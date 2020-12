Trys populiariausios priemonės imunitetui stiprinti – vitaminas C, D ir žuvų taukai

Žiemos pradžia ir pandemija vis daugiau žmonių paskatina papildomai susirūpinti savo imuninės sistemos palaikymu. Pagrindinio šalies vaistinių tinklo „Eurovaistinės“ vaistininkai sako, kad tam klientai dažniausiai renkasi vitaminą C, D ir žuvų taukus.

„Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Juodsnukytė sako, kad šiuo metu visiems aktualiausia vitaminai imunitetui, atminčiai bei akims stiprinti klientai dabar skiria mažiau dėmesio. Imunitetui palaikyti dažniausiai renkamasi vitaminas C, D ir žuvų taukai.

Jų naudą komentuoja vaistininkė:

Vitaminas C. Jis yra beveik visada klientų pats mėgstamiausias. Vitaminą C galima įsigyti įvairių formų – sirupas, kapsulės, tabletės. Visų formų vitaminą C organizmas puikiai pasisavina, tačiau geriausiai – skystas formas, ypač tas, kurios yra liposominės. Taip pat labai gerai pasisavinamos kapsulės ir prailginto veikimo vitaminai, nes juos organizmas įsisavina pamažu, todėl taip jis ilgiau veikia.

Vitaminas D. Ši medžiaga imuniteto palaikymui taip pat labai dažnai pasitelkiama. Kaip ir vitaminą C, šią medžiagą galima naudoti įvairiomis formomis. Galioja ta pati taisyklė – organizmas geriausiai pasisavina liposominį. Vitaminas D dar gali būti ir purškiamas, tokios formos jis ypač greitai pasisavinamas. Purškiamas vitaminas D yra patogus vartoti, jį galima turėti rankinėje ar automobilyje, tam nereikia įsipilti vandens, todėl gali būti vartojamas bet kur.

Žuvų taukai. Juos vaistinėje galima rasti skystus arba kapsulėmis, vaikams galima įsigyti guminukų. Suaugę dažniausiai renkasi kapsules, kadangi skysti žuvų taukai nėra labai skanūs, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad būtent skysti yra geriau pasisavinami, todėl jeigu tik įmanoma tokios formos žuvų taukus rekomenduojama rinktis.

Vaistininkė taip pat primena, kad vitaminai ir maisto papildai negali atstoti visavertės mitybos ir sveiko gyvenimo būdo, todėl reikėtų nepamiršti valgyti įvairų maistą, būti fiziškai aktyviems, dažnai vėdinti patalpas.