Vyrai į specialistus kreipiasi tik tada, kai pajaučia, kad problema rimta

Sveikatos specialistai sako, kad vyrai konsultuojasi palyginti retai – dažniau apie jų problemas kalba moterys. Minint vyrų mėnesį ypatingas dėmesys skiriamas vyrų kosmetikai, vis dėlto „Eurovaistinė internete“ klientus konsultuojanti dermo specialistė Valentina Rimkienė pastebi, kad vyrai konsultuojasi tik atsiradus rimtesnėms odos problemoms – sunkiai aknės formai, prasidėjus intensyviam plaukų slinkimui. „Tokiu atveju dažnai vien tinkamos odos priežiūros nepakanka, todėl rekomenduoju pasikonsultuoti su dermatologu“, – sako specialistė, pastebėdama, kad vyrų problemos dažnai uždelsiamos nustatyti.

„Eurovaistinė internete“ vadovė Justė Levčenkaitė sako, kad specialistų pastebimos tendencijos paskatino prisidėti prie vyrų mėnesio iniciatyvos. „Savo logotipą papuošdami ūsais siekiame atkreipti dėmesį į šią problemą ir priminti vyrams labiau rūpintis savimi. Mūsų specialistai pasiruošę patarti, o konsultacijos internetu tuo ir išskirtinės – vyrai neturėtų jaustis nepatogiai konsultuodamiesi apie jokias problemas, nes užtikinamas visiškas anonimiškumas“, – sako ji.

Vyrų odos priežiūrai kitos taisyklės

Pasak V. Rimkienės, pagrindinė vyrų daroma odos priežiūros klaida – galvojimas, kad ja nereikia rūpintis tol, kol nėra problemų. „Oda turi atmintį, kaupia šviesos ir taršos poveikį, todėl tinkama odos priežiūra kasdien – valymas, drėkinimas arba maitinimas bei apsauga yra labai svarbi įvairių odos ligų ir nemalonių būklių prevencijai“, – sako dermo specialistė.

„Eurovaistinė internete“ klientus konsultuojanti specialistė sako, kad vyrų ir moterų oda skiriasi, o pagrindinis skirtumas – kolageno tankio ir fibrilių išsidėstymas dermoje. „Nepriklausomai nuo moters amžiaus, joje yra žymiai mažesnis fibrilių kiekis – tai yra susiję su androgeno, vyriško hormono, poveikiu. Vyrams šiuo atveju pasisekė labiau, būtent dėl to jie dažnai atrodo jauniau nei jų bendraamžės. Vyrų oda yra du kartus storesnė ir elastingesnė nei moterų“, – pastebi specialistė. Be to vyrų odoje yra daugiau riebalinių liaukų, tad tokia oda turi mažesnį polinkį į raukšles.

Vyrams reikia nepamiršti valyti odą – tai yra svarbu siekiant palaikyti jos sveikatą. „Vyrų oda turi gana dideles poras, aktyvias riebalines liaukas ir ją netinkamai prižiūrint gali padidėti tikimybė atsirasti spuogams, odos dirglumui. Renkantis tinkamą odos valiklį, svarbu atsižvelgti į odos tipą. Antras labai svarbus žingsnis vyrų odos priežiūroje – tinkamas drėgmės balansas odoje, todėl reikėtų naudoti odos tipą bei poreikius atitinkantį kremą arba losjoną“, – pataria specialistė. Jeigu vyro ir moters odos būklė sutampa, jie gali naudoti tas pačias priemonės, tačiau dėl odos struktūros skirtumų, taip nutinka retai.

Pasak „Eurovaistinės“ vaistininko Mindaugos Rutalės, šį mėnesį vyrams primenami ir profilaktiniai tyrimai, kurių svarbu nepamiršti bei skirti daugiau dėmesio savo imuninei sistemai, labiau rūpintis mityba ir fiziniu aktyvumu.