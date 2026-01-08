Vėžiu sergantis 7-metis Neitanas stiprybės semiasi iš anekdotų

Pirmieji ligos simptomai ir kelias iki diagnozės
„Viskas prasidėjo liepos 6 dieną. Paryčiais jį supykino ir jis vėmė. Tada nuvykome pas šeimos gydytoją ir paskyrė mums laikytis dietos. Jos laikėmės, šiek tiek buvo geriau, tačiau atsirado galvos skausmas, kuris labai greitai praeidavo tik išgėrus vaistų. Vėl nuvykome pas gydytoją ir mums pasakė: jei kartosis toliau, siųs pas neurologę, jei savaitgalį pablogės – vykti į priėmimą“, – pasakojo D. Petronytė-Barčienė.
Ji teigė, kad tuo metu stipriai neblogėjo, tačiau ir nepagerėjo, tad šeima nusprendė vykti pas gydytojus.
„Liepos 14 dieną nuvykome į Santaros klinikų Priėmimo skyrių. Ten mums padarė tomografą ir tada supratome, kad kažkas negerai. Vėliau gydytoja pasakė, kad galvytėje rastas darinys. Mus iš karto paguldė į Neurochirurgijos skyrių ir ten pasakė, kad tas darinys yra auglys, tik negali pasakyti, ar piktybinis, ar gerybinis. Iš karto paskyrė operacijos datą“, – LNK.LT portalui teigė Neitano mama.
Operacijos ir gydymo planas
„Pirma operacija praėjo be pasekmių, bet auglys ataugo žaibiškai. Jau po operacijos gydytoja sakė, kad greičiausiai jis bus piktas. Kai paaiškėjo patologinio tyrimo rezultatai, rugpjūčio 1 dieną mums pasakė, kad, deja, auglys yra labai piktas. Taip pat sakė, kad jis turi mutaciją H3 K27, todėl kol kas jis yra neišgydomas, bet gydymas yra taikomas“, – kalbėjo D. Petronytė-Barčienė.
Pasak jos, pirminis gydymas visais atvejais, jeigu tik įmanoma, yra operacija. „Jas turėjome dvi, nes po pirmosios auglys žaibiškai ataugos. Dėl šios priežasties po antros operacijos kur kas anksčiau buvo pradėta spinduliuotė. Kartu mums paskyrė ir „Everolimuso“ vaistą“, – sakė Neitano mama.
Pašnekovė pasakojo, kad po pirmos operacijos gydytoja buvo suradusi eksperimentinį gydymą Danijoje.
„Ten dalinai būtų buvusi spinduliuotė, bet protonais ir skiriamas vaistas. Deja, kadangi auglio ataugimas buvo žaibiškas, nebegalėjome jame dalyvauti“, – nurodė Neitano mama.
Moters teigimu, po antros operacijos buvo paskirta šešių savaičių spinduliuotė, kurią baigė spalio 1 dieną.
„Spinduliuotės metu buvo, kaip kiti tėveliai vadina, „honeymoon“ (liet. medaus mėnuo), nes vaikas tikrai atrodė kaip sveikas. Bėdos prasidėjo mums grįžus po atostogų. Per lapkričio 10 dienos MRT paaiškėjo, kad kitoje vietoje atsirado naujas židinys, o senasis minimaliai paaugo. Nuo lapkričio pirmos pusės mums atsirado edema po spinduliuotės, kuri tęsiasi iki šiol“, – teigė D. Petronytė-Barčienė.
D. Petronytė-Barčienė LNK.LT portalui pasakojo, kad ieškojo eksperimentinio vaisto „ONC201“, kuris yra patvirtintas JAV, bet Europoje dar ne.
„Danai mums siūlė eksperimentinį tyrimą su šiuo vaistu, bet kadangi tai trečia fazė, 50 proc. tikimybė patekti į placebo grupę. Tad tikrai ne tada, kai atsiranda dar naujas darinys, o senas irgi rodo paaugimą. Mums pasisekė, kad aplink mus daug gerų žmonių. Net gydytojus gavome, manau, vienus geriausių tokioje situacijoje. Mūsų onkologė turėjo tokių panašių atvejų, nes kiekvienas individualus su savo lokacija ir mutacijomis. Patekome į geras rankas, bet, deja, kai nėra išrasto gydymo, gydyti sunku“, – kalbėjo Neitano mama.
