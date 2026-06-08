EBRD vadovė: Baltijos šalys – fintech diegimo lyderės

Pasak jos, Lietuva, Latvija ir Estija tapo viena ryškiausių pereinamojo laikotarpio – pereinant nuo centralizuotos prie rinkos ekonomikos ir Europos Sąjungos plėtros procese – žvaigždžių.
„Visos trys šalys gali pasigirti sėkmingais startuoliais, jos pasižymi aukštu skaitmeninimo lygiu ir aktyviai diegia finansines technologijas. Iš tiesų netgi didesniu mastu nei didžioji dalis likusios Europos“, – sakė O. Reno-Basso ir pažymėjo, kad šis gebėjimas prisitaikyti ir diegti inovacijas nesusilpnėjo netgi krizės laikais.
Daugelį metų Baltijos šalių saugumas buvo pavojuje dėl priklausomybės nuo Rusijos dujų ir elektros energijos. Tačiau lemiamu momentu, po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, trys šalys visiškai prisijungė prie Europos Sąjungos elektros tinklo ir paspartino investicijas į „žaliąją“ energetiką, teigė ERPB prezidentė.
„Šiandien susidūrėme su nauju sukrėtimu. Jis prasidėjo energetikos sektoriuje, tačiau jau daro žalą pasaulio ekonomikai. Jis trikdo prekybą, didina daugelio žaliavų, be energijos išteklių, kainas ir kelia grėsmę maisto saugumui. Infliacija ir palūkanų normos auga. Vyriausybių biudžetinės galimybės mažėja“, – sakė O. Reno-Basso.
„Mes negalime nuspėti, kada ir kaip tai baigsis. Tačiau vykstančių įvykių mastas, aprėptis ir greitis pabrėžia, kiek nepastovus tapo mūsų pasaulis. Aš netgi sakyčiau, kad laikai, kuriuos dabar išgyvena mūsų regionai ir daugelis kitų, iš nestabilių tapo neramiais. Ir visa tai vyksta daugelio kitų esminių pokyčių fone, vienas iš kurių yra dirbtinio intelekto atsiradimas su jo milžiniškomis galimybėmis ir rizika“, – pažymėjo O. Reno-Basso.
Naujausi komentarai