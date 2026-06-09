APVA po sistemos trikdžių: jau veikia sklandžiai – visi norintieji gali tęsti paraiškų teikimą

„Dėl itin didelio vienu metu prie sistemos prisijungusių vartotojų skaičiaus, siekusio 2500 vartotojų vienu metu, ryte kilo techninių nesklandumų jungiantis prie APVIS aplinkos. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir sistemos stabilumą vartotojų buvo prašoma palaukti, fiksuoti sistemos veikimo sutrikimai“, – rašoma APVA komentare BNS.
Vėliau sistema veikė sklandžiai – per kelias valandas pateikta daugiau nei 2,8 tūkst. paraiškų už 3,3 mln. eurų, o 9,7 mln. eurų paramos suma dar nėra rezervuota, todėl visi norintieji gali tęsti paraiškų teikimą, BNS pranešė APVA.
Vis dėlto APVA specialistams bendradarbiaujant su partneriais – Registrų centru ir Valstybine skaitmeninių sprendimų agentūra – bei sistemos tiekėjais techniniai trukdžiai buvo pašalinti.
Paraiškas 13 mln. eurų kvietimui galima teikti antradienį nuo 8 valandos ryto.
Parama už iki 7 kilovatų (kW) galios saulės elektrinę sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą, atitinkančią papildomus kriterijus, – 221 eurą. Ji skiriama nuo 2022 metų vasario 1 dienos įrengtoms saulės elektrinėms.
Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkst. gaminančių vartotojų.
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