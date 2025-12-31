vaistiniai augalai

 Vais­ti­niai au­ga­lai – gam­tos tur­tas svei­ka­tai

2025-12-31 23:27
Danutė Savickaitė

Vais­ti­nių au­ga­lų ir juo­se su­si­kau­pu­sių bio­lo­giš­kai veik­liųjų jun­gi­nių įvai­ro­vė – svei­ka­tos šal­ti­nis nuo įvai­rių ligų, o imuniteto stip­ri­ni­mas ir or­ga­niz­mo grū­di­ni­mas yra il­ga­lai­kis vi­sus me­tus trun­kan­tis pro­ce­sas.

Vais­ti­niai au­ga­lai – gam­tos tur­tas svei­ka­tai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Apie tai pasakoja Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Gam­tos moks­lų fa­kul­te­to pro­fe­so­rė, Bo­ta­ni­kos so­do Moks­lo sky­riaus Vais­ti­nių ir prie­sko­ni­nių au­ga­lų moks­lo sek­to­riaus va­do­vė, Lie­tu­vos far­ma­ci­jos są­jun­gos pre­zi­den­tė, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rė, ha­bil. dr. Ona Ra­ga­žins­kie­nė: „Va­sa­ros ato­sto­gos bai­gė­si, o nau­ji kas­die­niai ru­dens rū­pes­čiai, grį­ži­mas prie įpras­ti­nių dar­bų rit­mo ir ki­ti ne­nu­ma­ty­ti da­ly­kai ne vie­nam su­ke­lia stre­są. Šiuo tam­siuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu žmo­gaus or­ga­niz­me esan­tis di­des­nis me­la­to­ni­no kie­kis ga­li lem­ti nuo­tai­kos svy­ra­vi­mus ir se­zo­ni­nius emo­ci­jų su­tri­ki­mus. Be to, ru­de­nį ir pa­va­sa­rį do­mi­nuo­ja stai­gūs ir nuo­la­ti­niai kli­ma­to są­ly­gų po­ky­čiai, tu­rin­tys tie­sio­gi­nę įta­ką skyd­liau­kės ir an­tinks­čių veik­lai, to­dėl žmo­nės ser­ga per­ša­li­mo ir ki­to­kio­mis li­go­mis. Šal­ta­jam se­zo­nui bū­din­gi per­ša­li­mai, ku­riuos le­mia įvai­rūs ūmią vi­ru­si­nę res­pi­ra­to­ri­nę in­fek­ci­ją su­ke­lian­tys vi­ru­sai, pa­žei­džian­tys vir­šu­ti­nius kvė­pa­vi­mo ta­kus ar­ba at­ski­rus kvė­pa­vi­mo or­ga­nus: no­sį, si­nu­sus, ryk­lę, gerk­las, tra­chė­ją ir bron­chus.

Vi­suo­me­nė do­mi­si, kaip ga­li­ma su­stip­rin­ti imu­ni­te­tą ir veiks­min­giau ap­si­sau­go­ti nuo įvai­rių per­ša­li­mo li­gų, gri­po ir ki­tų in­fek­ci­jų. Svei­ka gy­ven­se­na, su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba, ko­ky­biš­ko mie­go re­ži­mas, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, lė­ti­nio stre­so val­dy­mas, ge­ra virš­ki­ni­mo trak­to mik­rof­lo­ros būk­lė ir au­ga­li­nių vais­ti­nių pre­pa­ra­tų ra­cio­na­lus var­to­ji­mas – tai prie­mo­nių komp­lek­sas, pa­grįs­tas moks­li­niais ty­ri­mais. Vi­sa tai pa­de­da stiprinti imunitetą, skatinti imuninį budrumą ir išlaikyti gerą nuotaiką.

Il­ga­me­tė liau­dies pa­tir­tis, ste­bė­ji­mai, pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je vyk­do­mi vais­ti­nių au­ga­lų moks­li­niai ty­ri­nė­ji­mai at­sklei­dė au­ga­luo­se su­si­kau­pu­sių bio­lo­giš­kai veik­lių­jų (che­mi­nių) me­džia­gų gy­do­mą­sias ir ki­tas sa­vy­bes. Vais­ti­nės au­ga­li­nės ža­lia­vos ir iš jų pa­ga­min­ti pre­pa­ra­tai daž­nai nau­do­ja­mi far­ma­ci­jo­je, fi­to ir aro­ma­terapi­jo­je, ku­ror­to­lo­gi­jo­je, kos­me­to­lo­gi­jo­je, mais­to pra­mo­nė­je ir ve­te­ri­na­ri­jos pra­kti­ko­je.

