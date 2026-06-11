Vyriausybė sumažino reikalavimus pacientų skaičiui akušerijos, chirurgijos, vaikų ligų skyriams

Pernai Vyriausybė nusprendė metams atidėti naujus reikalavimus. Tuomet planuota, kad PSDF lėšomis būtų kompensuojamos stacionarinės akušerijos paslaugos, kai įstaigoje per metus priimama 600 gimdymų (pagal dabar galiojančią tvarką – 300).
Tuo metu buvo numatyta, kad chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugos būtų kompensuojamos, kai įstaigoje priimama 1,1 tūkst. atvejų per metus. Šiuo metu nėra nustatytas minimalus kriterijus.
Reikalavimus teikiančios Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) teigimu, jei būtų patvirtinti šie reikalavimai, septynios įstaigos nebegalėtų sudaryti sutarčių su Valstybine ligonių kasa ir gauti apmokėjimo už suteiktas chirurgijos paslaugas, trys – už vaikų ligų profilio paslaugas, tiek pat už akušerijos paslaugas.
Pasak SAM, šiuo metu mažiausiai vieno iš chirurgijos, vaikų ligų arba akušerijos paslaugų teikimo kriterijų neatitinka gydymo įstaigos, esančios Anykščių, Biržų, Kelmės, Lazdijų, Šakių, Trakų, Vilkaviškio, Jonavos, Marijampolės ir Utenos savivaldybėse.
Pagal atnaujintus reikalavimus, paliekamas reikalavimas dėl 300 gimdymų, tuo metu dėl chirurginių paslaugų riba mažinama nuo 1,1 tūkst. iki 700 atvejų per metus.
Dėl vaikų ligų profilio paslaugų vietoje 1,1 tūkst. paslaugų skaičiaus nustatoma sąlyga turėti galiojančią sutartį dėl stacionarinių vaikų ligų profilio paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis.
Vyriausybė taip pat nustatė, kad apskrities centre turės būti mažiausiai viena stacionarines chirurgijos paslaugas, vaikų ligų profilio paslaugas ir akušerijos paslaugas teikianti įstaiga, kurios paslaugų teikimas būtų apmokamas PSDF lėšomis.
Be to, nustatomas privalomumas užtikrinti skubiąją pagalbą teikiant stacionarines akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugas.
Taip pat nustatyta, kad kiekviename apskrities centre mažiausiai viena įstaiga privalo teikti šešių pagrindinių profilių stacionarines paslaugas: chirurgijos, vaikų ligų, vidaus ligų, intensyviosios terapijos, intensyviosios priežiūros ir akušerijos.
Ministrų kabinetas taip pat įtvirtino, kad jeigu sveikatos centras negali užtikrinti jam priskirtų teikti paslaugų atitinkamoje savivaldybėje, tarybos sprendimu šias paslaugas gali teikti besiribojančios savivaldybės teritorijoje veikiančios įstaigos.
Nauji reikalavimai turėtų įsigalioti nuo liepos 1 dienos.
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