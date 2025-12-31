Judėti būtina
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyriaus vaikų kardiologės Simonos Bereikienės teigimu, vasaros atostogos – poilsio, žaidimų ir nuotykių metas. Tačiau toli gražu ne visiems ji reiškia aktyvias pramogas gryname ore.
„Kai nebereikia kasdien eiti į mokyklą ar dalyvauti fizinio ugdymo pamokose, natūralus vaikų aktyvumas dažnai sumažėja, – pastebi gydytoja. – Nemažai vaikų, pasikeitus įprastinei dienotvarkei, pasirenka pasyvesnes veiklas ir didžiąją dienos dalį praleidžia prie ekranų: kompiuterių, televizorių ar mobiliųjų įrenginių. Toks elgesys kelia rimtą grėsmę fizinei ir emocinei sveikatai.“
Anot S. Bereikienės, moksliniais tyrimais įrodyta, kad ilgesnis nei dviejų valandų sėdėjimas vienoje vietoje, fizinio aktyvumo stoka vaikystėje tiesiogiai siejama su padidėjusio antsvorio ar net nutukimo, dislipidemijos, pirminės arterinės hipertenzijos, laikysenos sutrikimų, sąnarių patologijų, miego sutrikimų rizika. Išvardyti veiksniai gali tapti ir psichikos sveikatos sutrikimų tiesiogine priežastimi, bloginti vaiko emocinę pusiausvyrą. Sutrikus dienos ir miego ritmui, vaikai gali jausti didesnį nuovargį, tapti vangesni, mažiau linkę rinktis aktyvias fizines veiklas.
Fizinis aktyvumas gerina kraujagyslių elastingumą ir širdies raumens tonusą, padeda palaikyti optimalų arterinį kraujospūdį, medžiagų apykaitą ir optimalią kūno masę. Reguliarus judėjimas gerina griaučių ir raumenų sistemos būklę, imuninės sistemos funkcionavimą.
Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, 5–17 metų vaikams kasdien rekomenduojamas mažiausiai 60 minučių vidutinis ar intensyvus fizinis aktyvumas. Tai gali būti bėgimas, važinėjimas dviračiu, plaukimas, aktyvus žygis su šeima ar įvairių sporto šakų būrelių lankymas. Svarbiausia, kad fizinis aktyvumas būtų reguliarus, įvairus ir įdomus vaikui.
Rodykite pavyzdį
S. Bereikienės teigimu, vaikai dažnai yra suaugusiųjų atspindys, todėl svarbu, kad fizinis aktyvumas būtų bendra šeimos vertybė. Rodykite vaikams pavyzdį – eikite kartu pasivaikščioti, žaisti kamuoliu, leisti laiką lauke su augintiniais ir t. t. Paaugliams sudarykite sąlygas sportuoti, skatinkite aktyvų socialinį gyvenimą ir įtraukite juos į aktyvias vasaros stovyklas ar užsiėmimus.
„Vasara – puikus metas išnaudoti gerą orą ir ilgas dienas aktyviam laisvalaikiui, – sako gydytoja. – Rytinis pasivaikščiojimas, popietė dviračiu ar vakariniai judrūs žaidimai kieme gali tapti kasdienės rutinos dalimi. Aktyvi dienotvarkė – ne tik galimų sveikatos sutrikimų prevencija, bet ir priemonė emocinei sveikatai stiprinti: fizinis aktyvumas mažina nerimą, gerina nuotaiką ir miego kokybę.“
Medikė akcentuoja, kad vasarą turime stengtis išlaikyti pagrindinius dienos ir nakties režimo principus. Kad tai būtų veiksminga, ji pataria įtraukti vaiką į veiklos planavimą, pavyzdžiui, pasiūlyti kartu susidaryti dienotvarkę su jam patinkančiomis veiklomis. Svarbu kurti sveikatai palankius ekranų naudojimo įpročius: turėkite aiškias taisykles ir skatinkite vaikus savo pavyzdžiu, likus 1–2 valandoms iki nakties miego nesinaudokite mobiliaisiais įrenginiais. Pasirūpinkite, kad net per atostogas vaikas laikytųsi nakties miego režimo – eitų miegoti tuo pačiu metu ir miegotų ne trumpiau kaip aštuonias valandas.
„Kasdienis vaikų fizinis aktyvumas vasaros sezono metu, tėvų pastangos kartu leisti laiką su savo vaiku, jam skiriamas pakankamas dėmesys ne tik kompensuoja struktūruotos mokyklinės veiklos nebuvimą, bet ir yra investicija į sveiką vaiko ateitį ir psichosocialinį vystymąsi“, – sako S. Bereikienė.
Svarbi mityba
Kaip per atostogas pasirūpinti tinkama vaikų mityba? Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gydytoja vaikų gastroenterologė Živilė Makselienė akcentuoja, kad apie sveiką mitybą su vaikais reikia kalbėti nuo mažens, kad būtų suformuoti tinkami įpročiai. Tuomet ir pačiam vaikui bus paprasčiau per atostogas.
Gydytoja pataria: kad likęs vienas namuose vaikas nesimaitintų bet kuo, planuokite jo dienos meniu, aptarkite tai su pačiu vaiku, atsižvelgdami į jo norus. Patartina paruošti maisto iš anksto (jei pavyksta – įtraukite ir vaikus), sudėti jį į indelius, kad galėtų paprastai pasišildyti. Užkandžiams skatinti rinktis vaisius, riešutus, daržoves, vengti saldumynų, gerti vandenį, o ne saldžius gėrimus.
Vis dėlto ledai vasarą – vienas didesnių malonumų, produktas, keliantis daug gerų emocijų ir padedantis atsigaivinti. Pasak Ž. Makselienės, tai nėra didelis blogis, jeigu mėgaujamasi jais saikingai. Tačiau geriausia rinktis vaisinius ledus ar šerbetus – juose mažiau cukraus. Galbūt ir patiems galima pasigaminti ledų namuose iš jogurto ir vaisių – juose nebus dažiklių ir konservantų. Ledus reikėtų valgyti neskubant, nes šaltis gali kelti pavojų gerklei.
Kaip pasiruošti stovyklai
Stovyklos dažnam neatsiejama vasaros atostogų dalis, tačiau joms reikia atsakingai ruoštis. Dažniausiai organizatoriai suteikia informaciją, kokių daiktų, drabužių įsidėti. Jeigu trūksta informacijos, štai keli patarimai:
-
parinkite vaikui drabužius pagal orą ir pasirūpinkite, kad jų būtų pakankamai (kepurė nuo saulės, striukė nuo lietaus, patogi avalynė ir t. t.);
-
nepamirškite higienos reikmenų (dantų šepetėlis, rankšluostis, kremai nuo saulės ir t. t.);
-
jeigu vaikas alergiškas, informuokite stovyklos organizatorius ir įdėkite vaistų nuo alergijos; paaiškinkite vaikui, kaip juos vartoti;
-
jeigu stovyklos taisyklės leidžia, įdėkite sveikų ir negendančių užkandžių;
-
jeigu vaikui tai pirma stovykla, pasikalbėkite apie jo lūkesčius, nuraminkite, padrąsinkite, leiskite pačiam susikrauti kuprinę, galbūt įsidėti mėgstamą žaidimą ir t. t.
