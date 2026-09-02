Draudikai skaičiuoja audros nuostolius: žalos sumos toliau didėja

Jo teigimu, ši suma beveik galutinė – į draudikus, tikėtina, jau kreipėsi visi gyventojai, tuo metu įmonės dar galėtų pranešti apie žalas.
„Per savaitgalį skaičius žalų buvo padidėjęs keliais tūkstančiais (eurų – BNS). Iš principo, jei jis ir keisis, tai minimaliai. Gali dar truputį padaugėti verslo žalų, nes vis dėlto jų reguliavimas truputį vėluoja, verslui gal dar reikia susiskaičiuoti“, – BNS trečiadienį sakė A. Romanovskis.
Pasak jo, gyventojai praneša apie nukentėjusį jų nekilnojamąjį turtą, pavyzdžiui, nuplėštą stogą, pažeistą namo dalį, medžio sugriautą tvorą ir panašiai, taip pat sugadintus automobilius ar prie namų buvusius daiktus.
Be to, gauta pranešimų apie liūties užpiltas patalpas, įvairią žalą dėl elektros tiekimo sutrikimų, pridūrė draudikų atstovas.
„Absoliuti dauguma (pranešimų – BNS) yra gyventojų, verslo kol kas nėra daug. Preliminariai skaičiavome, kad 80 proc. yra gyventojų“, – teigė A. Romanovskis.
Anot jo, daugiausia gauta pranešimų iš Utenos, Kauno, Klaipėdos ir Marijampolės apskričių.
Kaip rašė BNS, stipri audra Lietuvą nusiaubė rugpjūčio 22-ąją, po jos elektros tiekimas buvo sutrikęs apie 268 tūkst. klientų. Trečiadienio rytą elektros dar neturi apie 8 tūkst. vartotojų.
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