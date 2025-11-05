Viceministras: pernai vaistinėse išleista apie 1,5 mlrd. eurų

„Praeitais metais žmonės išleido virš 900 mln. eurų vaistinėse. Suma tikrai įspūdinga. Jeigu dar paskaičiuosime, kad virš 500 mln. eurų kompensavo valstybė, už kompensuojamuosius vaistus, tai iki 1,5 mlrd. eurų mes, kaip lietuviai, išleidžiame vaistinėse“, – trečiadienį LRT radijui teigė D. Naumovas, pridurdamas, kad nemaža dalis šių išlaidų buvo skirta maisto papildams.
„Labai daug vartojame maisto papildų ir skaičiai sako, kad praeitais metais mes išleidome virš 175 mln. eurų tik maisto papildams. Reiškia, kad žmonės tiki reklamomis“, – akcentavo jis.
Pasak viceministro, tokia statistika rodo, kad šalies gyventojai yra linkę užsiimti savigyda.
„Pirmiausia, norime suprasti, kodėl kai kada yra neatsakingas (vaistų – ELTA) vartojimas. Matome, kad yra receptiniai vaistai, kurie skirti gydyti ligą, yra nereceptiniai vaistai, kurie dažniausiai skirti gydyti simptomatiką. Mes, kaip lietuviai, labai daug išleidžiame nereceptiniams vaistams. Tai reiškia, kad kartais užsiimame savigyda. Galime sakyti, kad tai yra dėl eilių pas gydytojus, bet mes suprantame, kad pas šeimos gydytoją tokios realios eilės kaip ir nėra“, – tikino D. Naumovas.
Trečiadienį vykusiame tyrimo duomenų pristatyme, Valstybės duomenų agentūra (VDA) taip pat pabrėžė, jog šių metų rugsėjį šalies gyventojai vaistinėse išleido daugiau nei 84 mln. eurų – tai vidutiniškai 29 eurai žmogui per mėnesį.
ELTA primena, kad VDA atliko naują statistinį tyrimą, kuris leis stebėti, kiek Lietuvos gyventojai išleidžia vaistinėse ir kaip kinta vaistų kainos.
