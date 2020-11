Aktualu išankstinių pensijų gavėjams: nuo kitų metų jos didės

Taip pat pensijos didės ir našlaičiams, jei našlaičių pensija buvo paskirta už tėvus, gavusius išankstinę senatvės pensiją, teigiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime.

„Išankstinės pensijos dažniausiai yra skiriamos žmonėms, kurie netikėtai netenka pajamų, iškrenta iš darbo rinkos. Žmonės, nesulaukę net šešiasdešimties metų dažnai yra atleidžiami iš darbo ir ne visuomet sėkmingai randa naują. Tokiu atveju išankstinė pensija jiems yra tarsi gelbėjimosi ratas iki to laiko, kol sukaks senatvės pensijos amžių“, – sako laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas einantis Linas Kukuraitis.

Skaičiuojant išankstinės pensijos dydį bus taikomas mažinimas po 0,32 procento už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus sukakties arba už kiekvieną išankstinės pensijos gavimo mėnesį. Iki šiol buvo taikomas mažinimas po 0,4 procento už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus sukakties, o sukakus senatvės pensijos amžių – už kiekvieną išankstinės pensijos gavimo mėnesį.

SADM nuotr.

Pavyzdžiui, asmens senatvės pensijos dydis yra 400 eurų per mėnesį. Jeigu asmuo apsisprendžia gauti išankstinę senatvės pensiją likus 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus sukakties (tai maksimalus išankstinės senatvės pensijos gavimo laikas), jis gaus 323,20 eurų per mėnesį (vietoj anksčiau buvusių 304 eurų), o jeigu likus 2,5 metams iki senatvės pensijos amžiaus sukakties – 361,60 eurų per mėnesį (vietoj anksčiau buvusių 352 eurų).

Perskaičiuotos pensijos jų gavėjams, kuriuos šie pakeitimai palies, bus pradėtos mokėti ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 31 dienos. Kartu gavėjams bus išmokėta pensijos nepriemoka, susidariusi perskaičiavus išankstinę pensiją, senatvės, netekto darbingumo arba socialinio draudimo našlaičių pensiją nuo 2021 m. sausio 1 dienos. Jokių prašymų dėl šio perskaičiavimo teikti „Sodrai“ nereikia.

Tiems, kurie gauna (gavo) išankstinę pensiją, tačiau turi didelį pensijų socialinio draudimo stažą, senatvės pensija nemažės.

SADM nuotr.

Nuo 2021 m. sausio 1 dienos įsigalios ir anksčiau Seimo priimti pakeitimai, pagal kuriuos ilgamečiams darbuotojams, kurie išankstinę senatvės pensiją gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir šios pensijos skyrimo metu buvo įgiję didelį pensijų draudimo stažą, senatvės pensija mažinama nebus.

Senatvės pensijos dydis nebus mažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir jo stažas išankstinės senatvės pensijos skyrimo metu yra ne mažesnis kaip:

1) 2021 m. ir anksčiau – 40 metų;

2) 2022 m. – 40 metų 3 mėnesiai;

3) 2023 m. – 40 metų 6 mėnesiai;

4) 2024 m. – 40 metų 9 mėnesiai;

5) 2025 m. – 41 metai;

6) 2026 m. – 41 metai 3 mėnesiai;

7) 2027 m. – 41 metai 6 mėnesiai;

8) 2028 m. – 41 metai 9 mėnesiai;

9) 2029 m. – 42 metai;

10) 2030 m. – 42 metai 3 mėnesiai;

11) 2031 m. ir vėliau – 42 metai 6 mėnesiai.

Valstybės biudžete įstatymo įgyvendinimui reikės numatyti daugiau kaip 5 mln. eurų per metus – nuo 5,3 mln. eurų 2021 metais iki 5,9 mln. eurų 2023 metais.

Išankstinę pensiją galima gauti, jeigu:

1) iki pensijos lieka ne daugiau kaip 5 metai;

2) žmogus yra sukaupęs būtinąjį stažą;

3) neturi kitų pajamų, negauna kitų pensijų.

Išankstinės pensijos mokamos nuo 2004 metų liepos. Vidutiniškai ši pensija siekia 280 eurų. Šiuo metu išankstinę pensiją gauna apie 5,5 tūkst. gavėjų.