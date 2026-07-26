Tyrimas: vos viena stiklinė šio gėrimo per dieną gali sumažinti žarnyno vėžio riziką

Žarnyno vėžys yra ketvirta pagal dažnumą vėžio rūšis JK. Be to, pastaraisiais metais atvejų skaičius tarp jaunų žmonių didėja. Pasak JK Vėžio tyrimų centro, apie 54 proc. šios ligos atvejų būtų galima išvengti laikantis sveiko gyvenimo būdo.
Anglijos Raskino universiteto biomedicinos mokslų profesorius Justinas Stebbingas pažymėjo, kad šis tyrimas suteikia naujų įžvalgų apie tai, kaip paprasti ir lengvai įgyvendinami mitybos pokyčiai gali paveikti onkologinių ligų išsivystymo riziką.
Remdamiesi duomenų analize, tyrėjai nustatė, kad žmonės, kurie kasdien suvartojo maždaug 244 gramais daugiau pieno, turėjo 17 proc. mažesnę žarnyno vėžio išsivystymo tikimybę. Šis kiekis atitinka maždaug vieną didelę stiklinę pieno. Teigiamas poveikis pastebėtas nepriklausomai nuo pieno rūšies. Rizikos sumažėjimas buvo siejamas tiek su nenugriebto, tiek su pusiau nugriebto ir lieso pieno vartojimu.
Pasak tyrėjų, vienas iš galimų pieno apsauginio poveikio paaiškinimų yra didelis kalcio kiekis. Autoriai pažymi, kad kalcis gali surišti potencialiai kenksmingas medžiagas žarnyne ir skatinti nenormalių ląstelių žūtį.
Be to, daugelis pieno produktų yra praturtinti vitaminu D, kuris, kaip parodė ankstesni tyrimai, gali turėti priešvėžinių savybių ir paveikti ląstelių augimą bei dalijimąsi. J. Stebbingas taip pat pažymėjo, kad laktozė gali skatinti naudingų žarnyno bakterijų augimą. Jos gamina butiratą – trumpos grandinės riebalų rūgštį, susijusią su priešuždegiminiu ir potencialiai priešvėžiniu poveikiu.
Dar vienu galimu veiksniu mokslininkai įvardija konjuguotąją linolo rūgštį, kurios yra pieno produktuose ir mėsoje. 2021 m. atliktas laboratorinis tyrimas rodo, kad ši medžiaga taip pat gali turėti priešvėžinių savybių.
Profesoriaus J. Stebbingo manymu, ypač svarbu tai, jog reikšmingas rizikos sumažėjimas yra susijęs su santykinai nedideliu pieno vartojimo padidėjimu. Jis pažymėjo, kad tyrimo rezultatai rodo, kaip net paprasti mitybos pokyčiai gali turėti įtakos sveikatos rezultatams.
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(be temos)