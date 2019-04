Draudimas per terminalą pirkti dujas iš Rusijos lemtų pažeidimus?

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad tuo atveju, jei būtų nuspręsta per suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą iš Rusijos nepirkti dujų, tai galėtų lemti konkurencijos teisės pažeidimus. Valstybės įmonė „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET) teigia, kad, sumažinus konkurenciją, didėtų dujų kaina, be to, net jei įmonė nepirktų dujų iš Rusijos, tai galėtų daryti kitos Lietuvos įmonės.