Bus išdalinta 13 mln. eurų paramos gyventojų saulės elektrinėms

Paraiškas jie gali teikti nuo 8 valandos ryto, pranešė Energetikos ministerija.
Dėl didelės paklausos parama, tikėtina, kaip ir anksčiau, bus išdalinta labai greitai.
Parama už iki 7 kilovatų (kW) galios saulės elektrinę sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą, atitinkančią papildomus kriterijus, – 221 eurą.
Paramą administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 metų vasario 1 dienos įrengtoms saulės elektrinėms.
Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkst. gaminančių vartotojų.
Ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad valstybės parama saulės elektrinėms gyventojams šiemet, palyginti su pernai, mažinama, kad ja pasinaudoti galėtų visi tokias elektrines jau įsirengusieji.
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