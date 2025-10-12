ŽIV infekuotas vyras tyčia aptaškė užkrėstu krauju ligoninės darbuotojus

Apie šį labai nemalonų incidentą praneša leidinys „New York Post“.
Šių metų kovo mėnesį 25-erių metų K. Gilchristas kreipėsi į ligoninę, nes sirgo diabetu. Jaunam vyrui pastatė lašelines.
Šalia dirbo du medikai – vyras ir moteris. Gydytojų pavardės dėl suprantamų priežasčių neatskleidžiamos.
Netikėtai medicinos įstaigos pacientas iš savo rankos ištraukė adatą ir šliūkštelėjo kraujo ligoninės darbuotojams į akis.
Teigiama, kad vėliau paaiškėjo, jog abu darbuotojai užsikrėtė ŽIV. Pirminiais duomenimis, K. Gilchristas buvo infekuotas ŽIV.
Nesuvokiamai pasielgusį vyrą suėmė tik praėjus pusmečiui nuo įvykusio incidento. Iki tol jis gaudavo medicininę pagalbą, juo rūpinosi ir psichiatras.
Pranešama, kad jeigu K. Gilchristas bus pripažintas kaltu, jam gresia septynerius metus praleisti už grotų.