Ji pridūrė, kad „ONC201“ vaistą gavo pagal išimtinių atvejų programą, kad nereiktų dalyvauti eksperimente, bet netgi tada reikia atitikti visus kriterijus.
„Gustave institutas dabar mus taip pat prižiūri, iš jų ir važiuojam to „ONC201“ vaistuko nusipirkti, nes jį duoda tik tiesiai į rankas. Juk čia ne vaistas, o eksperimentinis vaistas dar vis Europoje. Išieškojau visas užsienio grupes, rašiau begalei klinikų. Norėčiau, kad būtų kitaip, bet realybė tokia, kad kol kas šis „ONC201“ yra vienintelis skirtas būtent šiai mutacijai ir ligai vaistas, kuris veikia ne visiems, bet taip yra. Antra spinduliuotė galima tik praėjus pusmečiui“, – pabrėžė D. Petronytė-Barčienė.
„Susirašinėjau su Italija dėl „CAR T“, bet ten sustojo dėl reagentų, o dabar, kai mums edema, tai išvis maža tikimybė, kad priimtų. Taip mes nuo lapkričio ir nebeiname nei į mokyklą, būname namuose, bandome mokytis taip. Neitanas lyg buvo atsigavęs lapkričio gale, bet tada gruodžio 1 dieną pradėjome gerti „ONC201“ vaistą, dėl to vėl turime edemą. Nežinau, kiek tai dėl vaisto, kiek šiaip dėl ligos, bet šiuo metu jis jaučiasi ne per geriausiai, bet jau geriau nei prieš šventes“, – tvirtino pašnekovė.
Kasdienybė, dabartiniai simptomai ir anekdotai kaip stiprybės šaltinis
„Šiuo metu jam simetriškas akyčių nistagmas, niežėjimas dėl nerimo, jis vaikšto su rankytės pagalba, taip pat kalba kartais labai neaiškiai“, – teigė D. Petronytė-Barčienė.
Neitano mama pridūrė, kad dėl akių labai apsiribojo veiklos, ką gali veikti, nes greitai pavargsta – nei spalvinti, nei rašyti, nei skaityti, aišku, griežtai jokių ekranų.
„Pastaruoju metu žaidžiame karą kortomis ir nusiraminimui dešimt kartų per dieną važiuojame su rogutėmis“, – sakė D. Petronytė-Barčienė.
„Juokeliai, anekdotai prasidėjo dar vasarą darželyje. Jis išgirdęs papasakodavo kokį nors anekdotą. Po to suaugę jam pradėjo kokį nors pasakyti anekdotą, o jis labai lengvai įsidėmėdavo ir taip pradėjo jų daugėti. Jis sako: mamyte, kai man kažkas sako anekdotą, jį mintyse pakartoju ir taip įsimenu“, – pasakojo Neitano mama.
D. Petronytė-Barčienė pasakojo, kad Neitanas pastebėjo, jog labai smagu juos pasakoti suaugusiems, nes jie juokiasi, o jo metų vaikai dažniausiai jų nesupranta.
„Jis irgi ne visus iš pirmo karto suprasdavo, bet prašydavo, kad paaiškintume, kodėl čia juokinga“, – kalbėjo pašnekovė.
Neitano mama pasakojo, kad berniukui pasiūlė įkelti vieną anekdotą į jo puslapį. „Sakau: pasakyk savo geriausią anekdotą ir pralinksminkime kitus. Tada, kai pamatėme, kad žmonės komentuoja, pradėjo mums atgal rašyti anekdotus, Neitanas vis sakydavo: mama, šiandien anekdoto dar neįkėlėme, ar niekas neparašė man naujo? Taip užsisuko karuselė“, – tvirtino D. Petronytė-Barčienė.
Pasak pašnekovės, Neitanas visiems pasakodavo anekdotus, o šeima jį skatino, nes juokas gydo taip pat.
„Jį motyvuodavo kiti, nes eidavo gatve ir kaimynė klausdavo: Neitanai, kada anekdotą įkelsi? Dabar sustojome, nes tikrai sunkesnis laikas, bet tikiu, kad juokelių dar įkelsime“, – teigė Neitano mama.
Norėdami prisidėti prie Neitano ligos gydymo, tai galite padaryti čia:
VŠĮ LABDAROS PARAMOS FONDAS NEITANAS
LT137300010196535499
