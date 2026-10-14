 Dujų kaina pasiekė rekordines aukštumas

Dujų kaina pasiekė rekordines aukštumas

2026-10-14 09:45
ELTA inf.

Antradienį gamtinių dujų kaina Europos TTF prekybos taške fiksavo naują šių metų rekordą, rašo „Verslo žinios“. Anot portalo, kainas pakylėjo bent kelios ūmios priežastys, o žiema, nors ir prognozuojama šiltesnė, nesitikima, kad bus lengva. 

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<span>Dujų kaina pasiekė rekordines aukštumas</span>
Dujų kaina pasiekė rekordines aukštumas / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Skelbiama, jog dujų kontrakto lapkričiui kaina Nyderlandų TTF prekybos taške antradienį didėjo 1,937 proc., iki 86 eurų už megavatvalandę (MWh), ir pasiekė naują šių metų rekordą. Pagal šį rodiklį indeksuojama daugelis dujų kontraktų, taip pat ir Lietuvoje.

Gamtinių dujų kainos Europoje ir Azijoje yra stipriai išaugusios nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje, o dabar padėtį apsunkino ir daugiau priežasčių.

Teigiama, jog uraganas Isaias privertė naftos ir dujų bendroves stabdyti darbus, todėl naftos gavyba Meksikos įlankoje sumažėjo daugiau nei 0,5 mln. barelių per dieną, taip pat 16 proc. susitraukė dujų gavyba.

Europos dujų sektorius tuo metu žiemą pasitinka taip, kaip ir tikėtasi nuo pat vasaros pradžios, kai pradėjo aiškėti lėta saugyklų pildymo dinamika.

Pasak „Timera Energy“, dujų kainos pastaruoju metu pasislinko aukštyn taip pat išblėsus viltims, kad Hormuzo sąsiauris atsivers iki šaltojo metų sezono pabaigos.

Dabar jie tikisi, kad dujų srautai neatsinaujins visą paskutinį 2026 m. ketvirtį ir „palengva atsidarys per 2027 m. pirmąjį ketvirtį.“

Bendrai dujų saugyklos žemyne vis dar pildomos, tikimasi, kad tai vyks iki lapkričio pradžios. Spalio 11 d. jose buvo saugoma 833,43 TWh dujų ir saugyklų užpildymas siekė 73,75 proc.

Skaičiuojama, kad Europos saugyklose saugoma 13 mlrd. kub. m dujų mažiau nei tuo pačiu metu pernai.

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