Au­ga­li­niai vais­ti­niai pre­pa­ra­tai ge­riau to­le­ruo­ja­mi, jų ša­lu­ti­nis po­vei­kis švel­nes­nis, ta­čiau jie ga­li su­kel­ti ir kai ku­rių nei­gia­mų or­ga­niz­mo reak­ci­jų.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ir vi­suo­me­nę do­mi­na vais­ti­niai, prie­sko­ni­niai (aro­ma­ti­niai) au­ga­lai, jų vais­ti­nės ža­lia­vos ruo­ši­mo bū­dai ir ra­cio­na­laus nau­do­ji­mo ypa­tu­mai.

Au­ga­li­niai vais­ti­niai pre­pa­ra­tai ge­riau to­le­ruo­ja­mi, jų ša­lu­ti­nis po­vei­kis švel­nes­nis, ta­čiau jie ga­li su­kel­ti ir kai ku­rių nei­gia­mų or­ga­niz­mo reak­ci­jų, ku­rios paaiš­kė­ja po il­ges­nio lai­ko, pa­ly­gin­ti su sin­te­ti­niais vais­ti­niais pre­pa­ra­tais, ku­rių in­tok­si­ka­ci­ja pa­si­reiš­kia stai­ga.

Ak­cen­tuo­ja­ma, kad, prieš pra­de­dant gy­dy­mo kur­są (ypač il­ges­nį lai­ką) au­ga­li­niais vais­ti­niais pre­pa­ra­tais, rei­kia veng­ti sa­vi­gy­dos ir pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar­ba vais­ti­nin­ku. Jie yra li­cen­ci­juo­ti me­di­ci­nos ir svei­ka­tos moks­lų kryp­ties spe­cia­lis­tai, tei­kian­tys pro­fe­sio­na­lią in­for­ma­ci­ją tiek apie sin­te­ti­nius, tiek au­ga­li­nius vais­ti­nius pre­pa­ra­tus: jų do­za­vi­mą, var­to­ji­mo bū­dą, lai­ką (prieš val­gį ar po jo) ir są­vei­ką su ki­tais vais­tais.

Iš­tir­ta ir nu­sta­ty­ta, kad vi­si au­ga­li­niai vais­ti­niai pre­pa­ra­tai, pro­duk­tai, funk­ci­niai ing­re­dien­tai, be in­di­ka­ci­jų, pa­si­žy­mi kont­rain­di­ka­ci­jo­mis, ša­lu­ti­niu po­vei­kiu, ga­li­mo­mis są­vei­ko­mis su ki­tais kar­tu var­to­ja­mais che­mi­niais au­ga­li­niais ar­ba che­mi­niais sin­te­ti­niais vais­tais.

Ona Ragažinskienė
Ona Ragažinskienė / Onos Ragažinskienės asmeninio archyvo nuotr.

Ru­duo – gė­ry­bių me­tas. Jis at­ke­liau­ja nu­spal­vin­da­mas gam­tą įvai­riau­sio­mis ryš­kio­mis spal­vo­mis ir ge­ri­na nuo­tai­ką, do­va­no­ja įvai­rių vais­ti­nių, prie­sko­ni­nių au­ga­lų, dar­žo­vių ir vai­sių svei­ka­tai ge­rin­ti.

Rū­pin­da­mie­si na­tū­ra­lia sa­vo or­ga­niz­mo ap­sau­ga, pri­si­min­ki­me ne tik vais­ti­nius au­ga­lus, bet ir at­kreip­ki­me dau­giau dė­me­sio į juo­se su­si­kau­pu­sius skir­tin­gus bio­lo­giš­kai veik­liuo­sius jun­gi­nius. Ru­de­nį la­bai svar­bu, kad žmo­gaus or­ga­niz­mas gau­tų rei­ka­lin­gą kie­kį A, C, E, D vi­ta­mi­nų, įvai­rių mik­ro- ir mak­roe­le­men­tų, pre­bio­ti­kų, nau­din­gų pa­lai­kant or­ga­niz­mo ge­bė­ji­mą ko­vo­ti su in­fek­ci­jo­mis, ypač ser­gant kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­nė­mis li­go­mis.“

