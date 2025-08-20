Tyrimo rezultatai šokiruoja: tabako garinimas – pirmas žingsnis į rūkymą

Didžiausioje visame pasaulyje atliktoje apžvalgoje, kurios metu buvo tiriamas jaunimo „veipinimas“, buvo rasta „nuoseklių įrodymų“, kad tabako garinimo produktus vartojantys vaikai triskart dažniau tampa rūkaliais.
Tyrimo metu taip pat atkreiptas dėmesys į ryšį tarp tabako garinimo ir padidėjusios tikimybės susirgti kvėpavimo takų ligomis bei piktnaudžiauti narkotinėmis medžiagomis, įskaitant alkoholį ir marihuaną.
Atlikdami visą apimantį tyrimą, Jorko universiteto ir Londono higienos ir tropinės medicinos mokyklos (LSHTM) ekspertai išanalizavo jau atliktų jaunimo „veipinimo“ apžvalgų duomenis.
Iš viso buvo išanalizuotos 56 apžvalgos, apimančios 384 tyrimus.
Maždaug 21 iš jų buvo nagrinėjamas elektroninių cigarečių vartojimas tarp jaunų žmonių ir vėlesnis cigarečių rūkymas.
Ekspertai nustatė, kad vartojantieji tabako garinimo produktus vėlesniame amžiuje rūkė ne tik dažniau, bet ir intensyviau.
Tyrėjai taip pastebėjo kvėpavimo problemas, susijusias su jaunimo „veipinimu“.
Duomenys leidžia manyti, kad jaunimas, vartojantis garinamojo tabako produktus, susiduria su didesne rizika susirgti astma arba patirti astmos paūmėjimą.
Mūsų tyrime pateikta kol kas svariausių įrodymų, kad „veipindamas“ jaunimas visame pasaulyje patiria didelę fizinę ir psichologinę žalą bei susiduria su didesne rizika pradėti rūkyti.
Kitos žalingos pasekmės, susijusios su jaunimo „veipinimu“, yra plaučių uždegimas, bronchitas, mažesnis bendras spermatozoidų skaičius, galvos svaigimas, galvos skausmas ir migrena.
Taip pat nustatytas ryšys tarp jaunų elektroninių cigarečių rūkytojų depresijos ir minčių apie savižudybę.
Žurnale „Tobacco Control“ tyrimo autoriai teigė, kad turimi duomenys „nuosekliai rodo reikšmingą ryšį tarp jaunų žmonių elektroninių cigarečių vartojimo ir vėlesnio cigarečių rūkymo“.
Jie teigė, kad iš jų atliktos apžvalgos sunku „daryti išvadą apie priežastinį ryšį“, tačiau paaiškino, kad „pasikartojantys stiprūs ryšiai perspektyviuose didelių grupių tyrimuose atitinka priežastinio ryšio pobūdį“.
Jorko universiteto sveikatos mokslų docentė Su Golder sakė: „Įrodymų nuoseklumas yra stulbinantis“
„Atlikus daugybę tyrimų paaiškėjo, kad elektronines cigaretes vartojantys jaunuoliai yra labiau linkę rūkyti ateityje. Šie rezultatai patvirtina, kad visuomenės sveikatos srityje reikia imtis griežtesnių priemonių, siekiant apsaugoti paauglius nuo su rūkymu susijusios rizikos.“
LSHTM klinikinis docentas Gregas Hartwellas teigė: „Radome nuoseklių įrodymų, kad nuo to pereinama prie rūkymo, o tai, žinoma, atveria duris daugybei žalingų veiksnių, kuriuos sukelia įprastos cigaretės“.
„Kaip teigia Jungtinės Karalystės vyriausybės vyriausiasis gydytojas, pardavinėti tabako garinimo prietaisus vaikams yra visiškai nepriimtina, o mūsų apžvalga tiksliai parodo, kodėl taip svarbu toliau riboti tabako pramonę, kuri kontroliuoja garinimo rinką.“
Tyrimo vyresnioji autorė, LSHTM docentė Rebecca Glover pridūrė: „Tabako garinimas daro žalingą poveikį viso pasaulio jaunų žmonių sveikatai, be to, panašu, kad tai yra pirmas žingsnis link kitų medžiagų“.
„Mūsų tyrime pateikta kol kas svariausių įrodymų, kad „veipindamas“ jaunimas visame pasaulyje patiria didelę fizinę ir psichologinę žalą bei susiduria su didesne rizika pradėti rūkyti.“
Birželį Jungtinėje Karalystėje buvo uždrausti vienkartiniai tabako garinimo prietaisai, tokiu būdu siekiant apriboti jų vartojimą tarp jaunimo.
Siekiant griežčiau kontroliuoti šiuos prietaisus – vadinamuosius vienkartinius tabako garinimo aparatus, – jais uždrausta prekiauti visose mažmeninės prekybos vietose, pradedant mažomis krautuvėlėmis ir baigiant prekybos centrais.
Draudimas apima visus vienkartinius garinimo prietaisus, nepriklausomai nuo to, ar juose yra nikotino, ar ne, ir galioja Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje, be to, yra taikomas tiek prekybai internetu, tiek fizinėse parduotuvėse.
Mažmeninės prekybos parduotuvėms toliau leidžiama prekiauti daugkartiniais tabako garinimo prietaisais.
Komentuodamas tyrimo išvadas, mažmeninės tabako garinimo produktų parduotuvės VPZ veiklos direktorius Jamie Strachanas sakė: „Tabako garinimas skirtas išimtinai suaugusiems rūkaliams kaip mažiau kenksminga degiojo tabako alternatyva. Jis niekada neturėtų būti reklamuojamas, parduodamas ar skirtas naudoti vaikams ir nerūkantiesiems“.
„VPZ pritaria griežtam reguliavimui, neleidžiančiam jaunesniems nei 18 metų asmenims įsigyti tabako garinimo produktų.“
Įmonės „British American Tobacco“ (BAT) mokslo ir tyrimų direktorius Jamesas Murphy‘is teigė: „Įrodymų, kad tabako garinimas yra pirmas žingsnis link rūkymo, yra nedaug. Tiesą sakant, jis padėjo milijonams suaugusiųjų atsisakyti cigarečių“.
„Nors jis nėra nerizikingas, ekspertai sutinka, kad jis kelia tik nedidelę dalį tos rizikos, kurią sukelia rūkymas.“
„Protingas reguliavimas, suteikiantis suaugusiesiems galimybę naudotis geresnėmis alternatyvomis, užtikrinantis aukštų standartų laikymąsi ir užkertantis kelią nepilnamečių rūkymui, yra gyvybiškai svarbus norint pasiekti tikslą, kad JK visiškai atsisakytų tabako.“
