Žarnyno vėžys vis dažniau paliečia jaunus žmones: šių simptomų lengva nepastebėti

Mokslininkai išanalizavo 84 pacientų, kuriems žarnyno vėžys buvo diagnozuotas sulaukus 21 metų ar jaunesniame amžiuje, medicininius duomenis.
Tyrimas apėmė 2012–2023 metus, o jo rezultatai pristatyti 2026 metų Amerikos pediatrų akademijos nacionalinėje konferencijoje San Diege.
Diagnozės tenka laukti per ilgai
Tyrimo autorė, vaikų chirurgė Erica Arnold teigė, kad gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžys tarp paauglių ir jaunų suaugusiųjų tampa dažnesnis.
„Kai liga diagnozuojama, ji dažnai būna agresyvi, nustatoma vėlyvos stadijos ir siejama su dideliu ligos atsinaujinimo bei mirtingumo dažniu“, – sakė ji.
Daugumai tyrime dalyvavusių jaunų pacientų buvo nustatytos agresyvios ligos formos, o diagnozės metu vėžys jau buvo pasiekęs trečią arba ketvirtą stadiją.
Vidutinis pacientų amžius diagnozės metu buvo 16 metų.
Iš 84 pacientų 65 sirgo gaubtinės žarnos, o 19 – tiesiosios žarnos vėžiu.
Šiuos simptomus galima palaikyti kitomis problemomis
Tyrimo autoriai pažymėjo, kad viena iš priežasčių, dėl kurių liga gali būti diagnozuojama pavėluotai, yra tai, kad jauni žmonės gali nežinoti, jog žarnyno vėžys gali pasireikšti ir jų amžiuje.
Mokslininkai taip pat paragino gydytojus atidžiai vertinti galimus šios ligos simptomus jaunesniems pacientams.
Tarp galimų požymių įvardintas apatinės nugaros dalies skausmas, pilvo skausmas, tuštinimosi įpročių pokyčiai – dažnesnis ar retesnis tuštinimasis arba pakitusi išmatų konsistencija, svorio kritimas ir kraujavimas iš išangės.
Dažniausiai tyrimo dalyviai nurodė nugaros skausmą, pakitusius tuštinimosi įpročius, svorio kritimą ir kraujavimą.
Liga grįžo daugiau nei trečdaliui
Tik 20 proc. tirtų pacientų turėjo artimą šeimos narį, kuriam taip pat buvo diagnozuotas žarnyno vėžys.
Daugiau nei trečdaliui pacientų po gydymo liga atsinaujino.
Beveik pusė tyrime analizuotų jaunų pacientų mirė.
Tyrėjų teigimu, jų rezultatai atitinka kitų tyrimų duomenis, rodančius didėjantį žarnyno vėžio dažnį tarp jaunesnių nei 50 metų žmonių.
Tarp jaunesnių žmonių atvejų daugėja
Jungtinėje Karalystėje kasmet žarnyno vėžys diagnozuojamas daugiau kaip 46 tūkst. žmonių. Tai ketvirtas pagal dažnumą vėžys šalyje.
Dauguma atvejų vis dar nustatomi vyresniems nei 50 metų žmonėms, tačiau kasmet liga diagnozuojama ir maždaug 2600 jaunesnių nei 50 metų pacientų.
„Cancer Research UK“ duomenimis, nuo XX amžiaus dešimtojo dešimtmečio žarnyno vėžio atvejų tarp 25–49 metų žmonių padaugėjo 72 proc.
Tuo pačiu laikotarpiu 50–59 metų grupėje jų padaugėjo 6 proc., o 60–74 metų žmonių grupėje – 3 proc.
Tyrėjai teigia, kad be šeimos istorijos ankstyvo žarnyno vėžio riziką gali didinti nutukimas, fizinio aktyvumo stoka ir mityba, kurioje mažai skaidulų, bet daug riebalų, perdirbtos mėsos ir alkoholio.
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