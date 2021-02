V. Zemlys-Balevičius: turite visišką teisę reikalauti, kad jus nusiųstų testuotis

„Pagal operacijų vadovo sprendimą, visų švietimo įstaigų darbuotojams privalomas profilaktinis testavimas kas septynias dienas. Sprendimas įsigaliojo sausio 28 dieną, bet kol kas didesnių testavimo skaičių EVRK duomenyse nesimato. Kadangi mokyklos dirba nuotoliniu būdu, tai joms ne taip aktualu, bet užsitikrinimui, kad epidemija neplinta darželiuose tai turėtų labai padėti. Puiki proga išnaudoti atsilaisvinusius testavimo pajėgumus. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) papildomai galėtų (pagal operacijų vadovo sprendimą jie ir privalo) siųsti testuotis kontaktavusių vaikų šeimas. Jeigu jūs vedate vaikus į darželį ir ten kažkas susirgo, manau, turite pilną teisę reikalauti, kad jus nusiųstų testuotis. Būtent NVSC sprendžia, ką siųsti testuotis, o ką – ne. Židinių prevencijai šiuo metu, kai testavimo pajėgumai yra atlaisvėję, testuotis siųsti reikėtų daugiau žmonių. Tą galima daryti bent jau porą savaičių, kad suprastume, ar tai pasiteisina, tarkim, ar pagaunama daugiau sergančių, ar vis dėlto su papildomu testavimu nieko neišeina pagauti, kas savo ruožtu reikštų geras žinias“, – rašo matematikas.

„Facebook“ nuotr.

Jis taip pat pasveikino Rietavo savivaldybę, nes per septynias dienas čia neužfiksuota nė vieno koronaviruso atvejo. „Aišku, per tas dienas testų daryta 63, kai piko metu buvo daroma maždaug 250 testų per savaitę. Bet ženklas geras, galime šnekėti apie savivaldybes, kuriose epidemija pasitraukė. Taip, duomenys nėra idealūs, bet jeigu tokių savivaldybių daugės, tai tik geros žinios. Jeigu gruodį būtų kas nors pasakęs, kad vasario mėnesį bus savivaldybių, kuriose per septynias dienas nebus nė vieno atvejo, būčiau atsakęs, kad tai yra mažai tikėtina“, – teigė V. Zemlys-Balevičius.

Primename, kad per praėjusią parą Lietuvoje nustatytas 721 naujas COVID-19 ligos atvejis, mirė 12 žmonių. Į bendrą mirčių statistiką įtrauktos dar šešios mirtys nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.

Praėjusią parą šalyje atlikti 8855 tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 1 mln. 957 tūkst. 327.