Vais­ti­nių au­ga­lų rin­ki­mo ir ruo­ši­mo tai­syk­lės

Vais­ti­nės au­ga­li­nės ža­lia­vos ko­ky­bė pri­klau­so nuo tin­ka­mo jos su­rin­ki­mo lai­ko, prie­mai­šų pa­ša­li­ni­mo, džio­vi­ni­mo ir lai­ky­mo bū­dų. Vais­ti­nių (aro­ma­ti­nių) au­ga­lų au­gi­mo ir vys­ty­mo­si tin­ka­mu lai­ku su­rink­ti ir pa­ruoš­ti ko­ky­biš­ką ir sau­gią vais­ti­nę au­ga­li­nę ža­lia­vą yra at­sa­kin­ga už­duo­tis, rei­ka­lau­jan­ti spe­ci­fi­nių ži­nių.

  • Vais­ti­nė au­ga­li­nė ža­lia­va ren­ka­ma, kai au­ga­luo­se su­si­kau­pia mak­si­ma­lus bio­lo­giš­kai veik­lių­jų jun­gi­nių kie­kis, pri­klau­san­tis nuo au­ga­lų am­žiaus, ve­ge­ta­ci­jos tarps­nio ir au­gi­mo eko­lo­gi­nių są­ly­gų.

  • Vais­ti­nė au­ga­li­nė ža­lia­va ren­ka­ma tik neuž­terš­to­se au­ga­vie­tė­se. Drau­džia­ma vais­ti­nę au­ga­li­nę ža­lia­vą rink­ti che­mi­nė­mis me­džia­go­mis purkš­tuo­se plo­tuo­se, prie gy­vu­li­nin­kys­tės komp­lek­sų, ša­lia elekt­ri­nių, ge­le­žin­ke­lių, au­to­ma­gist­ra­lių ir są­var­ty­nų.

  • Au­ga­lų ant­že­mi­nės da­lies vais­ti­nė au­ga­li­nė ža­lia­va: žie­dy­nai, la­pai, žo­lė ir sul­tin­gi vai­siai – ruo­šia­ma gied­rą die­ną, po pie­tų.

  • Ne­ga­li­ma vais­ti­nių au­ga­lų ant­že­mi­nės da­lies vais­ti­nės au­ga­li­nės ža­lia­vos rink­ti po lie­taus ar­ba anks­ti ry­tą, kol au­ga­lai ra­so­ti. Išim­tis tai­ko­ma au­ga­lams, ku­riems bū­din­gi by­ran­tys vai­siai (kmy­nų, ka­lend­rų, kra­pų), to­dėl šie au­ga­lai pjau­na­mi ar­ba rau­na­mi dar ne­sub­ren­dus vai­siams anks­ti ry­tą su ra­sa ir ri­ša­mi į ry­šu­lė­lius, džio­vi­na­mi. Pas­kui ku­lia­mi ir va­lo­mi.

  • Vais­ti­nė au­ga­li­nė ža­lia­va ren­ka­ma ir de­da­ma į pin­ti­nes, dė­žes, vien­gu­bus me­džia­gi­nius mai­šus.

  • Su­rink­ta vais­ti­nė au­ga­li­nė ža­lia­va ne­spau­džia­ma, kad ne­su­kais­tų ir ne­su­ma­žė­tų bio­lo­giš­kai veik­liųjų jun­gi­nių kie­ky­bė ir ko­ky­bė.

  • Su­rink­ta vais­ti­nė au­ga­li­nė ža­lia­va tu­ri bū­ti džio­vi­na­ma iš kar­to (ar­ba ne vė­liau kaip po 2–3 va­lan­dų).

  • Vais­ti­niai au­ga­lai, ku­riuo­se kau­pia­si al­ka­loi­dai ir gli­ko­zi­dai, yra nuo­din­gi. Jų vais­ti­nę au­ga­li­nę ža­lia­vą ruo­šia tik suau­gę žmo­nės, sau­giai, nau­do­da­mi ap­sau­gos prie­mo­nes ir lai­ky­da­mie­si spe­ci­fi­nių rei­ka­la­vi­mų.

  • Na­mų są­ly­go­mis vais­ti­nė au­ga­li­nė ža­lia­va džio­vi­na­ma nuo tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių ap­sau­go­to­je vie­to­je, o pra­mo­ni­niu bū­du – iš plan­ta­ci­jų – ruo­šia­ma spe­cia­liai tam įreng­to­se džio­vyk­lo­se, re­gu­liuo­jant tem­pe­ra­tū­ros ir drėg­mės re­ži­mą.

