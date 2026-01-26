Vietoj vizito pas gydytoją – skambutis darbdaviui: ministerijos siūlymas kelia diskusijas

Pacientai gydymo įstaigose keičia vieni kitus, o šeimos gydytojų darbo krūvis nemažėja. Didelę dalį vizitų sudaro trumpalaikio nedarbingumo prašymai.
„Labai daug pacientų kreipiasi tik tam, kad gautų nedarbingumo pažymėjimą kelioms dienoms. Dažniausiai tai būna ūmūs apsinuodijimai maistu – pykina, vemia, viduriuojama“, – sakė Lazdynų SVC Šeimos gydytojas Artūras Davidas Pancyrevas.
Dėl tokių atvejų eilės pas gydytojus ilgėja, o dalis darbuotojų bando tartis su darbdaviais.
„Jeigu tai vienos dienos negalavimas, pas mus biuletenio tikrai niekas neprašo“, – pasakojo praeivė.
„Jeigu darbdavys supranta ir sutinka, galima susitarti dėl poros laisvų dienų be gydytojo“, – teigė praeivis.
Būtent tokį sprendimą ir siūlo SAM. Primename, kad pirmąsias dvi nedarbingumo dienas apmoka darbdavys, o vėliau – „Sodra“.
„Jeigu žmogus suserga lengva liga, jis galėtų susitarti su darbdaviu ir iki dviejų dienų pabūti namuose nesikreipdamas į gydymo įstaigą“, – aiškino sveikatos apsaugos ministro patarėjas Nerijus Černiauskas.
„Praėjusiais metais buvo apie 128 tūkst. atvejų, kai nedarbingumas truko iki dviejų dienų“, – sakė „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
Į gydytojus reikėtų kreiptis tik tada, kai liga užsitęsia.
„Jeigu temperatūra nedidelė ar jaučiamas bendras negalavimas, nereikėtų apkrauti gydytojų nereikalingais vizitais“, – pasakojo praeivė.
Vis dėlto šis siūlymas jau pernai sulaukė darbdavių kritikos – baiminamasi piktnaudžiavimo.
„Pasitaiko įvairių kuriozinių situacijų, ypač po švenčių“, – teigė darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė.
Gavus skundą, žmogaus nedarbingumą vertina speciali komisija. Kasmet tokių atvejų fiksuojama apie 10 tūkst.
„Dažniausiai pakviesti į komisiją žmonės tiesiog anksčiau nutraukia nedarbingumą ir neatvyksta“, – sakė M. Kozič.
Po komisijos patikrinimų pernai nustatyta apie 600 piktnaudžiavimo atvejų. Ministerija siūlo pasitikėjimo principą.
„Jeigu žmogus vieną kartą piktnaudžiaus, kitą kartą jam tiesiog nebus leidžiama. Tokia praktika taikoma ir užsienyje“, – aiškino N. Černiauskas.
„Viskas priklauso nuo darbdavio ir darbuotojo santykio – jei jis prastas, pasitikėjimo nebus“, – pridūrė praeivė.
Po diskusijų ministerija nusileido – galutinį sprendimą paliekant darbdaviams.
„Tai lankstus sprendimas, leidžiantis įvertinti visų pusių interesus: darbuotojų, darbdavių ir gydytojų“, – sakė verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
Tačiau dalis ekspertų perspėja, kad tai gali kelti naujų konfliktų.
„Gali kilti ginčų, kodėl vienam darbuotojui leidžiama sirgti be pažymos, o kitam – ne“, – sakė A. Maldutytė
Verslo atstovas A. Romanovskis tokioms baimėms nepritaria.
„Tai nėra nauja praktika – daug darbdavių jau dabar leidžia darbuotojams sirgti be gydytojo pažymėjimo. Kitos Europos šalys tai taip pat taiko“, – sakė jis.
Ministerija pabrėžia, kad įmonės galės pačios nusistatyti taisykles, pavyzdžiui, kiek dienų per metus darbuotojas galės sirgti be nedarbingumo pažymėjimo.
„Įstatymas bus pakankamai lankstus, kad darbdaviai galėtų prisitaikyti pagal savo situaciją“, – aiškino N. Černiauskas.
Jeigu Vyriausybė ir Seimas pritars, šie pokyčiai įsigaliotų kitais metais.
