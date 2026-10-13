 Per dvi savaites šių obligacijų įsigyta už 41 mln. eurų

Per dvi savaites šių obligacijų įsigyta už 41 mln. eurų

2026-10-13 17:19
ELTOS inf.

Per pastarąsias dvi savaites gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo gynybos obligacijų už 41 mln. eurų. Per šį laikotarpį buvo sudaryti 2 136 sandoriai, antradienį pranešė Finansų ministerija.

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<span>Per dvi savaites šių obligacijų įsigyta už 41 mln. eurų</span>
Per dvi savaites šių obligacijų įsigyta už 41 mln. eurų / magnific.com nuotr.

Per rugsėjo 29–spalio 12 dienomis vykusį platinimą daugiausia investuota į pusmečio obligacijas – jų išplatinta už 20,1 mln. eurų.

Vienerių metų trukmės obligacijų įsigyta už ž 19,7 mln. eurų, dvejų metų – už 0,4 mln. eurų, o trejų metų – už 0,8 mln. eurų.

Nuo antradienio pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Už jas bus mokamos  2,8–3,1 proc. metinės palūkanos.

2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 76 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 1,15 mlrd. eurų.

Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti. Juos galima įsigyti per „Swedbank“, SEB ir „Orion Securities“ bankus.

Šiame straipsnyje:
gynybos obligacijos
Finansų ministerija
obligacijos
investavimas

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