Gam­tos vais­ti­nė­lė ru­de­nį

  • Po­pu­lia­riau­si au­ga­li­niai imu­no­mo­du­lia­to­riai – ežiuo­lių vais­ti­niai pre­pa­ra­tai

Vie­na iš ga­li­my­bių imu­ni­te­tui stip­rin­ti ir imu­ni­niam bud­ru­mui ska­tin­ti – moks­li­niais ty­ri­mais pa­grįs­ti ir re­ko­men­duo­ja­mi ežiuo­lių (Echi­na­cea spp.) vais­ti­niai pre­pa­ra­tai, ku­riuos rei­kė­tų var­to­ti ne il­giau kaip du mė­ne­sius. Ežiuo­lė­se esan­tys po­li­sa­cha­ri­dai sti­mu­liuo­ja ne­spe­ci­fi­nes imu­ni­nes ląs­te­les – mak­ro­fa­gus ir NK (ląs­te­les, ku­rio­se ga­mi­na­mi ci­to­ki­nai), ci­ko­ro rūgš­tis sti­mu­liuo­ja fa­go­ci­to­zę, fla­vo­noi­dai pa­si­žy­mi an­ti­bak­te­ri­niu, prie­šuž­de­gi­mi­niu, an­tiok­si­da­ci­niu ak­ty­vu­mu. Ežiuo­lės pre­pa­ra­tai spe­ci­fiš­kai vei­kia ton­zi­li­to, fa­rin­gi­to su­kė­lė­jus, strep­to­ko­kus, įvai­rius vi­ru­sus, gry­be­li­nių in­fek­ci­jų su­kė­lė­jus.

Pa­žy­mė­ti­nas ne­pa­gei­dau­ja­mas po­vei­kis: ge­riant ka­vą ar ar­ba­tą su ežiuo­lių pre­pa­ra­tais, slo­pi­na­mas ko­fei­no me­ta­bo­liz­mas, to­dėl su­stip­rė­ja ko­fei­no po­vei­kis – ga­li su­kel­ti ner­vin­gu­mą, ne­mi­gą, ta­chi­kar­di­ją.

Nus­ta­ty­ta są­vei­ka su kai kuriais vais­tais, krau­jo plaz­mo­je pa­di­dė­ja jų kon­cent­ra­ci­ja.

Ežiuo­lių pre­pa­ra­tai su­ke­lia he­pa­to­tok­si­nį po­vei­kį, jei var­to­ja­mi kar­tu su amio­da­ro­nu, ana­bo­li­niais ste­roi­dais, ke­to­ko­na­zo­liu, pa­ra­ce­ta­mo­liu, me­tot­rek­sa­tu.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

  • Ti­be­to me­di­ci­na re­ko­men­duo­ja čes­na­kus

Vie­ni iš dau­ge­liui pa­žįs­ta­mų nau­din­gų vais­ti­nių au­ga­lų yra val­go­mie­ji čes­na­kai (Al­lium sa­ti­vum L.) – čes­na­ki­nių šei­mos dau­gia­me­tės svo­gū­ni­nės dar­žo­vės, ku­rių gy­do­mo­sios ir prie­sko­ni­nės sa­vy­bės ži­no­mos jau nuo ak­mens am­žiaus, o jų vais­ti­nė au­ga­li­nė ža­lia­va var­to­ja­ma įvai­rių ša­lių tra­di­ci­nė­je me­di­ci­no­je ir ku­li­na­ri­jo­je. Is­pa­niš­ko­jo gri­po pan­de­mi­jos me­tu val­go­mie­ji čes­na­kai bu­vo itin daž­nai re­ko­men­duo­ja­mi kas­dien nau­do­ti, sie­kiant ko­vo­ti su šia Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­sku­ti­niais mė­ne­siais pra­si­dė­ju­sia mir­ti­niau­sia pan­de­mi­ja žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je.

XX a., iš­sa­miai iš­ty­rus čes­na­kų che­mi­nę su­dė­tį, bu­vo nu­sta­ty­tas la­kių­jų bio­lo­giš­kai veik­lių­jų jun­gi­nių – ete­ri­nio alie­jaus po­li­sul­fi­dų – komp­lek­sas, tu­rin­tis įta­kos imu­ni­nei sis­te­mai stip­rin­ti. Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad švie­žių čes­na­kų ža­lia­va ir iš jos pa­ga­min­ti ekst­rak­tai nau­do­ja­mi gy­dant ate­rosk­le­ro­zę, vi­ru­si­nes in­fek­ci­jas, per­ša­li­mą, šir­dies ir krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gas ir tei­gia­mai vei­kia virš­ki­ni­mo sis­te­mą.

