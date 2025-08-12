„Auga Group“ akcininkai patvirtino restruktūrizavimo planą

Jį įmonė iki rugpjūčio 19 dienos turi pateikti Vilniaus apygardos teismui.
Restruktūrizavimu grupė siekia iki 2029-ųjų atsiskaityti su kreditoriais ir visos grupės mastu pagerinti finansinius rezultatus.
Ketverių metų planas skelbia, jog Įgyvendinusi pertvarką grupė po trejų metų viliasi būti pajėgi akcininkams išmokėti iki 40 mln. eurų, per 4 metus grąžinti 83,5 mln. eurų skolų, pritraukti naujo kapitalo ir smarkiai gerinti finansinius rodiklius.
Pasak jos, finansinių įsipareigojimų ir mokėjimų padengimo šaltinis bus pajamos iš tęstinės žemės ūkio veiklos ir iš dalies verslų ir turto pardavimo. Grupė plane skelbia jau ieškanti restruktūrizuojamos grybų auginimo bendrovės „Baltic Champs“ akcijų pirkėjo – parduoti įmonę tikimasi kitąmet.
„Auga Group“ prognozuoja, kad jos pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) 2029 metais sieks 15,24 mln. eurų, arba 11,7 karto daugiau nei numatoma šiemet (1,3 mln. eurų), o grynasis pelnas kils 15,1 karto iki 14,62 mln. eurų (0,96 mln. eurų).
Grupė taip pat skaičiuoja, kad jos pajamos iš valdomų įmonių dividendų ir verslų pardavimo 2029-aisiais, palyginti su 2025 metais, augs 41,4 karto iki 14,5 mln. eurų (šių metų planas – 0,35 mln. eurų), tuo metu pardavimo pajamos mažės 19,3 proc. iki 3,29 mln. eurų (4,01 mln. eurų).
„Auga Group“ teigimu, restruktūrizavimo metu taip pat bus siekiama pritraukti papildomo kapitalo, strateginių investuotojų, ji ketina atsisakyti perteklinių funkcijų, atskirti pienininkystės segmentą, išvystyti ir parduoti grupės inicijuotą Tvaraus pieno fondą.
Bendrovė taip pat ketina parduoti žemes valdančias įmones, atskirti 11,5 tūkst. ha konsoliduoto augalininkystės žemės ūkio verslą į Raseinių regiono Augalininkystės fondą.
BNS anksčiau skelbė, kad „Auga Group“ bendri kreditorių reikalavimai siekia 94 mln. eurų. Ginčijami 53 mln. eurų reikalavimai daugiausiai susiję su bendrovės prievolėmis, pavyzdžiui, suteiktais laidavimais, garantijomis už kitas grupės bendroves, kurios taip pat restruktūrizuojamos.
Dėl birželio pabaigoje parengto plano akcininkai turėjo balsuoti liepos 14 dieną.
Bendrovė anksčiau skelbė, kad teismai dar nėra patvirtinę 48,7 mln. eurų kreditorių reikalavimų, todėl įmonė negali surinkti pagal įstatymą privalomos kreditorių daugumos. Jų susirinkimas neįvyko ir rugpjūčio 4 dieną.
BNS anksčiau rašė, kad „Auga Group“ bendri kreditorių reikalavimai siekia 94 mln. eurų. Ginčijami reikalavimai daugiausiai susiję su bendrovės prievolėmis, pavyzdžiui, suteiktais laidavimais, garantijomis už kitas grupės bendroves, kurios taip pat restruktūrizuojamos.
„Auga Group“ pernai patyrė 32,4 mln. eurų audituoto grynojo nuostolio – beveik dukart daugiau nei 2023 metais (18,4 mln. eurų), jos pajamos augo 10,6 proc. iki 85,6 mln. eurų (77,4 mln. eurų).
Be to, grupės auditoriai pareiškė abejonių dėl bendrovės ir grupės gebėjimo tęsti veiklą.
Įmonės restruktūrizavimo bylą teismas iškėlė sausio 6 dieną.
Grupės valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius yra sakęs, kad restruktūrizavimas inicijuotas patyrus finansinių iššūkių, kuriuos nulėmė infliacija ir augantys gamybos kaštai, nepastovios ekologinės žaliavinės produkcijos kainos.
Naujausi komentarai