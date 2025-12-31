vaistiniai augalai

Apie tai pasakoja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto profesorė, Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vadovė, Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė, Nacionalinės sveikatos tarybos narė, habil. dr. Ona Ragažinskienė: „Vasaros atostogos baigėsi, o nauji kasdieniai rudens rūpesčiai, grįžimas prie įprastinių darbų ritmo ir kiti nenumatyti dalykai ne vienam sukelia stresą. Šiuo tamsiuoju metų laikotarpiu žmogaus organizme esantis didesnis melatonino kiekis gali lemti nuotaikos svyravimus ir sezoninius emocijų sutrikimus. Be to, rudenį ir pavasarį dominuoja staigūs ir nuolatiniai klimato sąlygų pokyčiai, turintys tiesioginę įtaką skydliaukės ir antinksčių veiklai, todėl žmonės serga peršalimo ir kitokiomis ligomis. Šaltajam sezonui būdingi peršalimai, kuriuos lemia įvairūs ūmią virusinę respiratorinę infekciją sukeliantys virusai, pažeidžiantys viršutinius kvėpavimo takus arba atskirus kvėpavimo organus: nosį, sinusus, ryklę, gerklas, trachėją ir bronchus.
Visuomenė domisi, kaip galima sustiprinti imunitetą ir veiksmingiau apsisaugoti nuo įvairių peršalimo ligų, gripo ir kitų infekcijų. Sveika gyvensena, subalansuota mityba, kokybiško miego režimas, fizinis aktyvumas, lėtinio streso valdymas, gera virškinimo trakto mikrofloros būklė ir augalinių vaistinių preparatų racionalus vartojimas – tai priemonių kompleksas, pagrįstas moksliniais tyrimais. Visa tai padeda stiprinti imunitetą, skatinti imuninį budrumą ir išlaikyti gerą nuotaiką.
Ilgametė liaudies patirtis, stebėjimai, pasaulyje ir Lietuvoje vykdomi vaistinių augalų moksliniai tyrinėjimai atskleidė augaluose susikaupusių biologiškai veikliųjų (cheminių) medžiagų gydomąsias ir kitas savybes. Vaistinės augalinės žaliavos ir iš jų pagaminti preparatai dažnai naudojami farmacijoje, fito ir aromaterapijoje, kurortologijoje, kosmetologijoje, maisto pramonėje ir veterinarijos praktikoje.
Augaliniai vaistiniai preparatai geriau toleruojami, jų šalutinis poveikis švelnesnis, tačiau jie gali sukelti ir kai kurių neigiamų organizmo reakcijų.
Pastaruoju metu ir visuomenę domina vaistiniai, prieskoniniai (aromatiniai) augalai, jų vaistinės žaliavos ruošimo būdai ir racionalaus naudojimo ypatumai.
Augaliniai vaistiniai preparatai geriau toleruojami, jų šalutinis poveikis švelnesnis, tačiau jie gali sukelti ir kai kurių neigiamų organizmo reakcijų, kurios paaiškėja po ilgesnio laiko, palyginti su sintetiniais vaistiniais preparatais, kurių intoksikacija pasireiškia staiga.
Akcentuojama, kad, prieš pradedant gydymo kursą (ypač ilgesnį laiką) augaliniais vaistiniais preparatais, reikia vengti savigydos ir pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Jie yra licencijuoti medicinos ir sveikatos mokslų krypties specialistai, teikiantys profesionalią informaciją tiek apie sintetinius, tiek augalinius vaistinius preparatus: jų dozavimą, vartojimo būdą, laiką (prieš valgį ar po jo) ir sąveiką su kitais vaistais.
Ištirta ir nustatyta, kad visi augaliniai vaistiniai preparatai, produktai, funkciniai ingredientai, be indikacijų, pasižymi kontraindikacijomis, šalutiniu poveikiu, galimomis sąveikomis su kitais kartu vartojamais cheminiais augaliniais arba cheminiais sintetiniais vaistais.
Ruduo – gėrybių metas. Jis atkeliauja nuspalvindamas gamtą įvairiausiomis ryškiomis spalvomis ir gerina nuotaiką, dovanoja įvairių vaistinių, prieskoninių augalų, daržovių ir vaisių sveikatai gerinti.
