EK išmokėjo Lietuvai 464 mln. eurų RRF lėšų

Tai yra ketvirtas mokėjimas pagal šią priemonę, pranešė EK atstovybė Lietuvoje.
„Su šiuo mokėjimo prašymu susijusios priemonės apima svarbius reformų ir investicijų įgyvendinimo etapus, kuriais bus paskatinti teigiami poslinkiai Lietuvos piliečiams ir įmonėms viešųjų finansų, švietimo, energijos vartojimo efektyvumo, mokslinių tyrimų ir sveikatos srityse“, – teigiama pranešime.
Anot jo, mokėjimo prašymą Lietuva pateikė pernai rugpjūtį, o lapkritį EK jam pritarė iš dalies. Iš daugiau kaip 514,5 mln. eurų Lietuvos paprašytos sumos maždaug 59 mln. eurų buvo sustabdyta, nes su gyventojų pajamų apmokestinimu ir socialinio draudimo įmokomis susijęs rodiklis pasiektas tik iš dalies.
Lietuva tinkamai pasiekti šį rodiklį turi per šešis mėnesius.
Kaip trečiadienį sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, Lietuva jau kreipėsi į EK dėl šių lėšų, nes pastarasis rodiklis jau įgyvendintas, už jį beliko atsiskaityti.
Įskaičius šį mokėjimą, bendra Lietuvai išmokėtų lėšų suma dabar siekia 2,26 mlrd. eurų, arba 58,7 proc. visos Lietuvai skirtos asignavimų sumos. Lietuvai iš viso numatyta apie 3,85 mlrd. eurų RRF lėšų.
Ministras kiek anksčiau trečiadienį žurnalistams teigė, jog Lietuvai liko atsiskaityti už dvi reformas, kurios susijusios su įsipareigojimais dėl tarpmiestinio susisiekimo ir jau Seimo priimtomis pataisomis dėl geresnių galimybių įsirengti elektros kaupiklius. Pastarosios pataisos RRF plane pakeitė tarpmiestinio susisiekimo ir sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacinę sistemą, vadinamąjį e. tollingą, kurį Lietuva ketina įdiegti nuo 2027-ųjų – jau pasibaigus terminui RRF lėšoms gauti.
K. Vaitiekūnas taip pat teigė, jog iš plano taip pat išimti keli investiciniai rodikliai, o kai kurios jų RRF plane buvo sumažintos.
Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė-Laurinaitienė trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje teigė, kad gavus pinigus už likusias dvi dar neįgyvendintas reformas Lietuva vis dar bus negavusi apie 1,8 mlrd. eurų RRF lėšų.
Pasak Finansų ministerijos, pirmąjį ketvirtį Lietuva gaus beveik 1 mlrd. eurų iš RRF, pinigai bus nukreipti į ekonomikos augimo skatinimą, struktūrines reformas, investuojami į verslą, energetinį efektyvumą.
