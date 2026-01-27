Besiskolinantiems žemdirbiams bus teikiamos didesnės garantijos

Žemės ūkio ministerija pranešė nuo 1,16 mln. iki 3 mln. eurų padidino finansų įstaigoms galimų suteikti garantijų sumą už ūkininkams teikiamas paskolas ir lizingo paslaugas.
Didžiausia galimos suteikti garantijos suma – 200 tūkst. eurų.
Taip pat sudaryta galimybė nacionaliniam plėtros bankui ILTE teikti garantijas finansų įstaigoms dėl paskolų pradiniam pajiniam įnašui į žemės ūkio kooperatyvą įmokėti.
Garantija galės būti teikiama tuo atveju, kai įmoką moka ūkininkas, norintis tapti kooperatyvo nariu, arba jau esamas narys, kuris dalį pradinio pajinio įnašo į kooperatyvą jau yra įmokėjęs, bet jam trūksta lėšų likusiai daliai įmokėti.
Numatoma, kad pajinis įnašas įmokamas į kooperatyvą, kurio nuosavybės koeficientas yra ne mažesnis kaip 0,2.
Naujausi komentarai