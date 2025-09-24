Vaikų chirurgijos klinikoje – ypatingas dėmesys mažiesiems pacientams

„Pacientų sauga – tai ne tik procedūros ar klaidų prevencija. Labai svarbu, kad vaikas jaustųsi ramus ir saugus emociškai. Jei vaikas pasitiki gydytojais ir slaugytojais, mažiau bijo, tai ir gydymo rezultatai būna geresni“, – sakė doc. Aušra Lukošiūtė-Urbonienė, Kauno klinikų Vaikų chirurgijos skyriaus vadovė.
Kauno klinikų Vaikų chirurgijos klinikos slaugos vadovė dr. Erika Juškauskienė antrino gydytojai ir pažymėjo, kad vaikų fiziologija ir psichologija ženkliai skiriasi nuo suaugusiųjų, todėl būtina užtikrinti jų amžių ir raidos tarpsnį atitinkančią priežiūrą.
„Mūsų atsakomybė – ne tik reaguoti į rizikas, bet ir kurti prevencinę kultūrą, kurioje sauga – prioritetas kiekviename pacientų priežiūros etape“, – teigė ji.
Vaikų chirurgijos klinikoje ypatingas dėmesys skiriamas emocinei pacientų būsenai, nes ji tiesiogiai veikia ne tik patirtį gydymo metu, bet ir chirurginės intervencijos rezultatus, sveikimo eigą bei ilgalaikę psichinę sveikatą. Siekiant sumažinti nerimą ir baimę, mažieji pacientai dar iki hospitalizacijos gali susipažinti su ligoninės aplinka „Žaislų ligoninės“ metu. Kliniką aplankantys vaikai drauge su savo „sergančiais“ žaislais praeina visą kelią nuo atvykimo iki išvykimo, susipažįsta su operacinės darbu, sužino, kaip atliekamos procedūros. Pacientui, kuriam suformuojama gastrostoma, dovanojamas žaislas su tokia pačia stomą, o kiekvienam mažajam ligoniui įteikiamas diplomas „Už drąsą ligoninėje!“ su lipdukais, renkamais po atliktų procedūrų. Slaugos procedūrų metu vaikai gali žiūrėti mėgstamus animacinius filmus, o savaitgaliais jų laukia kino vakarai jaukiame žaidimų kambaryje.
Ne mažiau svarbus pacientų saugumo elementas – artimųjų buvimas šalia. Tėvai lydi savo vaikus procedūrų metu, iki operacijos pradžios bei pasitinka po jos.
„Tėvai dažnai pirmieji pastebi vaiko būklės pokyčius, tad labai svarbu juos įtraukti į sprendimų priėmimą, edukaciją ir emocinę paramą vaikui“, – pabrėžė dr. E. Juškauskienė.
Jei artimieji negali būti kartu, mažųjų pacientų emocinį saugumą užtikrina „Niekieno vaikai“ savanoriai, taip pat daug džiaugsmo suteikia kaniterapiniai šunys ir asociacija „Raudonos nosys. Gydytojai klounai“.
Pasak doc. A. Lukošiūtės-Urbonienės, saugumo užtikrinimas vaikų chirurgijoje neįmanomas be komandinio darbo.
„Visa tai – bendro darbo rezultatas. Gydytojai chirurgai, slaugytojai, anesteziologai, tėvai – visi turime veikti kartu. O tėvai – jie iš tiesų yra vieni svarbiausių pagalbininkų gydymo procese“, – sakė gydytoja.
Klinikoje nuolat aptariami sudėtingesni atvejai, analizuojamos klaidos, rengiamos literatūros apžvalgos, o prireikus konsultuojamasi su kolegomis iš užsienio. Tokia praktika padeda ne tik spręsti esamas situacijas, bet ir ugdyti jaunuosius specialistus.
„Pacientų saugos kultūros diegimą klinikoje vertiname kaip strateginį, ilgalaikį ir nuolat tobulinamą procesą, kuriam būtinas visos mūsų komandos įsitraukimas, aiškios vertybės bei kasdieniniai veiksmai. Pacientų saugos kultūra – tai ne vien taisyklės ar protokolai, bet mąstymo būdas, elgesio normos, kurias palaiko kiekvienas mūsų klinikos darbuotojas“, – pabrėžė klinikos slaugos vadovė dr. E. Juškauskienė.
