Vaikams – nuoseklesnė priežiūra

Iki šiol gydytojai vaikų sveikatos būklę stebėdavo individualiai. Naujasis reglamentavimas pirmą kartą nustato bendras stebėjimo sąlygas, ligų sąrašą ir sveikatos būklės tikrinimo periodiškumą.
Pagal naują tvarką, jaunatviniu artritu arba sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis sergančius vaikus gydytojas vaikų reumatologas turės apžiūrėti kartą per 3–6 mėnesius, jeigu liga yra vidutinio ar didelio aktyvumo arba vaikui taikomas gydymas ligą modifikuojančiais vaistais. Kai liga yra mažai aktyvi ir ligą modifikuojantys vaistai netaikomi, vaiko būklė bus tikrinama kas 6–12 mėnesių. Vaikų, sergančių jaunatviniu artritu, sveikatos būklę taip pat stebės gydytojas oftalmologas, taikant tokius pačius stebėjimo intervalus. Atskiras stebėjimas numatytas ir vaikams, sergantiems iridociklitu (akies rainelės ir krumplyno uždegimu) – jų sveikatos būklę oftalmologas tikrins kas 3–6 mėnesius.
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