Rūpindamiesi natūralia savo organizmo apsauga, prisiminkime ne tik vaistinius augalus, bet ir atkreipkime daugiau dėmesio į juose susikaupusius skirtingus biologiškai veikliuosius junginius. Rudenį labai svarbu, kad žmogaus organizmas gautų reikalingą kiekį A, C, E, D vitaminų, įvairių mikro- ir makroelementų, prebiotikų, naudingų palaikant organizmo gebėjimą kovoti su infekcijomis, ypač sergant kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis.“
Vaistinių augalų rinkimo ir ruošimo taisyklės
Vaistinės augalinės žaliavos kokybė priklauso nuo tinkamo jos surinkimo laiko, priemaišų pašalinimo, džiovinimo ir laikymo būdų. Vaistinių (aromatinių) augalų augimo ir vystymosi tinkamu laiku surinkti ir paruošti kokybišką ir saugią vaistinę augalinę žaliavą yra atsakinga užduotis, reikalaujanti specifinių žinių.
-
Vaistinė augalinė žaliava renkama, kai augaluose susikaupia maksimalus biologiškai veikliųjų junginių kiekis, priklausantis nuo augalų amžiaus, vegetacijos tarpsnio ir augimo ekologinių sąlygų.
-
Vaistinė augalinė žaliava renkama tik neužterštose augavietėse. Draudžiama vaistinę augalinę žaliavą rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, prie gyvulininkystės kompleksų, šalia elektrinių, geležinkelių, automagistralių ir sąvartynų.
-
Augalų antžeminės dalies vaistinė augalinė žaliava: žiedynai, lapai, žolė ir sultingi vaisiai – ruošiama giedrą dieną, po pietų.
-
Negalima vaistinių augalų antžeminės dalies vaistinės augalinės žaliavos rinkti po lietaus arba anksti rytą, kol augalai rasoti. Išimtis taikoma augalams, kuriems būdingi byrantys vaisiai (kmynų, kalendrų, krapų), todėl šie augalai pjaunami arba raunami dar nesubrendus vaisiams anksti rytą su rasa ir rišami į ryšulėlius, džiovinami. Paskui kuliami ir valomi.
-
Vaistinė augalinė žaliava renkama ir dedama į pintines, dėžes, viengubus medžiaginius maišus.
-
Surinkta vaistinė augalinė žaliava nespaudžiama, kad nesukaistų ir nesumažėtų biologiškai veikliųjų junginių kiekybė ir kokybė.
-
Surinkta vaistinė augalinė žaliava turi būti džiovinama iš karto (arba ne vėliau kaip po 2–3 valandų).
-
Vaistiniai augalai, kuriuose kaupiasi alkaloidai ir glikozidai, yra nuodingi. Jų vaistinę augalinę žaliavą ruošia tik suaugę žmonės, saugiai, naudodami apsaugos priemones ir laikydamiesi specifinių reikalavimų.
-
Namų sąlygomis vaistinė augalinė žaliava džiovinama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje, o pramoniniu būdu – iš plantacijų – ruošiama specialiai tam įrengtose džiovyklose, reguliuojant temperatūros ir drėgmės režimą.
Gamtos vaistinėlė rudenį
-
Populiariausi augaliniai imunomoduliatoriai – ežiuolių vaistiniai preparatai
Viena iš galimybių imunitetui stiprinti ir imuniniam budrumui skatinti – moksliniais tyrimais pagrįsti ir rekomenduojami ežiuolių (Echinacea spp.) vaistiniai preparatai, kuriuos reikėtų vartoti ne ilgiau kaip du mėnesius. Ežiuolėse esantys polisacharidai stimuliuoja nespecifines imunines ląsteles – makrofagus ir NK (ląsteles, kuriose gaminami citokinai), cikoro rūgštis stimuliuoja fagocitozę, flavonoidai pasižymi antibakteriniu, priešuždegiminiu, antioksidaciniu aktyvumu. Ežiuolės preparatai specifiškai veikia tonzilito, faringito sukėlėjus, streptokokus, įvairius virusus, grybelinių infekcijų sukėlėjus.
Pažymėtinas nepageidaujamas poveikis: geriant kavą ar arbatą su ežiuolių preparatais, slopinamas kofeino metabolizmas, todėl sustiprėja kofeino poveikis – gali sukelti nervingumą, nemigą, tachikardiją.
Nustatyta sąveika su kai kuriais vaistais, kraujo plazmoje padidėja jų koncentracija.
Ežiuolių preparatai sukelia hepatotoksinį poveikį, jei vartojami kartu su amiodaronu, anaboliniais steroidais, ketokonazoliu, paracetamoliu, metotreksatu.
