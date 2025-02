Ambicingiems energetikos projektams – 10 mln. eurų Europos Komisijos parama

6,8 mln. eurų dotacija iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) skirta Suomiją, Baltijos šalis ir Vokietiją sujungsiančio vandenilio koridoriaus projektui ir daugiau nei 3 mln. eurų – bendrovės „KN Energies“ su partneriais Lietuvoje ir Latvijoje planuojamam anglies dvideginio (CO 2) tvarkymo projektui.

„Vandenilio infrastruktūros plėtra ir anglies dioksido surinkimo bei saugojimo sprendimai padės ne tik mažinti emisijas, bet ir skatins pramonės transformaciją, prisidedant prie Europos Sąjungos tikslo iki 2050 metų pasiekti neutralų poveikį klimatui“, – pranešime teigė ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Planuojama, kad 2,5 tūkst. kilometrų ilgio vandenilio koridorius, kuriuo kasmet būtų transportuojama iki 2,7 mln. tonų kuro, Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją galėtų sujungti iki 2040 metų. Tikimasi, kad jis padės iki 2050 metų sumažinti iki 37 mln. tonų CO 2 ekvivalento išmetamųjų teršalų per metus.

Susitarimą dėl tokio koridoriaus „Amber Grid“ su minėtų šalių operatoriais pasirašė 2022-ųjų gruodį. Pernai pavasarį EK projektui suteikė bendro intereso projekto (PCI) statusą.

Tuo metu Latvijoje ir Lietuvoje įgyvendinamu CO 2 surinkimo ir saugojimo projektu siekiama sukurti CO 2 sugaudymo ir saugojimo vertės grandinę, kuri apimtų pramonėje susidarančio anglies dvideginio sugaudymą ir transportavimą antžeminiu ir jūros transportu per Klaipėdos uostą į nuolatinio saugojimo vietas Šiaurės jūros regione.

Projektą „KN Energies“ įgyvendina kartu su „Akmenės cementu“, Vokietijos kapitalo Latvijos įmone „Schwenk Latvija“ bei tarptautinėmis laivybos kompanijomis „Larvik shipping“ ir „Mitsui O.S.K. Lines“.