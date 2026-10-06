Už endoprotezą primokėti nebūtina: gydytojas paaiškino, kas svarbiausia renkantis

Endoprotezus perka ligonių kasa
Valstybinė ligonių kasa (VLK) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų centralizuotai perka klubo, kelio, peties, alkūnės, čiurnos, riešinio nykščio, taip pat revizinius sąnarių endoprotezus ir jų priedus.
Centralizuotai perkami endoprotezai leidžia racionaliai naudoti fondo lėšas – siekiama juos įsigyti kuo palankesne kaina, kartu užtikrinant, kad implantai atitiktų nustatytus reikalavimus.
VLK perkami implantai yra skirtingų tarptautinių gamintojų – Vokietijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Šveicarijos ir Prancūzijos bendrovių.
„Perkami endoprotezai atitinka Europos Sąjungos medicinos priemonėms keliamus saugos ir kokybės reikalavimus, – tai patvirtina CE ženklas, ir turi ilgalaikį jų patikimumą pagrindžiančių duomenų. Endoprotezų kokybė vertinama pagal tarptautinėse mokslinėse publikacijose skelbiamus tyrimus, Sąnarių endoprotezų registro duomenis ar kitus nustatytus vertinimus“, –ׅ pabrėžė Valstybinės ligonių kasos Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.
Vienas svarbiausių vertinamų rodiklių – endoprotezo išlikimas. Pagal nustatytus reikalavimus po 10 metų bent 90–95 proc. pacientų turi būti išlikęs tas pats endoprotezas ir dėl jo pakeitimo neturėjo būti atlikta pakartotinė operacija. Naujesniems implantams, kurių 10 metų išlikimo duomenų dar nėra, vertinami turimi trumpesnio laikotarpio išlikimo rezultatai, ir jie taip pat yra labai aukšti.
„Dešimt metų – nėra vien statistinis rodiklis. Tai reiškia, kad endoprotezas turi būti patikimas ilgą laiką be būtinybės jį keisti ir leisti žmogui gyventi kuo įprastesnį gyvenimą. Todėl vertinant endoprotezus labai svarbu remtis ne vien gamintojo pateikiama informacija, bet ir ilgalaikiais duomenimis bei pacientų patirtimi. Būtent tai padeda gydytojui priimti pagrįstą sprendimą dėl konkrečiam žmogui tinkamiausio implanto“, – sakė Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Ortopedijos traumatologijos centro vadovas prof. dr. Giedrius Kvederas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvos klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo rezultatai rodo labai gerą endoprotezų išlikimą: 10 metų laikotarpiu išliko apie 95 proc. endoprotezų. Tai reiškia, kad absoliučiai daugumai pacientų endoprotezai ilgą laiką išlieka funkcionalūs ir pakartotinės operacijos jiems keisti nereikia.
Pasak prof. dr. G. Kvedero, tokie geri rezultatai pasiekiami dėl medikų patyrimo, komandinio darbo, didelių reikalavimų gydymo įstaigoms ir aukštų standartų, taikomų endoprotezams.
Implantą parenka ortopedas traumatologas
Sąnarius tenka keisti endoprotezais dėl įvairių priežasčių: artrozės, sisteminių uždegiminių ligų, pavyzdžiui, reumatoidinio artrito, traumų, onkologinių ligų. Dauguma šių susirgimų pirmiausia gydomi konservatyviai – analgetikais, nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais, taikomos reabilitacinės priemonės. Jei toks gydymas neturi teigiamo efekto, sprendžiama dėl operacijos. Ir tik paskutinio pasirinkimo priemonė – sąnario pakeitimas dirbtiniu.
Prieš operaciją ortopedas traumatologas įvertina paciento sveikatos, sąnario ir kaulų būklę, planuojamos operacijos pobūdį bei kitus individualius poreikius. Atsižvelgdamas į tai, operaciją atliekantis gydytojas parenka pacientui tinkamiausią endoprotezą iš VLK centralizuotai nupirktų modelių.
Pacientui, pasirinkusiam ligonių kasos skiriamą endoprotezą, už jį papildomai mokėti nereikia. Gydymo įstaigoje pacientui gali būti pasiūlyta rinktis kitą, įstaigos įsigytą endoprotezą. Jei pasirinktas endoprotezas yra brangesnis už VLK kompensuojamą, pacientui tenka sumokėti kainų skirtumą.
Toks pasirinkimas yra paciento teisė, tačiau svarbu įvertinti ne tik protezo kainą, bet ir gydytojo pateiktą informaciją apie implantą bei jo tinkamumą konkrečiam atvejui.
„Labai svarbi medikų patirtis dirbant su konkrečiu implantu, – teigia prof. dr. G. Kvederas.– Kaip ir kitose srityse, taip ir chirurgijoje, pradėjus naudoti naują endoprotezą, iš pradžių gali kilti didesnė komplikacijų rizika. Tik sukaupus pakankamai patirties ir gerai išmanant visas implanto ypatybes, galima tikėtis geriausių rezultatų. Todėl sprendimas keisti ar pradėti implantuoti naują endoprotezą turi būti pagrįstas svariomis priežastimis ir įrodymais.“
Pasak profesoriaus, šiandien pacientai patys daug domisi, informacijos ieško internete, kartais į gydytojo kabinetą ateina jau išsirinkę implantą, nes yra įsitikinę, kad jis – geriausias. Tačiau vien tai, kad endoprotezas plačiai reklamuojamas ar apie jį daug kalbama, dar nereiškia, kad jis bus tinkamiausias konkrečiam pacientui. Tokiu atveju svarbu rasti gydytoją, turintį pakankamai patirties dirbant būtent su tuo implantu.
Prieš priimdamas sprendimą, pacientas turi būti aiškiai ir raštu informuojamas apie galimybę rinktis kitą endoprotezą, jo kainą ir skirtumą, kurį reikės primokėti. Todėl verta pasidomėti, kuo siūlomas implantas skiriasi nuo VLK perkamo endoprotezo, ir aptarti pasirinkimą su operaciją atliekančiu gydytoju.
Šiuo metu sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos 20-yje šalies ligoninių. Per aštuonis šių metų mėnesius atlikta per 10 tūkst. tokių operacijų, iš kurių apie 8 600 – pirminės klubo ir kelio sąnarių keitimo endoprotezavimo operacijos.
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