Žiemą grūdintis galima ne tik lediniame vandenyje: nauda ir sveikatai, ir grožiui

Kaip grūdintis, kad nepakenktume savo sveikatai, papasakojo trenerė Jurga Mikelionienė. Anot jos, sniegą galima panaudoti kaip puikią ir labai smagią grūdinimosi priemonę.
– Ką reikėtų daryti, nuo ko reikėtų pradėti?
Su maudynėmis sniege panaši istorija kaip ir su maudynėmis vandenyje. Reikėtų pradėti nuo labai trumpo laiko tarpo – 10–20 sekundžių. Basomis tiesiog pabraidžioti po sniegą, tai yra labai patogu. Pavyzdžiui, jeigu turime balkoną be stogelio, tai ryte atsibudai, sau prasivėrei balkoną, pasiėmei rankšluostuką, tiesiog išėjai į balkoną, pavaikščiojai ten, įkvėpei keletą kartų ir iškvėpei, tada iš karto ant rankšluostuko. Labai svarbu – iš karto reikia sušilti. Taigi pradedame nuo trumpo laiko.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Tiesiog pasivaikščiojimo sniege?
– Taip, po to arba truputį pailginti laiką, bet čia ilgai nepasivaikščiosi, nes iš karto bado pėdas, arba bandyti klauptis ar netgi gultis ant sniego, pasivolioti jame. Tačiau greitai apsigaubti sausu rankšluosčiu, apsirengti šiltais rūbais ir atsigerti jokiu būdu ne karštos, bet šiltos arbatos.
– Jeigu viską darysime teisingai – sausai nusivalysime, atsigersime arbatos – nesusirgsime?
– Mano praktika rodo, kad aš sergu mažiau. Tačiau nereikia fanatizmo – nebūkime čempionais ten, kur nereikia būti. Nepulkime ilginti laiko anksčiau laiko. Viską darykime palaipsniui, pagal vidinį pajautimą, nereikia persistengti.
– Turbūt svarbu įvertinti save? Jeigu, pavyzdžiui, turiu pūslės uždegimą, šis būdas netiks?
– Ne vien dėl pūslės uždegimo. Jeigu yra rimti kraujotakos sutrikimai, kraujospūdis, tikrai reikėtų pasitarti su gydytoju ir paieškoti daugiau informacijos. Jeigu esate sveiki, grūdintis tam, kad ir toliau išliktumėte sveiki, yra puikus ir labai linksmas būdas.
– Priminkite, ką duoda pasivoliojimas sniege, kaip jaučiatės?
– Tai labai geras poveikis nervų sistemai. Pradžioje patiriamas šokas, sukyla kortizolis, adrenalinas, bet po to kortizolio lygis labai gražiai susireguliuoja, susikompensuoja. Tai gali būti jūsų ryto kava. Labai gerai imunitetui. Taigi – nervų sistema, imunitetas, kraujotaka ir grožis.
