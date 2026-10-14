Už ką iš jūsų prašo pinigų? Gyventojus įspėja neapsigauti

Plačiau apie tai pasakojo Valstybinės ligonių kasos direktoriaus vyriausiasis patarėjas Gintaras Kacevičius.
– Kiek pacientų šiais metais pranešė, kad jų buvo prašoma papildomai susimokėti už paslaugas, už kurias jau turėjo būti sumokėjusi valstybė?
– Šiemet per laikotarpį nuo gegužės 1 d. turėjome penkis tokius pranešimus. Iš jų trys pasitvirtino, o vienas dar tiriamas. Iš šių skaičių labai didelių išvadų dar nedaryčiau, kadangi praėjo labai nedaug laiko. Sena tvarka galiojo 32 metus ir dabar ji ką tik pasikeitė. Matyt, yra tam tikras pereinamasis laikotarpis. Kita vertus, tvarka jau nauja, todėl pacientai turėtų žinoti savo teises ir gydymo įstaigos taip pat.
– Kokios tai buvo situacijos, kai pacientų buvo prašoma susimokėti? Minėjote, kad trys atvejai pasitvirtino.
– Vienas bene ryškiausių pavyzdžių buvo susijęs su dienos chirurgijos paslauga, t. y. kojos venų operacija. Pacientė turėjo sumokėti apie 1,4 tūkst. eurų.
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– Ar kiti du atvejai taip pat buvo susiję su didelėmis sumomis?
– Ne, kitais atvejais sumos buvo mažesnės. Vienas buvo susijęs su informacijos apie kompiuterinės tomografijos tyrimą pateikimu.
– Ką daryti pacientui, jei gydymo įstaiga, nesvarbu, valstybinė ar privati, prašo susimokėti už paslaugas, už kurias jau turėtų būti sumokėjusi valstybė?
– Siūlyčiau taikyti trijų žingsnių strategiją. Pirmiausia reikia kalbėtis su gydymo įstaiga – ar tai vyktų registratūroje, ar su gydytoju. Reikia tiksliai išsiaiškinti, už ką vis dėlto turiu mokėti. Tam, kad neatsidurtumėte tokioje situacijoje, kai iš pradžių sutinku sumokėti, o tik paskui bandau aiškintis. Jei išsiaiškinti nepavyksta ir abejonių lieka, kitas žingsnis – kalbėti su gydymo įstaigos vadovu arba pateikti jam prašymą ar skundą. Jei jau gydymo įstaigoje nepavyksta išsiaiškinti, tada liekame mes, Ligonių kasos.
– Ar pastebite, kad gydymo įstaigos bandytų gudrauti? Pacientų organizacijos teigė, kad, pavyzdžiui, atsirado įvairių mažų priemokų už kraujo paėmimą.
– Girdėjome apie tai. Galiu pasakyti, kad pats kraujo paėmimas nėra atskira sveikatos priežiūros paslauga. Vadinasi, kraujo tyrimą tikriausiai paskyrė gydytojas, pas kurį pacientas apsilankė, gavo paslaugą ir jam reikėjo tyrimų. Tada pacientas nuėjo atlikti tyrimų ir jam turėjo paimti kraują. Žinoma, kad negali būti jokios priemokos, nes tai yra dalis paslaugos. Kitas dalykas, jei pacientas pats nusprendžia, kad jam reikia kažkokio tyrimo, nueina į privačią įstaigą ir tą tyrimą nusiperka, tuomet jau visai kita kalba.
– Kaip manote, ar daugės skundų dėl tokių mažų priemokų? Gal gyventojai tiesiog nesivargins skųstis, nes keli eurai jiems neatrodys didelė problema?
– Manau, iš tikrųjų gali būti pacientų, kurie tiesiog numos į tai ranka. Galbūt dėl to atsiranda terpė tam tikram gydymo įstaigų piktnaudžiavimui. Pacientai turi žinoti savo teises.
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