A. Veryga žada pateikti visuomenei suprantamą prognozę apie koronaviruso plitimą

„Vyriausybėje yra analitikas, kuris nuolat vertina ir skaičiuoja duomenis, yra duomenų bazė, kur yra labai daug duomenų ir ten yra tam tikros prognozės daromos. Šiandien ryte kaip tik buvom susijungę su kitais mokslininkais iš Kauno. Vyriausybės analitikas su tais mokslininkais sugretino duomenis. Prognozės tokios, kaip ir yra paskaičiuotos. Sutarėme, kad mokslininkai paruoš visuomenei suprantamą informaciją ir ją mes išplatinsime“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį trečiadienį sakė A. Veryga.

Taip ministras komentavo naujienų portalo delfi.lt publikaciją apie koronaviruso plitimo tendencijas šalyje. Naujienų portalas teigė rėmęsis Vyriausybei pateikta prognoze.

Joje, anot naujienų portalo, rašoma, kad per mažiau nei dvi savaites Lietuva turėtų perkopti 300 susirgimų per dieną vidurkį, o koronaviruso pacientams skirtos lovos visiškai bus užpildytos per dvi–keturias savaites. Be to, minima prognozė pristatoma kaip optimistiška.

Komentare delfi.lt A. Veryga teigė, kad jis su šia informacija yra susipažinęs, tačiau pabrėžė, jog prognozės – teorinės.

„Gali būti visko, o gali ir nebūti. Tad dedame maksimalias pastangas suvaldyti koronaviruso (COVID-19) plitimą šalyje. Tuo tikslu nuolat diegiamos naujos priemonės, skirtos valdyti šio viruso plitimui, vertinant naujausią realią situaciją“, – komentavo ministras.

Šias prognozes, anot A. Verygos, rengė Vyriausybės analitikas Aistis Šimaitis. Remiantis viešai prieinamais duomenimis, jis Vyriausybės kanceliarijos Projektų valdymo grupėje eina projektų vadovo pareigas.

Kaip BNS sakė A. Šimaitis, panašūs duomenys Vyriausybei teikiami reguliariai.

Analitiko teigimu, stebimos atvejų augimo tendencijos ir modeliuojama, kaip situacija gali keistis. Pasak jo, nuo rugsėjo mėnesio kas dvi savaites fiksuojamas naujų susirgimų dvigubėjimas, tačiau sparti augimo tendencija patvirtinta tik praėjusią savaitę.

„Kartais 1,8 karto išaugdavo, kartais kartais – 1,2 karto. (...) Praėjusią savaitę matematiškai užtvirtinta staigi augimo tendencija. Nebuvo taip, kad prieš tris savaites žinojome, kad taip bus“, – komentavo A. Šimaitis.

Žurnalistams trečiadienį ministras sakė, kad šiuo metu užpildyta apie 60 proc. koronavirusu sergantiems pacientams skirtų lovų pagrindinėse gydymo įstaigose, todėl „yra duotas nurodymas organizuojančioms įstaigoms paskirti papildomas lovas, perorganizuoti veiklą“.

Anot sveikatos apsaugos ministro, dėl to kai kuriose gydymo įstaigose gali būti mažinamas planinių paslaugų teikimas.

„Ten, kur bus paskirtos papildomos lovos, taip, tai toje vietoje kažko reikės atsisakyti“, – komentavo A. Veryga.

Lietuvos ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 245 žmonės, 21 iš jų – reanimacijoje.

Kaip yra skelbęs Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, šiuo metu koronavirusu sergantiems pacientams Lietuvoje iš viso skirta 401 lova. Anksčiau tvirtinta, kad planinių paslaugų teikimas gydymo įstaigose bus pradedamas riboti, jei šių lovų užimtumas pasieks 70 procentų.

Nuo pandemijos pradžios COVID-19 liga patvirtinta 8239 žmonėms, tebeserga 4483 asmenys, pasveikusiais laikomi 3599.

Nuo koronaviruso mirė 120 žmonių, dar 37 užsikrėtusieji mirė dėl kitų priežasčių.