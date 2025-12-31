Medikė specializuojasi endoskopinės diagnostikos ir gydymo srityje, kasdien konsultuoja pacientus, nuolat dalyvauja mokslinėse ir praktinėse konferencijose, o savo žiniomis mielai dalijasi socialinėje erdvėje, kurdama daugeliui aktualų turinį virškinimo sveikatos temomis. „Tikiu, kad pasveikęs pacientas – laimingas pacientas, o norint tai pasiekti būtinas nuoširdus, abipusiu pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas“, – sako gydytoja.
– Vasarą dažnas keičia mitybą ir renkasi žalius – termiškai neapdorotus – produktus. Manome, kad juos valgyti sveika. Tačiau ar visada ir visiems? Kokiais atvejais tai toli gražu nėra geras pasirinkimas?
– Vaisiuose, daržovėse ir uogose – daug vitaminų. Žalių ir oranžinės spalvos daržovių sudėtyje yra daug flavanoidų – gamtinių antioksidantų, saugančių mūsų organizmą nuo ankstyvos senatvės. Tačiau, net nesant virškinimo problemų, pernelyg daug termiškai neapdorotų daržovių, vaisių gali sukelti pilvo pūtimą, virškinimo trakto gleivinės sudirginimą.
Dietologai rekomenduoja per dieną suvartoti 400–500 g daržovių, iš jų maždaug pusė turėtų būti termiškai apdorotos. Žmonėms, sergantiems lėtinėmis virškinimo ligomis, rekomenduojama daugelį daržovių valgyti termiškai apdorotas. Virimas, garinimas ar troškinimas suminkština ląstelienos struktūrą ir daržovės lengviau virškinamos.
Ypač svarbu atkreipti dėmesį į tam tikras daržoves, kurias galima vartoti tik termiškai apdorotas, nes kai kurios daržovės, vaisiai turi natūralių toksinų – jie tarsi apsauginis mechanizmas, saugantis nuo vabzdžių ir kitų kenkėjų. Tokie toksinai žmogui gali sukelti pilvo skausmą, pūtimą, pasunkinti maistinių medžiagų įsisavinimą, gali paūmėti virškinimo trakto ligos.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tokie maisto produktai, kaip žalia mėsa (ypač vištiena, jautiena, kiauliena), žuvis, kiaušiniai ar jūrų gėrybės gali būti užkrėstos patogenais: salmonelėmis, E. coli, listerijomis ar kitomis bakterijomis. Tai ypač pavojinga tiems, kurių silpnesnė imuninė sistema, todėl nėščiosios, maži vaikai, vyresnio amžiaus ar sergantys lėtinėmis ligomis žmonės turėtų vengti žalių gyvūninės kilmės produktų.
Kitas svarbus veiksnys – jei produktai buvo laikomi netinkamoje temperatūroje ar pasibaigęs jų galiojimo laikas, jie gali būti pavojingi net ir termiškai apdorojus.
Kelionėse, ypač esant prastoms sanitarinėms sąlygoms, nežinomos kilmės ar neplauti žali produktai (ypač gatvės maistas) kelia didesnę riziką užsikrėsti parazitais ar bakterijomis.
– Ar šviežių vaisių, uogų, daržovių sultys – visada geras pasirinkimas? Juk jeigu jautrus skrandis, žarnynas, padidėjęs rūgštingumas, sultys gali sukelti sveikatos problemų, paūmėti virškinimo negalavimai?
– Vaisių, ypač uogų, sultys: apelsinų, citrinų, ananasų, spanguolių – gana rūgščios. Jos gali dirginti skrandžio gleivinę ir dėl to paūmėti gastroezofaginis refliuksas (GERL). Tačiau nebūtinai visiems ir visada – tai labai individualu.
Kartais net, atrodo, nekaltas bananas ar jo sultys gali provokuoti GERL simptomus. Vaisių sultys turi daug natūralių cukrų (fruktozės), todėl kai kuriems žmonėms, ypač sergantiems dirgliosios žarnos sindromu, gali sukelti pilvo pūtimą, spazmų, viduriavimą, ypač jei sulčių išgeria daugiau nei stiklinę. Kopūstų, burokėlių sultys gali skatinti dujų kaupimąsi ir sukelti pilvo pūtimą. Rekomenduojama geriau rinktis morkų, moliūgų, cukinijų, obuolių (saldesnių) sultis, bet ir jas vartoti mažomis porcijomis, skiesti perpus su vandeniu – tai padeda sumažinti sulčių rūgštingumą ir koncentraciją. Patartina gerti kambario temperatūros, o ne šaltas sultis – taip mažiau dirginama stemplė ir skrandis. Gerti sultis reikėtų po valgio, o ne tuščiu skrandžiu.
