne kiekviena klinika suteikia šias paslaugas, nes ne kiekviena klinika bendradarbiauja su teritorinėmis ligonių kasomis. Reikėtų pasidomėti ir kreiptis būtent į tą kliniką, kuri yra sudariusi sutartį su Ligonių kasomis dėl ortodontinio gydymo kompensavimo.
– Tie aparatai, kurie bus kompensuojami, skamba sudėtingai suprantamai tikriausiai eiliniam pacientui, kuris dar tik ruošiasi šiam gydymui, ir pirmiausia – tėveliams. Ar tai bus pirminė pagalba? Ar tie aparatai jau skirti tik tam tikram gydymo etapui? Kas tai yra?
– Tie keli papildomi aparatai, kurie dabar yra minimi visose naujienose ir skambiose antraštėse, labiau yra skirti profilaktikai. Tai reiškia, kad turi atitikti tam tikrą diagnozę, kai vaikas ankstyvame amžiuje netenka danties ir yra laukiama, kol išdygs nuolatinis dantis. Tai tiesiog tokie kaip vietos palaikymo aparatai. Jie nėra pritaikomi kiekvienai situacijai, o labiau profilaktikai, siekiant užkirsti kelią tolimesnėms sąkandžio bėdoms.
– Ar tai yra brangus reikalas? Gerai, kad tai bus kompensuojama?
– Žinoma, kad gerai. Žinote, brangumą kiekvienas vertina individualiai, bet kiekviena kompensacija vis tiek yra naudinga ir reikia džiaugtis, kad kompensuoja bent jau tiek, kiek kompensuoja.
– Žinome, kad gražios šypsenos kelias yra ilgas ir gydymas gali kainuoti. Kiek daugiausiai gali kainuoti?
– Taip labai tiksliai negalėčiau įvardinti konkrečios sumos, nes yra labai daug dedamųjų. Tiek pats tiesinimas – ortodontinis gydymas, tiek breketai ar dantų tiesinimo kapos yra brangiausi aparatai ortodontijoje, ar ne? Bet plius visi kontroliniai vizitai taip pat kainuoja. Nėra taip, kad pacientas susimoka tik už breketų uždėjimą, o po to niekas nieko nekainuoja. Visi kontroliniai vizitai ir individuali situacija lemia, kiek vizitų reikia, kiek gydymas užtrunka. Tos sumos labai įvairios ir skirtingos.
– Gali būti tiesos pasakyme, kad galėjo nusipirkti automobilį, bet vaikas turės gražią šypseną?
– Taip, tos sumos tikrai gali siekti tūkstančius. Ir, žinoma, reikia dar daugiau procedūrų po to. Ortodontinis gydymas yra tik dalis. Po to dažniausiai reikia, galbūt, implanto ar kažkokio atstatymo – tai vėl papildomai kainuoja. Kartais gali siekti ir dešimtis tūkstančių.
