Užfiksuoti infekcijų protrūkiai: iš kur užkratas – dar neaišku

Dalis vaikų gydomi Rostoko vaikų klinikoje. Jauniausiam pacientui – vos pusantrų metų. Aiškėja, kad daug užsikrėtusių vaikų šeimų atostogavo Vokietijos šiaurėje.
Patvirtinti aštuoni atvejai ir dar vienas – įtariamas. Sergantys vaikai gydomi įvairių federalinių žemių ligoninėse.
Enterohemoraginės E. coli (EHEC) bakterijos sukelti susirgimai dažniausiai pasireiškia vaikams, todėl vokiečiai sunerimę.
„Labai gąsdina, nekenčiu ligų ir bijau susirgti“, – sakė mergina.
„O Dieve, kas būtų, jei vaikų darželyje, kur dirbu, taip nutiktų. Veju blogas mintis šalin“, – teigė gyventoja.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tokių žarnyno infekcinių ligų pasitaiko per užterštą maistą arba per sąlytį su gyvūnais. Ligos simptomai – stiprus viduriavimas ir karščiavimas.
Blogiausiu atveju gali prireikti dializės.
„Tai reiškia hemolizinį ureminį sindromą. Kitaip tariant, jis sukelia raudonųjų kraujo kūnelių irimą bei sunkius inkstų pažeidimus. Blogiausiu atveju gali prireikti dializės“, – aiškino gydytojas Christoph Specht.
„Sergančių vaikų amžius – nuo 1 iki 14 metų. Penkiems nustatyta pavojinga komplikacija, pažeidžianti inkstus. Jie gydomi reanimacijoje“, – pranešė RTL žurnalistė Svende Homburg.
Vokietijoje didžiulis protrūkis buvo 2011 m. Tuomet fiksuota apie 5 tūkst. susirgimų ir mirčių. Teko sunaikinti tonas užkrėstų daržovių, ypač agurkų. Šįkart kol kas neaišku, iš kur atėjo užkratas.
Nerimas kyla ir Belgijoje. Ten net keliuose globos namuose dvidešimčiai senolių ir vienam darbuotojui nustatyta STEC infekcija – E. coli bakterijos atmainos. Žmonės susirgo per užterštą maistą.
Deja, yra mirčių – mirė keturi senjorai.
„Nemanome, kad užteršta virtuvėje, juk susirgimai – visoje Flandrijoje. Tikėtina, kad užkratas pateko į tiekimo grandinę ir tas produktas buvo įtrauktas į valgį“, – akcentavo darbuotoja.
Sveikatos instituto tyrėjai dabar tikrina meniu ir maisto likučius. Be abejo, ypatingas dėmesys skiriamas higienai.
Naujausi komentarai