Ru­de­nį, sie­kiant ap­si­sau­go­ti nuo per­ša­li­mo li­gų, ver­ta pa­si­nau­do­ti Ti­be­to me­di­ci­nos re­ko­men­da­ci­ja: per pie­tus ar va­ka­rie­nę su­var­to­ti 1–3 čes­na­kų skil­te­les, už­ge­riant rūg­pie­niu ar ke­fy­ru.

Vis­gi svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ir į kont­rain­di­ka­ci­ją: čes­na­kų rei­kė­tų veng­ti žmo­nėms, ser­gan­tiems ke­pe­nų li­go­mis. Be to, ši dar­žo­vė ga­li su­kel­ti ne­pa­gei­dau­ja­mą po­vei­kį: vir­ši­jant čes­na­kų pre­pa­ra­tų te­ra­pi­nes do­zes, ga­li su­trik­ti skran­džio veik­la.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

  • Vais­ti­nės svi­la­ro­žės – ko­vai su ko­su­liu, už­de­gi­mais, in­fek­ci­jo­mis

Dar vie­ni ypač ver­tin­gi vais­ti­niai au­ga­lai – vais­ti­nės svi­la­ro­žės 

(Alt­haea of­fi­ci­na­lis L. ) – de­deš­vi­nių šei­mos dau­gia­me­čiai, iki 150 cm aukš­čio užau­gan­tys žo­li­niai au­ga­lai, ku­rių stam­bios rus­vai gel­to­nos ša­ko­tos šak­nys nau­do­ja­mos vais­ti­nei au­ga­li­nei ža­lia­vai ruoš­ti ir pre­pa­ra­tams ga­min­ti. Svi­la­ro­žių šak­ny­se su­si­kau­pia po­li­sa­cha­ri­dų, glei­vių, pek­ti­nų, fi­tos­te­ri­no, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų, rie­ba­li­nio alie­jaus, la­puo­se – glei­vių, ete­ri­nio alie­jaus, fla­vo­noi­dų.

Vais­ti­nės svi­la­ro­žės nuo se­nų se­no­vės iki da­bar ži­no­mi vais­ti­niai au­ga­lai, ku­rių šak­nų, la­pų ir žie­dų pre­pa­ra­tai var­to­ja­mi kaip glei­vi­nę ap­trau­kian­tis vais­tas – bur­nos ar ryk­lės su­dir­gi­ni­mo ir sau­so ko­su­lio simp­to­mi­niam gy­dy­mui ir jei yra leng­vų virš­ki­ni­mo sis­te­mos or­ga­nų veik­los su­tri­ki­mų. Svi­la­ro­žių pre­pa­ra­tai pa­si­žy­mi prie­šuž­de­gi­mi­niu ir imu­no­mo­du­liuo­jan­čiu po­vei­kiu. Ty­ri­mais pa­tvir­tin­ta, kad šių au­ga­lų pre­pa­ra­tai tu­ri an­ti­sep­ti­nių sa­vy­bių ir yra nau­do­ja­mi in­fek­ci­nėms li­goms gy­dy­ti.

Pa­žy­mė­ti­nos kont­rain­di­ka­ci­jos, at­krei­piant dė­me­sį į svi­la­ro­žių pre­pa­ra­tų są­vei­ką su ki­tais vais­tais: šie pre­pa­ra­tai yra nuo­din­gi var­to­jant kar­tu su al­ko­ho­liu, ta­ni­nais ar­ba ge­le­žies jun­gi­niais; be to, jie ma­ži­na cuk­raus kie­kį krau­jy­je, są­vei­kau­ja su ki­tais vais­tais, ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu – su in­su­li­nu. Svi­la­ro­žių ekst­rak­tas slo­pi­na ki­tų vais­tų absorbciją, to­dėl, prieš jį var­to­jant, bū­ti­na pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju.

Interneto nuotr.

  • Di­džių­jų de­be­sy­lų šak­nias­tie­biai su šak­ni­mis – lie­tu­viš­kas im­bie­rų pa­kai­ta­las.

