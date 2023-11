Brangstant reguliuojamai elektros kainos daliai, nepriklausomi tiekėjai savo tarifų klientams nekeis

Vis tik „Enefit“, „Elektrum Lietuva“ ir „Ignitis“ atstovai pažymi – jų nustatoma kainos dalis nekeičiama. Skaičiuojama, jog vidutiniam vartotojui elektros sąskaita pabrangtų iki 5 eurų.

Praėjusį ketvirtadienį VERT patvirtino naujus elektros persiuntimo, skirstymo ir kitų paslaugų tarifus kitiems metams. Daugiausia buitinių klientų aptarnaujantis „Ignitis“ praėjusią savaitę informavo, kad reguliuojama kainos dalis didės visiems nepriklausomų tiekėjų klientams – tiek užsifiksavusiems tarifą, tiek turintiems su biržos kaina susietą planą. Be to, tarifas augs ir garantinį tiekimą gaunantiems asmenims

Pasak bendrovės, patys tiekėjai savo kainos dalies klientams nuo sausio nekeičia.

„Nors fiksuotus planus pasirinkusiems klientams visą kainos fiksavimo laikotarpį nesikeičia tiekėjo kainos dalis – ji lieka tokia, kokia sutarta su tiekėju, tačiau keičiantis reguliuojamai kainos daliai, tai turės įtaką bendrai kilovatvalandės kainai – ji didės“, – pažymėjo „Ignitis“.

Pasikeitus reguliuojamos kainos daliai, tokio asmens elektros sąskaita galėtų padidėti iki 5 eurų.

„Tiekėjo fiksuota kainos dalis nesikeičia visą su tiekėju sutartą kainos fiksavimo laikotarpį, o didėja nuo elektros energijos tiekėjo niekaip nepriklausanti reguliuojama elektros kainos dalis“, – akcentavo įmonė.

„Ignitis“ teigimu, nepriklausomi tiekėjai į savo kainos dalį įskaičiuoja elektros įsigijimo kainą, balansavimo dedamąją, kliento vartojimo profilio koeficientą, biržos prekybinius bei poreikio pokyčio rizikos mokesčius, kainų skirtumų tarp zonų dalį ir kt.

Savo ruožtu „Elektrum Lietuva“ produktų vystymo vadovas Mantas Kavaliauskas teigė, jog įmonė deda „visas pastangas siekiant užtikrinti, kad sausį gyventojams būtų kuo mažesnis kainų šokas“.

„Deja, reguliuojama elektros kainos dalis nuo tiekėjų ar vartotojų niekaip nepriklauso, ją nustato VERT visiems vartotojams vienodą“, – „Eltai“ perduotame komentare sakė M. Kavaliauskas.

Anot jo, dabar vartotojams reiktų pasitikrinti, ar jie užsifiksavę palankiausią šiuo metu tiekėjų siūlomą tarifą.

„Geriausias sprendimas šiuo metu yra užsitikrinti, kad ta dalis, kuri priklauso nuo pačių vartotojų, būtų pasirinkta teisingai. Raginame visus elektros vartotojus persižiūrėti savo sutartis, ypač tuos, kurie moka 28 centus (už kilovatvalandę – ELTA)“, – teigė M. Kavaliauskas.

„Enefit“ komunikacijos ir rinkodaros vadovė Ieva Krikštopaitytė teigė, kad elektros tiekimo kaina tiekėjo klientams nesikeis kol galios jų sutartys. Tuo tarpu reguliuojama kainos dalis, jos prognozėmis, padidės 2–3 centais.

„Priklausomai nuo laiko zonos bei turimo ESO („Energijos skirstymo operatoriaus“ – ELTA) plano“, – Eltai komentavo I. Krikštopaitytė.

Jos pateiktu pavyzdžiu, vidutinį elektros kiekį (157 kWh) suvartojantis asmuo, pasirinkęs vienos laiko zonos tiekimo planą ir ESO standartinį planą, kas mėnesį mokėtų iki 5 eurų daugiau: „Pasikeitus reguliuojamos kainos daliai, tokio asmens elektros sąskaita galėtų padidėti iki 5 eurų.“

Dedame visas pastangas siekiant užtikrinti, kad sausį gyventojams būtų kuo mažesnis kainų šokas.

Pasak „Enefit“ atstovės, klientai gali kreiptis į ESO arba nepriklausomą tiekėją ir pasidomėti galimybėmis peržiūrėti ar keisti turima ESO planą.

„Planą pravartu keistis tik tada, jei jis netinka pagal individualų suvartojimą“, – teigė I. Krikštopaitytė. Anot jos, ESO planas gali būti keičiamas kartą per metus arba per 2 mėnesius po to, kai pasikeitė persiuntimo paslaugos kainos.

Klientus informuos

Tiekėjai tikina, kad apie būsimus reguliuojamos kainų dalies pokyčius vartotojus informuos.

„Ignitis“ apie tikslų kainos pokytį praneš iki kito antradienio.

„Ignitis“ savo klientus, apie tai kiek tiksliai jiems keičiasi galutinė kilovatvalandės kaina, informuos el. laiškais, laiškais arba trumposiomis SMS žinutėmis iki gruodžio 5 d. Informavimo forma priklauso nuo kliento pasirinkto informacijos gavimo būdo“, – teigė tiekėjas.

„Būtinai komunikuosime su savo klientais, informuosime juos apie pasikeitimus, kurie laukia nuo sausio 1 dienos. Esame pasiruošę ir toliau edukuoti vartotojus, padėti jiems suprasti elektros rinką. Elektros kaina yra vienas svarbiausių aspektų, todėl bet kokie jos pokyčiai gyventojams yra labai aktualūs ir gali būti jautrūs“, – pažymėjo „Elektrum Lietuva“ atstovas M. Kavaliauskas.

Tuo metu I. Krikštopaitytė teigė, kad apie reguliuojamos kainos dalies pokyčius ir jų įtaką galutinei elektros sąskaitai „Enefit“ šią savaitę paskelbs savo interneto svetainėje. Asmeniškai vartotojus bendrovė planuoja informuoti sausį.

Pirmųjų sąskaitų su naujais įkainiais vartotojai sulauks vasarį.

„Sąskaitą už gruodžio ir lapkričio paslaugas gyventojai gaus remiantis 2023 metais galiojančiais įkainiais“, – pabrėžė „Enefit“ komunikacijos vadovė.

Reguliuojami tarifai didėja

Galutinė vartotojų mokama elektros kaina susideda iš VERT reguliuojamos dalies ir tiekėjo nustatomos dedamosios. Rinkos reguliuotojo dalį sudaro elektros sistemos perdavimo operatorės „Litgrid“ dedamosios, ESO dalis už skirstymo paslaugą vidutinės įtampos tinklais, skirstymo paslaugos dedamoji bei viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) tarifas.

Nuo sausio „Litgrid“ perdavimo paslaugos kaina sieks 1,608 ct/kWh, papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios kaina – 1,584 ct/kWh.

ESO skirstymo paslaugos žemosios įtampos tinklais tarifas mažės iki 1,494 ct/kWh, vidutinės įtampos tinklais – pakils iki 3,568 ct/kWh.

Skirstymo paslaugos papildoma dedamoji pabrangs iki 0,055 ct/kWh.

Tuo metu VIAP tarifas nuo kitų metų sudarys 0 ct/kWh. VIAP kaina šiuo metu yra neigiama – nuo galutinės kainos atimama 0,78 ct/kWh.

Visi tarifai nurodyti su pridėtinės vertės mokesčiu.