– Kita vasaros tradicija – ant gyvos ugnies keptas maistas. Dažnas įsivaizduoja, kad tai sveika, nes maistas ruošiamas be riebalų, bet... Ar čia yra ko saugotis? Kokie pavojai?
– Ruošiant maistą ant atviros liepsnos gali susidaryti kancerogeninių medžiagų, didinančių skrandžio, žarnyno ir kasos vėžio riziką, ypač jei maistas apsvyla ar net pridega. Pridegęs maistas gali dirginti skrandį, ypač jei sergama GERL, lėtiniu gastritu, lėtiniu pankreatitu. Toks maistas sunkiau virškinamas ir minėtos ligos gali paūmėti.
Net nesant virškinimo problemų, pernelyg daug termiškai neapdorotų daržovių, vaisių gali sukelti pilvo pūtimą, virškinimo trakto gleivinės sudirginimą.
Jei perkate jau marinuotą mėsą iš parduotuvės, marinate gali būti konservantų, skonio stipriklių, pavyzdžiui – glutamato. Jei mėsa karštą vasarą laikoma netinkamai, kyla rizika ja apsinuodyti.
Rekomenduojama kepant stebėti, dažniau vartyti mėsą, kad neapdegtų, marinuoti natūraliais marinatais su česnakais, citrinomis, žolelėmis, rinktis liesesnę mėsą. Siekiant išvengti tiesioginio kontakto su ugnimi patartina naudoti grilio padėklus ar foliją, nelaikyti žalios mėsos ant saulės.
– Vasara neįsivaizduojama be ledų. Nieko tokio jais pasidžiaugti, ar vis dėlto saikas svarbus?
– Kaip vasara be ledų?.. Žinoma, saikas svarbu visada ir visur.
Jei valgome labai šaltus ledus karštą dieną ar tuščiu skrandžiu, gali sudirginti stemplę, skrandžio gleivinę, sukelti stemplės spazmų, paūmėti GERL. Leduose dažnai būna daug cukraus, sočiųjų riebalų rūgščių, laktozės, spalvotuose leduose – dirbtinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų, emulsiklių, todėl gausiai vartojant šį desertą gali paūmėti minėtos virškinimo trakto ligos, žmonėms, netoleruojantiems laktozės, gali pradėti pūsti pilvą. Tad geriau rinktis natūralius ledus be priedų, su mažiau cukraus, namuose šaldytus ledus iš jogurto, vaisių tyrių, šerbetus be pieno, veganiškus ledus iš kokosų, migdolų pieno, kurie tinka laktozės netoleruojantiems žmonėms. Ledus rekomenduojama skanauti po pagrindinio valgio.
– Kuo rizikuojame per karščius netinkamomis sąlygomis laikydami maistą?
– Rizikuojame apsinuodyti maistu. Per karščius susidaro sąlygos bakterijoms greitai daugintis, ypač kai oro temperatūra yra +20–40 °C. Pavojingos mūsų organizmui bakterijos: Salmonella, E. coli, Listeria, Campylobacter ir kt.
Apsinuodijimo maistu simptomai: pykinimas, vėmimas, viduriavimas (kartais su krauju), pilvo skausmai, spazmai, karščiavimas, silpnumas. Simptomams tęsiantis atsiranda dehidratacija, kuri gali komplikuotis inkstų pažeidimu, o kai sukėlėjai patenka į kraują – sepsiu.
Į gydytoją reikia kreiptis, jei yra febrilus karščiavimas (daugiau nei +38,5 °C), nepraeinantis net pavartojus antipiretikų, viduriavimas užsitęsia ilgiau nei 2–3 dienas, jei išmatose pastebite kraujo, jei ryški dehidratacija: sausos gleivinės, sumažėjęs šlapinimasis, svaigsta galva, jei sergate lėtinėmis ligomis. Vaikams, nėščiosioms ar vyresnio amžiaus žmonėms tokiais atvejais padidėja rizika išsivystyti komplikacijų.
Kaip išvengti apsinuodijimo maistu? Rekomenduojama per karščius šaldyti maistą, laikyti +4 °C ar žemesnėje temperatūroje, greitai gendančius produktus laikyti šaltkrepšiuose, ypač lauke; nelaikyti pagaminto maisto ilgiau nei dvi valandas kambario temperatūroje, vengti maisto, kuris buvo saulėje; jei keliaujate po šalis, kuriose prastos sanitarinės sąlygos, – gerti vandenį tik iš buteliukų.
