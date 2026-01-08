VLK: iki liepos gydymo įstaigų teikiamos paslaugos bus apmokamos pagal šiuo metu galiojančią tvarką

Pasak jos, vykdant teismo sprendimą, bus atliktas jos poveikio vertinimas ir parengti nauji įsakymų projektai, kurie nustatyta tvarka bus suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir priimti iki teismo sprendimo įsigaliojimo
„Sprendimas keisti sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarką pernai buvo priimtas po išsamaus Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto galimybių vertinimo. Matėme, kad gali nepakakti lėšų apmokėti visoms viršijus sutartis gydymo įstaigų suteikiamoms paslaugoms – atotrūkis tarp paslaugų poreikio ir fondo galimybių didėja. Todėl buvo nustatyta nauja apmokėjimo tvarka, kuri padeda užtikrinti biudžeto panaudojimo tvarumą, skatina gydymo įstaigas laikytis sutarčių ir kuo tikslingiau teikti pacientams reikalingiausias paslaugas, o gyventojams – gauti šią pagalbą,“ – pranešime cituojamas VLK direktorius Gytis Bendorius.
Dabar galiojanti tvarka numato, kad viršsutartinės paslaugos apmokamos pagal patvirtintą apmokėjimo eiliškumą. Tai reiškia, kad visos gydymo įstaigų ir ligonių kasos sutartyse numatytos paslaugos yra apmokamos 100 proc. Viršijus sutartą paslaugų skaičių, papildomai suteiktos paslaugos kompensuojamos kas ketvirtį pagal nustatytą tvarką.
Pirmiausia apmokamos sutartis viršijančios prioritetinės paslaugos: skubi pagalba, stebėjimas, prioritetinės stacionarinės aktyviojo gydymo paslaugos, stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, taip pat prioritetinės gydytojų specialistų konsultacijos.
Prioritetinėms nepriskirtos paslaugos, jas viršijus, kompensuojamos proporcingai pagal nustatytą tvarką, kai lieka lėšų apmokėjus visas prioritetines paslaugas.
Kaip rašė BNS, LVAT trečiadienį pripažino, kad sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės pasirašyti įsakymų, kuriais pakeista viršsutartinių sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.
Teismas konstatavo, kad priimant nagrinėtus sveikatos apsaugos ministro įsakymus, nustačius penkių darbo dienų teisės aktų projektų derinimo terminą, buvo nesilaikyta Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtinto atvirumo ir skaidrumo, efektyvumo principo bei kitų reikalavimų.
Teisėjų kolegija taip pat nusprendė, kad ginčytais įsakymais sveikatos apsaugos ministrė iš esmės pakeitė teisinį reguliavimą. Todėl šiomis aplinkybėmis privalėjo būti atliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.
Sprendimą šioje byloje buvo numatyta skelbti gruodžio pabaigoje, tačiau dėl bylos sudėtingumo ir kompleksiškumo nutarties priėmimas atidėtas. Oficialiai jis įsiteisėti turėtų liepos 1 dieną.
BNS skelbė, kad lapkritį vykusiame žodiniame posėdyje LVAT sujungtoje byloje išnagrinėjo dviejų Seimo narių grupių – Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio frakcijų parlamentarų – pareiškimą dėl gegužę pasirašytų ministrės įsakymų atitikties aukštesnės galios teisės aktams.
Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai kėlė abejones dėl įsakymų priėmimo teisėtumo, ministerijos įgaliojimų ribų, galimo jų taikymo atgaline data ir poveikio sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemai.
Gegužės 9 dieną pasirašytais M. Jakubauskienės įsakymais buvo atnaujinta sveikatos paslaugų apmokėjimo tvarka, taikant pokyčius paslaugoms, suteiktoms nuo 2025-ųjų sausio 1 dienos iki metų pabaigos.
Liberalų frakcijos skundu LVAT prašyta įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų suskirstymą į penkias grupes, kurių kiekvienai nustatytas skirtingas viršsutartinių paslaugų apmokėjimo lygis.
Anot jų, dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas perkėlus į žemesnio prioriteto paslaugų grupę, mažės jų prieinamumas pacientams.
Tuo metu į dar žemesnę prioritetinę grupę priskyrus brangius tyrimus ir procedūras – kompiuterinę tomografiją (KT) ir magnetinio rezonanso tomografiją (MRT) – kurių apmokėjimas, liberalų teigimu, ir anksčiau neatspindėjo faktinių išlaidų, gydymo įstaigos jų galės suteikti mažiau, o pacientams tai reikš ilgesnes eiles.
Pasak liberalų, naujieji sprendimai kelia realią grėsmę pacientų galimybėms gauti būtinas medicinines paslaugas laiku, o gydymo įstaigoms – užtikrinti stabilią veiklą.