Di­die­ji de­be­sy­lai (Inu­la he­le­nium L.) – ast­ri­nių šei­mos dau­gia­me­čiai žo­li­niai stip­raus aro­ma­to au­ga­lai trum­pais, mė­sin­gais šak­nias­tie­biais ir ke­lio­mis sto­ro­mis šak­ni­mis. Au­gi­na­mi dar­že­liuo­se, gė­ly­nuo­se, bo­ta­ni­kos so­duo­se. Pa­si­tai­ko su­lau­kė­ju­sių au­ga­lų drėg­no­se vie­to­se, upių pa­kran­tė­se.

Šak­nias­tie­biai ir šak­nys ka­sa­mi ru­de­nį spa­lį ar­ba anks­ti pa­va­sa­rį prieš ve­ge­ta­ci­jos pra­džią (ba­lan­džio pir­mo­je pu­sė­je).

De­be­sy­lų šak­nų nuo­vi­ras nau­do­ja­mas at­si­ko­sė­ji­mui leng­vin­ti, ser­gant kvė­pa­vi­mo ta­kų ir virš­ki­ni­mo trak­to li­go­mis, cuk­ri­niu dia­be­tu. Ete­ri­nis alie­jus pa­si­žy­mi an­ti­sep­ti­nė­mis, prie­šuž­de­gi­mi­nė­mis sa­vy­bė­mis, vei­kia virš­ki­ni­mo sis­te­mą.

Pa­žy­mė­ti­nos kont­rain­di­ka­ci­jos: nėš­čio­sioms ir as­me­nims, aler­giš­kiems ast­ri­nių šei­mos au­ga­lams ir ser­gan­tiems šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos ir inks­tų li­go­mis.

Atk­rei­pia­mas dė­me­sys į de­be­sy­lų pre­pa­ra­tų są­vei­ką su ki­tais vais­tais nuo ko­su­lio, įskai­tant pre­pa­ra­tus, ku­rių su­dė­ty­je yra ko­dei­no, dekst­ro­me­tor­fa­no. Be to, šie pre­pa­ra­tai tu­ri ne­pa­gei­dau­ja­mą po­vei­kį: jų sesk­vi­ter­pe­ni­niai lak­to­nai vei­kia kaip stip­rus aler­ge­nas, su­ke­lia sun­kų kon­tak­ti­nį aler­gi­nį der­ma­ti­tą, eg­ze­mą, o per­do­za­vi­mo at­ve­ju – py­ki­ni­mą, vė­mi­mą, vi­du­ria­vi­mą, trau­ku­lius.

freepik.com nuotr.

  • Juo­die­ji ser­ben­tai – vie­ni stip­riau­sių an­tiok­si­dan­tų

Juo­die­ji ser­ben­tai (Ri­bes nig­rum L.) – dau­gia­me­čiai ne­dy­gūs ša­ko­ti ir kve­pian­čiais la­pais ag­ras­ti­nių šei­mos krū­mai. La­pų apa­čia nu­sė­ta gel­to­no­mis liau­ku­tė­mis, ku­rios iš­ski­ria ete­ri­nį alie­jų. Vai­siai − ru­tu­liš­kos, sul­tin­gos, juo­dos, dau­gia­sėk­lės ir spe­ci­fi­nio kva­po minkš­tos uo­gos.

Kaip ža­lia­va nau­do­ja­mi juo­dų­jų ser­ben­tų vai­siai, la­pai ir juo­dų­jų ser­ben­tų pum­pu­rai.

Juo­dų­jų ser­ben­tų vai­siuo­se, la­puo­se, pum­pu­ruo­se su­si­kau­pę po­li­fe­no­li­niai jun­gi­niai pa­si­žy­mi an­tiok­si­da­ci­niu, prieš­skle­ro­ti­niu, prie­šuž­de­gi­mi­niu, prieš­vi­ru­si­niu, an­ti­bak­te­ri­niu, ap­sau­gan­čiu ka­pi­lia­rus (su­tei­kia tvir­tu­mo ir elas­tin­gu­mo), po­vei­kiu.

Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į kont­rain­di­ka­ci­ją ir juo­dų­jų ser­ben­tų pre­pa­ra­tų ne­var­to­ti, jei pa­di­dė­jęs krau­jo kre­šu­mas.

freepik.com nuotr.

