Valstybės lėšomis dengiama priemoka už kompensuojamuosius vaistus: kodėl kartais tenka susimokėti?

„Kodėl kartais valstybės lėšomis priemoka už kompensuojamuosius vaistus padengiama, o kartais – ne?
Tokio klausimo sulaukėme susitikime su senjorais Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyvos „Socialinis receptas“ renginyje, kuriame VLK atstovė Rasa skaitė pranešimą.
Primename, kad priemoka už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones padengiama:
75 metų ir vyresniems gyventojams;
žmonėms su negalia, gaunantiems mažai draudžiamųjų pajamų (mažiau nei 468 Eur per mėnesį);
senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems gyventojams, gaunantiems mažai draudžiamųjų pajamų (mažiau nei 468 Eur per mėnesį).
Draudžiamosios pajamos – tai pajamos, pagal kurias skaičiuojamos „Sodros“ pensijos ir kitos socialinio draudimo išmokos.
Svarbu žinoti, kad teisė į priemokos padengimą vertinama pagal užpraeito mėnesio draudžiamąsias pajamas. Priemoka padengiama, jei šios pajamos tą mėnesį mažesnės nei nustatyta riba.
Taip pat kasmet įsigyjant kompensuojamųjų vaistų su mažiausia priemoka kaupiamas priemokų krepšelis. Kai sukaupta priemokų suma pasiekia 70,02 euro, vėliau tais metais už vaistus su mažiausia priemoka pacientui mokėti nereikia.“, – rašoma „Facebook“ įraše.
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