Atkreipkite dėmesį
Simptomai, įspėjantys, kad reikia pasikonsultuoti su specialistu:
-
užsitęsę, progresuojantys ar pasikartojantys po valgio ar naktimis pilvo skausmai, trunkantys ilgiau nei kelias savaites (gastritas, opos, tulžies pūslės ligos, pankreatitas, dirgliosios žarnos sindromas (DŽS), Krono liga, navikai ir kt.);
-
nuolatinis dujų kaupimasis ir pilvo pūtimas (DŽS, celiakija, lėtinės uždegiminės žarnyno ligos, bakterijų disbalansas, navikai ir kt.);
-
užsitęsęs ar pasikartojantis viduriavimas / vidurių užkietėjimas, trunkantis ilgiau nei 2–3 savaites, net ir su pertraukomis, pakitęs tuštinimasis, nevisiško pasituštinimo jausmas (DŽS, lėtinės uždegiminės žarnyno ligos (Krono liga, opinis kolitas), navikai, skydliaukės ligos, infekcijos ir kt.);
-
stebimas kraujas išmatose arba išmatos juodos, skystos, nemalonaus kvapo – melena (skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opos, divertikulitas, navikai, hemorojus (jei pastebima ryškiai raudono kraujo), kraujavimas iš viršutinės virškinimo trakto dalies (jei išmatos juodos);
-
besikartojantis ir užsitęsęs pykinimas, vėmimas (gastritas, opaligė, tulžies pūslės ar kasos ligos, GERL, neurologiniai sutrikimai ir kt.);
-
sutrikęs ar skausmingas
-
rijimas (ezofagitas, stemplės navikas ir kita);
-
apetito stoka, neaiškios kilmės svorio kritimas nesilaikant jokių dietų (uždegiminės žarnyno ligos, onkologinės ligos, kasos ligos, celiakija ir kt.);
-
karščiavimas, silpnumas kartu su virškinimo simptomais (gali įspėti apie uždegimą, infekciją ar sisteminę ligą);
-
šeiminė onkologinė anamnezė, jei pirmos eilės giminės (mama, tėtis, brolis, sesuo) sirgo virškinimo trakto naviku.
Svarbu žinoti
Daržovės, kurių nerekomenduojama valgyti žalių:
-
Špinatai. Juose yra oksalo rūgšties druskų, kurios trukdo organizmui įsisavinti kalcį ir vitaminą D. Ilgą laiką vartojant dideliais kiekiais kyla rizika susidaryti inkstų akmenims. Špinatus patariama valgyti virtus ar troškintus.
-
Bulvės (ypač pažaliavusios) ir baklažanai. Šiose daržovėse yra solanino, kuris, jei tokių daržovių vartojama daug, gali sukelti apsinuodijimui būdingų, taip pat neurologinių simptomų. Todėl šias daržoves rekomenduojama virti, o pažaliavusias bulves – išmesti.
-
Briuseliniai kopūstai. Juose yra gliukozinolatų, galinčių sukelti pilvo pūtimą, skausmą, pabloginti virškinimą. Patartina juos virti, kepti ar troškinti.
-
Raudonosios pupelės. Jose yra fitohemaglutinino, sukeliančio apsinuodijimą. Rekomenduojama pupeles mirkyti bent 5 valandas, paskui pakeisti vandenį ir virti mažiausiai 10 minučių, kad toksinai būtų visiškai sunaikinti.
-
Rabarbarų lapai. Juose yra oksalo rūgšties, galinčios sukelti burnos, gerklės ir virškinimo trakto sudirginimą, kvėpavimo sutrikimų, inkstų pažeidimų. Rabarbarų stiebus vartoti saugu, ypač termiškai apdorotus.
-
Baltagūžiai kopūstai. Termiškai neapdoroti gali sukelti pilvo pūtimą, skrandžio skausmą.
-
Batatai. Blogina baltymo tripsino įsisavinimą. Termiškai apdoroti batatai lengviau virškinami, padidėja jų maistinė vertė.
Svarbu žinoti
-
Daržovės, kurias naudinga valgyti net ir termiškai neapdorotas:
-
Burokėliai. Juose gausu vitamino B9, mangano, kalio, vitamino C.
-
Cukinijos. Yra kalio, vitaminų C ir A.
-
Paprikos. Yra magnio, vitaminų E, B6, C.
-
Žiediniai kopūstai. Juose yra sulforafano, pasižyminčio antibakterinėmis savybėmis; poveikiu, saugančiu nuo vėžio, mažinančiu kraujospūdį.
Naujausi komentarai