-
Tibeto medicina rekomenduoja česnakus
Vieni iš daugeliui pažįstamų naudingų vaistinių augalų yra valgomieji česnakai (Allium sativum L.) – česnakinių šeimos daugiametės svogūninės daržovės, kurių gydomosios ir prieskoninės savybės žinomos jau nuo akmens amžiaus, o jų vaistinė augalinė žaliava vartojama įvairių šalių tradicinėje medicinoje ir kulinarijoje. Ispaniškojo gripo pandemijos metu valgomieji česnakai buvo itin dažnai rekomenduojami kasdien naudoti, siekiant kovoti su šia Pirmojo pasaulinio karo paskutiniais mėnesiais prasidėjusia mirtiniausia pandemija žmonijos istorijoje.
XX a., išsamiai ištyrus česnakų cheminę sudėtį, buvo nustatytas lakiųjų biologiškai veikliųjų junginių – eterinio aliejaus polisulfidų – kompleksas, turintis įtakos imuninei sistemai stiprinti. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad šviežių česnakų žaliava ir iš jos pagaminti ekstraktai naudojami gydant aterosklerozę, virusines infekcijas, peršalimą, širdies ir kraujotakos sistemos ligas ir teigiamai veikia virškinimo sistemą.
Rudenį, siekiant apsisaugoti nuo peršalimo ligų, verta pasinaudoti Tibeto medicinos rekomendacija: per pietus ar vakarienę suvartoti 1–3 česnakų skilteles, užgeriant rūgpieniu ar kefyru.
Visgi svarbu atkreipti dėmesį ir į kontraindikaciją: česnakų reikėtų vengti žmonėms, sergantiems kepenų ligomis. Be to, ši daržovė gali sukelti nepageidaujamą poveikį: viršijant česnakų preparatų terapines dozes, gali sutrikti skrandžio veikla.
-
Vaistinės svilarožės – kovai su kosuliu, uždegimais, infekcijomis
Dar vieni ypač vertingi vaistiniai augalai – vaistinės svilarožės
(Althaea officinalis L. ) – dedešvinių šeimos daugiamečiai, iki 150 cm aukščio užaugantys žoliniai augalai, kurių stambios rusvai geltonos šakotos šaknys naudojamos vaistinei augalinei žaliavai ruošti ir preparatams gaminti. Svilarožių šaknyse susikaupia polisacharidų, gleivių, pektinų, fitosterino, mineralinių medžiagų, riebalinio aliejaus, lapuose – gleivių, eterinio aliejaus, flavonoidų.
Vaistinės svilarožės nuo senų senovės iki dabar žinomi vaistiniai augalai, kurių šaknų, lapų ir žiedų preparatai vartojami kaip gleivinę aptraukiantis vaistas – burnos ar ryklės sudirginimo ir sauso kosulio simptominiam gydymui ir jei yra lengvų virškinimo sistemos organų veiklos sutrikimų. Svilarožių preparatai pasižymi priešuždegiminiu ir imunomoduliuojančiu poveikiu. Tyrimais patvirtinta, kad šių augalų preparatai turi antiseptinių savybių ir yra naudojami infekcinėms ligoms gydyti.
Pažymėtinos kontraindikacijos, atkreipiant dėmesį į svilarožių preparatų sąveiką su kitais vaistais: šie preparatai yra nuodingi vartojant kartu su alkoholiu, taninais arba geležies junginiais; be to, jie mažina cukraus kiekį kraujyje, sąveikauja su kitais vaistais, sergant cukriniu diabetu – su insulinu. Svilarožių ekstraktas slopina kitų vaistų absorbciją, todėl, prieš jį vartojant, būtina pasitarti su gydytoju.
-
Didžiųjų debesylų šakniastiebiai su šaknimis – lietuviškas imbierų pakaitalas.
Didieji debesylai (Inula helenium L.) – astrinių šeimos daugiamečiai žoliniai stipraus aromato augalai trumpais, mėsingais šakniastiebiais ir keliomis storomis šaknimis. Auginami darželiuose, gėlynuose, botanikos soduose. Pasitaiko sulaukėjusių augalų drėgnose vietose, upių pakrantėse.
Šakniastiebiai ir šaknys kasami rudenį spalį arba anksti pavasarį prieš vegetacijos pradžią (balandžio pirmoje pusėje).
Debesylų šaknų nuoviras naudojamas atsikosėjimui lengvinti, sergant kvėpavimo takų ir virškinimo trakto ligomis, cukriniu diabetu. Eterinis aliejus pasižymi antiseptinėmis, priešuždegiminėmis savybėmis, veikia virškinimo sistemą.
