13 mln. eurų paramos gyventojų saulės elektrinėms: paskelbė datą, iki kada galima teikti paraiškas

„Gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje sparčiai auga, todėl mūsų tikslas – užtikrinti, kad kuo daugiau gyventojų galėtų išnaudoti saulėtą sezoną. Pernai prie gaminančių vartotojų prisijungė daugiau nei 53 tūkst. gyventojų, todėl ir toliau skatiname investuoti į nuosavas saulės elektrines“, – pranešime teigė energetikos viceministras Airidas Daukšas.
Parama už iki 7 kilovatų (kW) galios saulės elektrinę sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą, atitinkančią papildomus kriterijus, – 221 eurą.
Paramą administruos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 metų vasario 1 dienos įrengtoms saulės elektrinėms.
Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje.
Tikimasi, kad iki šių metų pabaigos Lietuvoje bus 200 tūkst. gaminančių vartotojų
Ministras Žygimantas Vaičiūnas sausį teigė, kad valstybės parama saulės elektrinėms gyventojams šiemet, palyginti su pernai, mažinama, kad ja pasinaudoti galėtų visi tokias elektrines jau įsirengusieji.
Ministro teigimu, pernai parama siekė 60 mln. eurų saulės elektrinėms ir beveik 20 mln. eurų – kaupikliams, o šiemet planuojama skirti 24 mln. eurų: 16 mln. eurų – saulės elektrinėms ir 4 mln. eurų – kaupikliams.
Naujausi komentarai