Vasaros padariniai: per didelis įdegis, dėmės ant odos, grybelis

Saulėje pavojingos priemonės
Siekiant išvengti netikėtų pavojų, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos surengė tiesioginę transliaciją, kurioje Dermatovenerologijos centro vadovas dr. Tadas Raudonis aptarė dažniausias vasaros odos problemas ir patarė, kaip jų išvengti.
„Vasarą pavojinga ne tik saulė. Svarbu ir tai, kaip elgiamės lauke ar atostogaudami“, – tiesioginės transliacijos metu sakė dr. T. Raudonis.
Nesaikingos saulės vonios vasarą kelia didelį pavojų, nes didina odos vėžio riziką, skatina odos senėjimą, pigmentaciją, sukelia nudegimus. Tačiau, pasak gydytojo, nereikėtų pamiršti ir fototoksinių reakcijų, vabzdžių įkandimų, po maudynių galinčių kilti infekcijų ar kontaktinio dermatito, kurį gali sukelti kosmetikos priemonės ar augalai, ypač kai odą tuo pat metu veikia saulė.
Fototoksinės reakcijos – tai odos reakcijos, vykstančios jai sąveikaujant su ultravioletiniais spinduliais, cheminėms medžiagomis, augalų sultimis arba kitokiais preparatais, patenkančiais ant odos.
Pasak dr. T. Raudonio, klasikinis fototoksinės reakcijos pavyzdys – ant odos papurkšti kvepalai: ultravioletiniams spinduliams paveikus odą, kyla reakcija. Ji gali pasireikšti odos paraudimu, skausmu, gali atsirasti pūslių, o ilgainiui – įvairių pigmentacijos pokyčių.
„Sulaukiame pacientų, kurių kaklo oda būna išmarginta violetinėmis, mėlynomis ar rudomis dėmėmis. Taip atsitinka dėl ilgalaikio kvepalų naudojimo ir jų sąveikos su saule“, – dalijasi dermatovenerologas.
„Pagrindinė rekomendacija – niekada nepurkšti kvepalų ant odos, kvepalus purkškite ant drabužių“, – perspėja gydytojas.
Svarbu skaityti sudėtį
Sukelti tokią odos reakciją gali ne tik kvepalai. Įvairūs vietinio poveikio vaistai, pvz., sąnariams skirti tepalai nuo skausmo, dažnai turi fotojautrių medžiagų, kurios taip pat sureagavusios su saule gali sukelti bėrimų tose vietose, kur buvo patepta.
Gydytojas sako, kad svarbu ir veido odai skirtos priemonės. Vasarą jas reikėtų naudoti atsargiau. Visos stiprios, aktyvios priemonės ant veido turėtų būti tepamos ne ryte, o vakare.
Dar vienas gydytojo patarimas – skaityti sudėtį. Medžiagos, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį, ypač kvapiuose produktuose – įvairūs citrusinių vaisių, įskaitant bergamotes, eteriniai aliejai. Kai kurių produktų, taip pat vaistų etiketėse gali būti nurodyta, kad tai fototoksinė, fotojautri, jautrumą saulėje didinanti medžiaga.
Vaistai, kuriuos ruošiantis į paplūdimį reikėtų vartoti atsargiai: antibiotikai, nesteroidiniai vaistai, taip pat ir kai kurie kardiologiniai vaistai.
„Paletė yra gana didelė, todėl bendras patarimas – vengti vaistų ir saulės derinio, – sako dermatovenerologas T. Raudonis.
Svarbu ir tai, ką valgome. Anot gydytojo, jei paplūdimyje išgersime kokteilių su citrusiniais vaisiais arba suvalgysime salotų su daug salierų ir šviečiant saulei visą dieną praleisime lauke, namo galime grįžti išberti.
Slopina imuninę sistemą
Specialistas aiškina, kad ultravioletiniai spinduliai pasižymi imunosupresiniu poveikiu – jie slopina imuninę sistemą. Pabuvus paplūdimyje ant lūpos gali atsirasti pūslelinė būtent dėl to, kad susilpnėja imuninė sistema.
