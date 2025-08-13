Bankomatas „prarijo“ kortelę? Štai keli patarimai, ką daryti

Kaip viskas vyksta tokiais atvejais ir kaip greitai galima gauti naują, bent laikiną kortelę, pasakojo SEB banko Strategijos ir paslaugų klientams skyriaus vadovas Arūnas Badaras.
– Kodėl bankomatas praryja kortelę? Kokios dažniausios to priežastys?
– Bankomatas tapo retai naudojamu aparatu. Numeris vienas – mokėjimo kortelė arba atsiskaitymai telefonu. Net ir telefonas po truputį nustumia į šoną mokėjimo kortelę. Daugiau nei pusė gyventojų kasdienybėje visiškai nenaudoja grynųjų pinigų. Kalbant apie tai, kad bankomatas prarijo kortelę, tai yra pakankamai retas atvejis ir dažniausiai pasitaiko dėl žmogaus išsiblaškymo. Jis turėjo tikslą pasiimti nedidelę sumą pinigų retesniems gyvenimo atvejams, pasiekė tikslą, nuėjo, o kortelė liko bankomate. Tada bankomatas šiek tiek palaukia, o jeigu kortelė nėra paimama, jis ją pasiima tam, kad kažkas kitas jos nepaimtų ir kad ji būtų saugi.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Tai dažniau žmonės pamiršta pasiimti kortelę nei bankomatas techniškai ją paima vos įdėjus?
– Pagrindinė priežastis – žmogus pamiršo, pametė ar kelionės metu pametė. Neretais atvejais dažnai vaikai palieka savo mokėjimo korteles. Yra net grupė žmonių, kurie periodiškai kažkur pameta savo kortelę. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios kreipiamasi į banką arba savitarnoje gyventojas užblokuoja savo mokėjimo kortelę.
– Jeigu bankomatas prarijo kortelę, ar ją galima išimti? Ar tenka atsisveikinti visam laikui?
– Jeigu jūsų mokėjimo kortelė liko bankomate dėl pamiršimo ar techninių niuansų, yra keli būdai, kaip pasinaudoti savo pinigais. Labai svarbu nepamiršti, kad užblokavote mokėjimo kortelę, o ne savo pinigus. Mokėjimo kortelė arba telefonas yra tik priemonė prieiti prie jūsų pinigų sąskaitoje. Pinigais, kurie yra jūsų sąskaitoje, galite naudotis, pervesti šeimos nariui arba draugui ir atlikti pirkinį. Arba galite pirkti elektroninėje parduotuvėje, pirkti prekes, maistą ir atsiskaityti iš banko sąskaitos.
– Ar įmanoma atgauti kortelę iš bankomato ją prarijus? Ar teks užsisakyti naują?
– Bankomato inkasavimas nėra kasdienis procesas, nes į bankomatą galima tiek įdėti, tiek išimti pinigų. Pinigai ten „gyvena“ savo gyvenimą, todėl bankomatas nėra dažnai inkasuojamas. Visada žmogui siūlomas greičiausias būdas – užsisakyti naują mokėjimo kortelę, kurią galima gauti iki 5 darbo dienų paštomatu arba pasiimti banko skyriuje.
Bankomatas tapo retai naudojamu aparatu.
– O jeigu gyvenu vienas, draugai išvykę – ar galiu kreiptis į banką ir gauti bent kažkokią sumą nemokamai, nes bankomatas prarijo kortelę, ir priežastis nėra pamiršimas, o techninė klaida?
– Jeigu atsiskaitymo būdas pervedimu šiuo metu nėra pakankamas ir reikia fizinės mokėjimo kortelės, ji gaunama per 5 darbo dienas. Jeigu reikia skubiau, banke yra būdų gauti mokėjimo kortelę skubos tvarka. Jeigu kortelė reikalinga šiandien arba rytoj, užsisakius naują mokėjimo kortelę, ją galima gauti jau sekančią dieną. Ypatingais atvejais fiziniame klientų aptarnavimo skyriuje galima gauti laikiną mokėjimo kortelę, kuria galima pasinaudoti iki tol, kol paštomatu gausite užsakytą kortelę.
– O kalbant apie grynuosius – ar galima gauti nemokamą sumą, ar tai neįmanoma?
– Šiuo metu SEB banko skyriuose grynųjų pinigų operacijos nėra vykdomos. Pagrindinė priemonė – bankomatai.
Naujausi komentarai