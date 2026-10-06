Žinios apie galimą marą Rusijoje kelia klausimų: Čaplinskas paaiškino, ką tai reiškia Lietuvai

Klausimų sukėlė jaunos moters mirtis
Nerimą dėl maro paskatino žinia apie 28 metų Irkutsko kovos su maru mokslinių tyrimų instituto darbuotojos mirtį. Rusijos institucijos tvirtina, kad moteris mirė nuo nežinomos etiologijos plaučių uždegimo ir ryšio su institute tyrinėjamais pavojingais mikroorganizmais nenustatyta.
Tačiau viešojoje erdvėje pasirodė pranešimų, kad galima mirties priežastis galėjo būti plaučių maras. Taip pat skelbta, kad ligoninė buvo karantinuota, stebėti kontaktai ir imtasi papildomų atsargumo priemonių.
S. Čaplinsko teigimu, tokioje situacijoje normalu klausti, kokie tyrimai atlikti ligos ir mirties priežasčiai nustatyti, ar maro sukėlėjas – bakterija Yersinia pestis – buvo patikimai atmestas ir ar instituto darbuotoja galėjo užsikrėsti dirbdama laboratorijoje.
„Biologinio saugumo srityje pasitikėjimas kuriamas ne pareiškimais, o duomenimis. Kol nėra patikimų duomenų, nei patvirtinti galimo maro atvejo, nei visiškai atmesti tokios rizikos negalima“, – teigia specialistas.
Sąmokslo teorijoms įrodymų nėra
Pasak S. Čaplinsko, informacijos trūkumas neišvengiamai skatina įvairias versijas – nuo kalbų apie slepiamą protrūkį iki galimo laboratorinio incidento, antibiotikams atsparaus sukėlėjo ar biologinio ginklo.
Tačiau šiuo metu nė vienai iš tokių versijų nėra patikimų įrodymų. S. Čaplinskas ragina aiškiai skirti faktus, hipotezes ir spekuliacijas.
„Galimas laboratorinis incidentas nėra tas pats, kas biologinio ginklo kūrimas, vienas neaiškus susirgimas nėra epidemija, o informacijos trūkumas dar nėra įrodymas, kad protrūkis sąmoningai slepiamas“, – sako S. Čaplinskas.
Ką tai reiškia Lietuvai?
S. Čaplinsko teigimu, net jei plaučių maro atvejis Rusijoje būtų patvirtintas, tai savaime nereikštų, kad infekcija pradės plisti po Europą.
Pavojingiausia yra plaučių maro forma, nes ji gali būti perduodama nuo žmogaus žmogui per užkrėstus kvėpavimo takų lašelius artimo kontakto metu. Negydoma liga gali progresuoti labai greitai.
Kadangi maras yra bakterinė infekcija, ji gydoma antibiotikais, o anksti pradėtas gydymas iš esmės keičia ligos prognozę.
S. Čaplinskas pabrėžia, kad Lietuvos gyventojams šiuo metu nereikia imtis specialių apsaugos priemonių vien dėl žinių iš Sibiro.
„Žmonėms Lietuvoje šiuo metu nereikia nei respiratorių, nei kitų specialių apsaugos priemonių vien dėl žinių iš Sibiro“, – teigia jis.
Taip pat, anot jo, nereikėtų manyti, kad vien keliautojų iš Rusijos atvykimo ribojimai savaime apsaugotų nuo infekcijos. Epidemiologiniu požiūriu svarbu vertinti ne tik kelionės geografiją, bet ir kontaktus, simptomus bei realią galimo užsikrėtimo riziką.
Primena Wuhano pamoką
S. Čaplinskas Irkutsko istoriją sieja ir su COVID-19 pandemijos pradžios pamokomis. Jis pažymi, kad iki šiol nėra galutinai nustatyta, kaip SARS-CoV-2 pirmą kartą pateko į žmonių populiaciją, todėl nėra pagrindo kategoriškai teigti, jog virusas kilo laboratorijoje.
Tačiau, pasak jo, viena pamoka yra aiški – jeigu pirmosiomis protrūkio dienomis svarbūs duomenys nesurenkami, neišsaugomi arba jais nesidalijama, vėliau į kai kuriuos klausimus gali būti nebeįmanoma patikimai atsakyti.
Jeigu pirmosiomis protrūkio dienomis svarbūs duomenys nesurenkami, neišsaugomi arba jais nesidalijama, vėliau į kai kuriuos klausimus gali būti nebeįmanoma patikimai atsakyti.
„Skaidrumas biologinio incidento pradžioje yra ne viešųjų ryšių, o epidemijų prevencijos klausimas“, – teigia S. Čaplinskas.
Dėmesys bakterijų atsparumui antibiotikams
Irkutsko atvejis, anot S. Čaplinsko, primena ir kitą problemą – didėjantį bakterijų atsparumą antibiotikams.
Šiandien maras gydomas antibiotikais, tačiau tokia galimybė priklauso nuo to, ar šie vaistai išliks veiksmingi.
S. Čaplinskas pažymi, kad bakterijų atsparumas antibiotikams didėja visame pasaulyje. Kartu jis pabrėžia, jog tai nereiškia, kad šiuo metu susiduriama su antibiotikams atsparaus maro sukėlėjo grėsme.
Svarbiausia – pasirengimas protrūkiams
Pasak S. Čaplinsko, Lietuvai svarbiausias klausimas nėra tai, ar maras iš Sibiro galėtų „ateiti“ iki mūsų.
Daug svarbiau, ar šalies sistema būtų pasirengusi, jei atsirastų vienas pacientas, sergantis reta ir potencialiai ypač pavojinga infekcija.
„Pasirengimas protrūkiams prasideda ne tada, kai turime šimtus ligonių. Jis prasideda tada, kai turime vieną neįprastą atvejį ir gebame jį laiku identifikuoti“, – pabrėžia S. Čaplinskas.
Biologinis saugumas, jo teigimu, apima ne tik sveikatos apsaugą. Jis sieja visuomenės sveikatą, laboratorijas, veterinariją, civilinę saugą, gynybą, sienų kontrolę, mokslą ir komunikaciją.
Prie šių sričių S. Čaplinskas priskiria ir informacinį atsparumą – gebėjimą biologinės grėsmės metu visuomenei aiškiai pasakyti, kas žinoma, ko dar nežinoma ir kokių veiksmų imamasi.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad Lietuva turi aukščiausio saugumo lygmens visuomenės sveikatos laboratoriją, į kurios biosaugumo reikalavimus valstybė yra investavusi milijonus eurų.
S. Čaplinsko teigimu, Irkutsko istorijos nereikėtų nei nuvertinti, nei paversti „juodosios mirties“ sugrįžimo scenarijumi.
Patvirtinto maro protrūkio Rusijoje šiuo metu nėra, o Lietuvos gyventojams nėra pagrindo imtis specialių individualių apsaugos priemonių.
„Maro nereikia nei nuvertinti, nei mistifikuoti. Jį reikia suprasti, kontroliuoti ir būti pasirengus“, – teigia S. Čaplinskas.
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