  • Dyg­liuo­tie­ji šal­ta­lan­kiai – imu­ni­te­tui stip­rin­ti

Dyg­liuo­tie­ji šal­ta­lan­kiai (Hip­pop­hae rham­noi­des L.), ži­lak­rū­mi­nių šei­mos krū­mai, į Bal­ti­jos te­ri­to­ri­ją pa­te­ko pieš 7 tūkst. me­tų. 

Au­ga­lo var­das kil­di­na­mas iš grai­kų kal­bos žo­džių hip­pos – ark­lys ir paeas – žvil­gan­tis, spin­din­tis. Se­no­vė­je pa­ste­bė­ta, kad jų la­pais pa­šer­ti ser­gan­tys ark­liai pa­sveiks­ta, gy­vu­lių plau­kai pra­de­da žvil­gė­ti.

Nau­do­ja­mi šal­ta­lan­kių vai­siai. Jie ruo­šia­mi nuo rugp­jū­čio vi­du­rio iki rug­sė­jo pa­bai­gos, nau­do­ja­mi švie­ži ir džio­vin­ti.

Šal­ta­lan­kiuo­se ypač gau­su bio­lo­giš­kai veik­lių­jų jun­gi­nių. Šal­ta­lan­kių vai­siuo­se su­si­kau­pia as­kor­bo rūgš­ties, vi­ta­mi­no P, to­ko­fe­ro­lių (vi­ta­mi­no E), vi­ta­mi­nų B1, B2, PP, K, fo­lio rūgš­ties, rie­ba­lų (olei­no, stea­ri­no, pal­mi­ti­no, li­no­lio, li­no­le­no rūgš­čių), ka­ro­ti­noi­dų, sa­cha­ri­dų, or­ga­ni­nių rūgš­čių (cit­ri­nų, obuo­lių, vy­no, svies­to), rau­gų. Šal­ta­lan­kių vai­sių alie­ju­je – vi­ta­mi­no E, ka­ro­ti­noi­dų, beta sitosterolio, rie­ba­lų rūgš­čių, fos­fo­li­pi­dų. Šal­ta­lan­kių sėk­lo­se – rie­ba­lų, vi­ta­mi­nų B1 ir B2, E, be­ta ka­ro­te­no. Šal­ta­lan­kių la­puo­se – vi­ta­mi­nų C, B1, B2, B6, PP, rau­gų, fla­vo­noi­dų, tri­ter­pe­ni­nių rūgš­čių, ino­zi­to, fo­lio rūgš­ties.

Šal­ta­lan­kių vai­siai, jų sul­tys, van­de­ni­niai už­pi­lai ir eta­no­li­nės iš­trau­kos var­to­ja­mi avi­ta­mi­no­zei, ma­žak­rau­jys­tei, skran­džio li­goms gy­dy­ti ir ate­rosk­le­ro­zės pro­fi­lak­ti­kai.

Šal­ta­lan­kių sul­tys yra na­tū­ra­lus vi­ta­mi­nų, ypač vi­ta­mi­no C, šal­ti­nis. Jos var­to­ja­mos esant bend­ram or­ga­niz­mo iš­se­ki­mui ir sveiks­tant po sun­kių li­gų, re­ko­men­duo­ja­mos nėš­čio­sioms ir spor­ti­nin­kams.

Pa­žy­mė­ti­na, kad ger­ti šal­ta­lan­kių sul­tis – po vie­ną val­go­mą­jį šaukš­tą, pra­skie­džiant van­de­niu, kiek­vie­ną ru­dens ir žie­mos ry­tą – ypač nau­din­ga an­tinks­čių veik­lai už­tik­rin­ti.

Atk­rei­pia­mas dė­me­sys į kont­rain­di­ka­ci­jas: šal­ta­lan­kių sul­čių ir si­ru­po ne­ga­li­ma var­to­ti va­ka­re prieš mie­gą (jos pa­si­žy­mi sti­mu­liuo­jan­čiu po­vei­kiu), ser­gant hi­per­to­ni­ja, lė­ti­niu cho­le­cis­ti­tu, ka­sos už­de­gi­mais ir vi­du­riuo­jant, jei pa­di­dė­jęs skran­džio sul­čių rūgš­tin­gu­mas. Šal­ta­lan­kių pre­pa­ra­tų per­tek­li­nis var­to­ji­mas su­ke­lia šir­dies rit­mo su­tri­ki­mų, ne­ri­mą, ne­mi­gą.

freepik.com nuotr.
