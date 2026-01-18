Daliai smulkaus verslo gresia baudos

Turgavietėje prekyba vyksta jau daugelį metų, tačiau ir joje įsigaliojo naujos taisyklės.
„Mes jau seniai turime, nuo lapkričio mėnesio naudojame“, – sakė pardavėjas Jonas.
Smulkieji verslininkai dabar privalo naudoti išmaniuosius kasos aparatus. Pardavėjui Antanui tai didelių sunkumų nesukėlė – naują įrenginį jis perprato per pusdienį.
„Išmokti funkcijų nėra sudėtinga, nematau didelio skirtumo“, – teigė pardavėjas Antanas.
Tačiau vyresniems prekybininkams prisitaikyti sekasi sunkiau. Mėsos produktais prekiaujantis Jonas pasakojo, kad naujas kasos aparatas kelia nepatogumų – kvito išmušimas užtrunka.
„Įmušus 10 centų reikia spausti kelis kartus, kol galiausiai išspausdinamas čekis“, – aiškino Jonas.
Dėl to pirkėjams kartais tenka ilgiau palaukti, o patys aparatai ne visada veikia sklandžiai.
„Kartais neįmanoma paduoti čekio klientui – sistema užstringa, reikia perkrauti aparatą ir tikrinti, ar kvitas buvo išmuštas“, – sakė smulkaus verslo asociacijos vadovas Airinas Jermolajevas.
Reikalavimas naudoti išmaniuosius kasos aparatus įsigaliojo dar pernai gegužę, tačiau iki šių metų sausio buvo taikomas tolerancijos laikotarpis.
Dabar tolerancija baigėsi.
„Turime apie 8 tūkst. mokesčių mokėtojų, kurie vis dar neteikia duomenų iš kasos aparatų. Dauguma jų – smulkieji verslininkai“, – teigė VMI Operatyvios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius.
Delsiantiems gresia baudos – pirmą kartą skiriama 100 eurų, pakartotinai – iki 780 eurų. Mokesčių inspekcija neatmeta, kad dalis verslininkų galėjo nutraukti veiklą ar pakeisti prekybos formą, tačiau jei kasos aparatas nebenaudojamas, jis turi būti išregistruotas.
„Smulkieji verslininkai baiminasi, kad vien kasos aparato įsigijimu išlaidos nesibaigia – reikia interneto ryšio, administravimo, o metų pradžioje prekyba dažnai būna menka“, – sakė A. Jermolajevas.
VMI teigia, kad galimi įvairūs sprendimai – išmanusis kasos aparatas gali veikti telefone ar planšetėje, su interneto ryšiu arba be jo.
„O kas mokės? Valdžia nemoka“, – sakė Jonas.
Kasos aparato kaina internetinėse parduotuvėse siekia nuo 280 iki 800 eurų. Prekybininkai neneigia, kad šios išlaidos gali būti perkeltos pirkėjams.
„Jos atsilieps kainoms – teks branginti prekes ar paslaugas“, – teigė A. Jermolajevas.
Išmanioji kasa skiriasi tuo, kad sandoriai automatiškai perduodami mokesčių inspekcijai, todėl pardavėjams nebereikia papildomo apskaitos darbo.
„Kiekvienas sandoris matomas tiesiogiai – nuskenavus QR kodą galima matyti mokėjimo duomenis“, – aiškino pardavėjas Antanas.
VMI teigimu, sistema reikalinga siekiant mažinti šešėlinę ekonomiką ir didinti biudžeto pajamas.
„Sulyginus kasos aparatų duomenis su deklaracijomis nustatyta daugiau nei milijono eurų neatitikimų“, – sakė R. Puncevičius.
Visgi dalis verslininkų mano, kad pajamų slėpimas priklauso nuo paties prekybininko.
„Viskas priklauso nuo to, ar žmogus nori dirbti su čekiu, ar ne“, – sakė A. Jermolajevas.
Pirkėjų atsiskaitymo įpročiai taip pat keičiasi palaipsniui.
„Grynais kartais patogiau“, – sakė vyras.
„Dažniausiai renkuosi kortelę, bet turiu ir grynųjų“, – pridūrė moteris.
Išmanieji kasos aparatai neprivalomi lauke dirbantiems turgaus prekiautojams bei pagal individualią veiklą paslaugas teikiantiems asmenims, pavyzdžiui, kirpėjams.
