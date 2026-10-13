Vėjaraupių skiepas – efektyviausia prevencijos priemonė

NVSC specialistų surinkta statistika rodo, jog per devynis šių metų mėnesius Lietuvoje užregistruota mažiau vėjaraupių atvejų nei pernai – 5 450, 2025 m. per tą patį laikotarpį atvejų skaičius siekė 14 913. Tačiau norint išvengti šio sergamumo pakilimo, svarbu, kad didžioji dalis vaikų būtų paskiepyti.
Vėjaraupiai – kokia tai liga?
Vėjaraupiai – tai ūminė virusinė liga, pasireiškianti karščiavimu, pūsleliniu odos ir gleivinių bėrimu. Jie plinta oro lašeliniu būdu nuo žmogaus žmogui, tiesioginio kontakto su užsikrėtusiu asmeniu metu arba netiesiogiai per pūslelių išskyromis suteptus daiktus, aplinkos paviršius. Infekcija labai laki ir greitai plintanti, o neturint imuniteto šiai infekcijai, vėjaraupių protrūkiai ugdymo įstaigose – dažnas reiškinys.
NVSC Ukmergės skyriaus specialistai atkreipia dėmesį, kad įprastai persergama lengva vėjaraupių forma, tačiau kartais gali baigtis komplikacijomis. Dažniausios jų – plaučių uždegimas ir bakterinės infekcijos. Persirgusiems vėjaraupiais ir turintiems lėtinių ligų – šios gali paūmėti.
Vėjaraupiai yra ypač pavojingi kūdikiams ir nėščioms moterims bei tiems, kurių imunitetas yra nusilpęs. Jų galima išvengti ar palengvinti ligos eigą pasiskiepijus. Ilgalaikę apsaugą užtikrina dvi vakcinos dozės. Dėl galimybės pasiskiepyti nuo vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų, įskaitant skiepus nuo vėjaraupių, rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją ar pediatrą.
Virusas išlieka organizme
Persirgus vėjaraupiais lieka ne tik ilgalaikis imunitetas, tačiau visam gyvenimui nugaros smegenų mazguose išlieka ir šią užkrečiamąją ligą sukeliantis virusas, galintis pasireikšti juostine pūsleline. Asmenys, kurie nėra sirgę vėjaraupiais ir yra neskiepyti nuo šios užkrečiamosios ligos, glaudaus kontakto su sergančiu juostine pūsleline metu gali užsikrėsti ir susirgti vėjaraupiais.
Profilaktika – skiepas
Rekomenduojama taikyti efektyviausią šios virusinės infekcijos prevenciją – skiepijimą.
Nors nė vieni skiepai negali 100 proc. apsaugoti nuo skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų, susirgimų po pilno skiepijimo nuo vėjaraupių pasitaiko ypač retai, įprastai tokiais atvejais simptomai būna lengvesni. Lietuvoje asmenys nuo vėjaraupių skiepijami asmeninėmis lėšomis.
Nuo vėjaraupių rekomenduojama paskiepyti:
Visus anksčiau nesirgusius vaikus, vyresnius nei 12 mėnesių amžiaus (ypač lankančius darželius bei mokyklas ar sergančius lėtinėmis ligomis, imunodeficitais).
Suaugusius, kurie slaugo ligonius ir nėra sirgę vėjaraupiais, bei kitus asmenis, turinčius didelę kontakto su šia infekcija riziką (darželio personalas, moterys, planuojančios nėštumą, tėvai, ruošiantys leisti vaiką į darželį, medicinos darbuotojai).
Asmenis, kurių imuninė sistema nusilpusi (sergantieji ŽIV/AIDS, lėtinėmis plaučių, kraujo ligomis, piktybiniais augliais, vartojantieji steroidinius hormonus, imuninę sistemą slopinančius vaistus).
Svarbu informuoti ugdymo įstaigą
Jei Jūsų vaikas susirgo vėjaraupiais, nedelsdami informuokite ugdymo įstaigą. Liga yra labai greitai plintanti ir informacija apie grupėje ar klasėje nustatytą atvejį padės ugdymo įstaigai laiku imtis visų reikiamų priemonių ligos plitimui suvaldyti.
Būkime sąmoningi ir atsakingi – rūpinkimės savo ir vaikų sveikata. Atsiradus sveikatos negalavimų, rekomenduojama pasitarti su gydytoju.
Naujausi komentarai