Sergančiųjų tokiomis uždegiminėmis odos ligomis kaip žvynelinė, būklė vasarą paprastai pagerėja. Spuogai taip pat yra uždegiminė odos liga, todėl trumpalaikėje perspektyvoje būklė gali pagerėti: sumažėja uždegimas, ultravioletinėje spinduliuotėje žūsta odos paviršiuje esančios bakterijos. Tačiau po kelių savaičių gali išryškėti použdegiminė pigmentacija – visos dėmelės, likusios po bėrimų, gali likti ant veido dar bent pusmečį ar metus, – įspėja gydytojas.
Tačiau ultravioletiniai spinduliai skatina odos storėjimą ir didesnę riebalų gamybą, stambėja riebalinės liaukos esančios veide. Būtent todėl praėjus kelioms savaitėms po atostogų paplūdimyje aknė gali paūmėti.
„Taip žmonės patenka tarsi į uždarą ratą, todėl saulė netinkamas būdas gydytis odos ligas, ypač spuogus“, – sako dr. T. Raudonis.
Sulaukiame pacientų, kurių kaklo oda būna išmarginta violetinėmis, mėlynomis ar rudomis dėmėmis. Taip atsitinka dėl ilgalaikio kvepalų naudojimo ir jų sąveikos su saule.
Smėlyje – grybelis
„Grybeliai labai mėgsta šiltą, drėgną aplinką ir jūsų prakaitą“, – juokiasi gydytojas, pradėdamas pasakoti apie grybelį. Lengviausia juo užsikrėsti baseinuose, pirtyse, tačiau grybelio gali būti ir paplūdimio smėlyje. Grybeliai labai atsparūs dezinfekavimo priemonėms, todėl juos išnaikinti iš aplinkos sudėtinga. Šių mikroorganizmų sporos gali išlikti bet kur ir „be šeimininko“ išgyventi kelis mėnesius.
T. Raudonis sako, kad viena pagrindinių prevencinių priemonių grybeliniams susirgimams – reguliarus dezinfekantų naudojimas. Kiekvieną kartą grįžus iš paplūdimio ar baseino reikėtų kojas nusipurkšti būtent kojoms skirtomis dezinfekavimo priemonėmis.
Gydytojo teigimu, grybelio profilaktikai verta turėti priešgrybelinį šampūną, kuriuo bent kartą per kelias savaites išsiplauti ne tik galvą, bet ir visą kūną.
Vabzdžių įkandimai
Jeigu įkando vabzdys ir įkandimo plote sparčiai plinta paraudimas, per keletą dienų nepraeina niežėjimas, labai skauda, pūliuoja ar pasireiškia tokie sisteminiai reiškiniai, kaip galvos skausmas, svaigimas, karščiavimas ir bendras negalavimas – reikėtų kreiptis į gydymo įstaigą.
Dermatovenerologas pataria: jeigu esate linkę jautriai reaguoti į vabzdžių įkandimus, keliaujant į gamtą su savimi reikėtų turėti antihistamininių preparatų (nuo alergijos), kurie mažina niežėjimą. Galima turėti ir švelnų, lokalų steroidą, kaip hidrokortizoną (tepalai, geliai uždegimui, niežėjimui malšinti).
„Jeigu įkandimo vietas nudraskome, rizikuojame, nes atveriame vartus infekcijai“, – perspėja dr. T. Raudonis. Taip gali išsivystyti antrinė bakterinė ar grybelinė infekcija.
Gydytojas primena: planuojant atostogas prie vandens, savo vaistinėlėje reikėtų turėti priemonę apsaugančią nuo saulės su SPF50, taip pat reikėtų ir atstatančio kremo po deginimosi. Nuo vabzdžių įkandimo – turėti antihistamininių preparatų. Su savimi reikėtų turėti ir antiseptiką – dezinfekcinę priemonę, kad būtų galima tinkamai dezinfekuoti atsiradusias žaizdeles ar įbrėžimus. Reikėtų nepamiršti ir lūpų – joms taip pat reikėtų naudoti apsaugančias nuo saulės ir drėkinančias priemones.
„Akims – akiniai nuo saulės, o galvai – kepurė“, – vardydamas būtinas priemones šypsosi specialistas.
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