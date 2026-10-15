Brangūs degalai veja lietuvius į kaimynines šalis

– Kaip jūs vertinate valdžios sprendimus kovai su rekordinėmis degalų kainomis Lietuvoje? Tai yra, pasiūlyti ir suteikti žmonėms galimybę perpus pigiau keliauti traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais.
– Puiki iniciatyva, puikus sprendimas, bet man atrodo, kad tai nukreipta tik į vieną siaurą vartotojų grupę. Tai yra fiziniai asmenys, kurie galbūt pasinaudos, ir tai duos jiems naudos. Bet turbūt reikėtų mums žiūrėti plačiau, ką tas duoda Lietuvos žemės ūkiui, kuris sunaudoja didžiulius kiekius dyzelino, ką tas duoda Lietuvos pramonei, ką tas duoda mūsų vežėjams, kurie taip pat sunaudoja didžiulius kiekius dyzelino. Tai, mano galva, visiškai nedaro įtakos ekonomikai ir Lietuvos pramonei tas sprendimas sumažinti bilietus neturės jokios įtakos.
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– Galime palyginti kaimyninių šalių sprendimus – Lenkijos, Latvijos – mažinti mokesčius degalams. Ar jūs pastebite tą klientų praradimą ir būtent kuro pardavimų sumažėjimą?
– Be abejo. Turbūt viešojoje erdvėje matome tų žinučių, kad važiuoja mūsų vežėjai piltis kuro užsienyje. Didžiulės netektys ir sumažėja bendri kiekiai, o mūsų, kaip ir minėjau, žemės ūkis ir pramonė tampa nekonkurencingi, lyginant su kaimyninėmis šalimis. Tai kaimyninė šalis mažina akcizą. Mano galva, vienintelis sprendimas užgesinti dabartinį gaisrą yra akcizo mažinimas, o, sakykime, ne bilietų kompensavimas ar jų kainų sumažinimas.
Todėl, kad mes turime puikų pavyzdį ir puikią gerąją praktiką to, kas jau buvo pritaikyta ir padaryta balandžio mėnesį, kai dviem mėnesiams buvo laikinai sumažintas akcizas. Tada kainos nukrito, akcizas atsistatė ir, man atrodo, visi tik išlošė iš to.
– Sugrįžkime prie tų perpus pigesnių traukinių ir tarpmiestinių autobusų kainų. Kalbant apie degalines ir jų atstovus, kaip galvojate, gal čia vėlgi prarasite ir dar daugiau klientų ir bus dar mažesni tie pardavimai?
– Na, sunku pasakyti. Man atrodo, kad didelės įtakos iš principo tas sprendimas neturės. Kas važiuoja, tie kažkiek ir dabar važiuoja, kas važinėjo viešuoju transportu, tie atpigins savo išlaidas. Tai, manau, esminės įtakos neturės, nes tai nėra ta kritinė masė vartotojui.
– Kaip jūs galvojate, ko gali tikėtis vairuotojai artimoje ir tolimesnėje ateityje, jeigu, kaip sakant, judame tuo pačiu keliu, kuriuo judame dabar, ir nebus kažkokių kitokių permainų?
– Na, vėlgi sunku pasakyti, kaip laikysis naftos, kaip laikysis naftos produktų kainos, kokiame lygyje. Čia jau yra geopolitiniai dalykai, nuo mūsų nepriklauso.
Lietuva turbūt gali daryti tik tuos sprendimus, kurie nuo jos priklauso, nuo Lietuvos, sakykim, priimamų valdžios sprendimų – tai yra akcizas, yra PVM, yra, sakykim, aplink dyzeliną. Jeigu konkrečiai apie dyzeliną kalbam, jis yra aplipdytas daug tų dedamųjų. Dabar jau tai ir prekinės kainos dedasi. Ir valstybės rezervo saugojimo dedamųjų, ir CO₂ dedamųjų atsirado. Ir prie žemės ūkio dyzelino dedasi gynybos išlaidų kompensavimo dedamųjų, sakykim, ir vėlgi yra prievolė maišyti pirmos kartos biodegalus, kurie vėlgi kelia tą kainą.
Tai tų dedamųjų ir dalykų yra daug ir kaip toliau bus, prognozuoti sunku.
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