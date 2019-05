Tymai Europoje lieka problema: susirgimų statistika kelia nerimą

Šie skaičiai ypač nepriimtini todėl, kad jau nuo septintojo dešimtmečio yra efektyvių skiepų nuo tymų, pareiškė ES sveikatos reikalų komisaras Vytenis Andriukaitis. „Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos tikslais, tymai Europos regione turėjo būti eliminuoti jau iki 2000 metų. Nepaisant to, Europai dar toli iki to, kad ji būtų paskelbta žemynu be tymų“, – pabrėžė eurokomisaras.

Kadangi ES nebuvo pasiektos dabartinės globalios skiepų apimtys, 4,5 mln. vaikų ir paauglių kyla bereikalinga rizika susirgti tymais, sakė ECDS direktorė Andrea Ammon. Skaičius regiono šalių, kur skiepų apimtys dviem dozėmis yra mažiausiai 95 proc. – toks yra PSO tikslas, nuo 2007 iki 2017 metų sumažėjo nuo 14 iki 4. Todėl tymai ES mastu yra rizika sveikatai, kalbėjo A. Ammon.