Pažymėtinos kontraindikacijos: nėščiosioms ir asmenims, alergiškiems astrinių šeimos augalams ir sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos ir inkstų ligomis.
Atkreipiamas dėmesys į debesylų preparatų sąveiką su kitais vaistais nuo kosulio, įskaitant preparatus, kurių sudėtyje yra kodeino, dekstrometorfano. Be to, šie preparatai turi nepageidaujamą poveikį: jų seskviterpeniniai laktonai veikia kaip stiprus alergenas, sukelia sunkų kontaktinį alerginį dermatitą, egzemą, o perdozavimo atveju – pykinimą, vėmimą, viduriavimą, traukulius.
-
Juodieji serbentai – vieni stipriausių antioksidantų
Juodieji serbentai (Ribes nigrum L.) – daugiamečiai nedygūs šakoti ir kvepiančiais lapais agrastinių šeimos krūmai. Lapų apačia nusėta geltonomis liaukutėmis, kurios išskiria eterinį aliejų. Vaisiai − rutuliškos, sultingos, juodos, daugiasėklės ir specifinio kvapo minkštos uogos.
Kaip žaliava naudojami juodųjų serbentų vaisiai, lapai ir juodųjų serbentų pumpurai.
Juodųjų serbentų vaisiuose, lapuose, pumpuruose susikaupę polifenoliniai junginiai pasižymi antioksidaciniu, priešsklerotiniu, priešuždegiminiu, priešvirusiniu, antibakteriniu, apsaugančiu kapiliarus (suteikia tvirtumo ir elastingumo), poveikiu.
Svarbu atkreipti dėmesį į kontraindikaciją ir juodųjų serbentų preparatų nevartoti, jei padidėjęs kraujo krešumas.
-
Dygliuotieji šaltalankiai – imunitetui stiprinti
Dygliuotieji šaltalankiai (Hippophae rhamnoides L.), žilakrūminių šeimos krūmai, į Baltijos teritoriją pateko pieš 7 tūkst. metų.
Augalo vardas kildinamas iš graikų kalbos žodžių hippos – arklys ir paeas – žvilgantis, spindintis. Senovėje pastebėta, kad jų lapais pašerti sergantys arkliai pasveiksta, gyvulių plaukai pradeda žvilgėti.
Naudojami šaltalankių vaisiai. Jie ruošiami nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo pabaigos, naudojami švieži ir džiovinti.
Šaltalankiuose ypač gausu biologiškai veikliųjų junginių. Šaltalankių vaisiuose susikaupia askorbo rūgšties, vitamino P, tokoferolių (vitamino E), vitaminų B1, B2, PP, K, folio rūgšties, riebalų (oleino, stearino, palmitino, linolio, linoleno rūgščių), karotinoidų, sacharidų, organinių rūgščių (citrinų, obuolių, vyno, sviesto), raugų. Šaltalankių vaisių aliejuje – vitamino E, karotinoidų, beta sitosterolio, riebalų rūgščių, fosfolipidų. Šaltalankių sėklose – riebalų, vitaminų B1 ir B2, E, beta karoteno. Šaltalankių lapuose – vitaminų C, B1, B2, B6, PP, raugų, flavonoidų, triterpeninių rūgščių, inozito, folio rūgšties.
Šaltalankių vaisiai, jų sultys, vandeniniai užpilai ir etanolinės ištraukos vartojami avitaminozei, mažakraujystei, skrandžio ligoms gydyti ir aterosklerozės profilaktikai.
Šaltalankių sultys yra natūralus vitaminų, ypač vitamino C, šaltinis. Jos vartojamos esant bendram organizmo išsekimui ir sveikstant po sunkių ligų, rekomenduojamos nėščiosioms ir sportininkams.
Pažymėtina, kad gerti šaltalankių sultis – po vieną valgomąjį šaukštą, praskiedžiant vandeniu, kiekvieną rudens ir žiemos rytą – ypač naudinga antinksčių veiklai užtikrinti.
Atkreipiamas dėmesys į kontraindikacijas: šaltalankių sulčių ir sirupo negalima vartoti vakare prieš miegą (jos pasižymi stimuliuojančiu poveikiu), sergant hipertonija, lėtiniu cholecistitu, kasos uždegimais ir viduriuojant, jei padidėjęs skrandžio sulčių rūgštingumas. Šaltalankių preparatų perteklinis vartojimas sukelia širdies ritmo sutrikimų, nerimą, nemigą.
